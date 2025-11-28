El efectivo es el protagonista

En lo que llevamos de año, los fondos de gestión de efectivo han concentrado más de un tercio de los nuevos flujos netos dirigidos a ETFs de renta fija. Estos fondos han captado cerca de 17.000 mill. USD en activos durante 2025[i] , más del triple de los flujos de entrada en productos de deuda soberana europea y cuatro veces más que los flujos hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, no todos estos fondos son iguales. La categoría incluye una amplia gama: algunos invierten en bonos gubernamentales a corto plazo, mientras que otros pueden mantener bonos corporativos, crédito bancario o instrumentos tradicionales del mercado monetario. En función de sus posiciones, muchos de ellos introducen riesgo de duración o de crédito en las carteras.

Asimismo, algunos fondos usan swaps para obtener rendimientos pasivos de un índice, a fin de evitar los riesgos asociados a los bonos. Estos innovadores ETFs amplían el abanico de opciones para los inversores, permitiéndoles seleccionar el fondo que mejor se ajuste a sus objetivos de riesgo y rentabilidad.

Ventajas de nuestro modelo basado en swaps

Los ETFs UCITS de swaps de rentabilidad a un día que Invesco ha lanzado recientemente buscan replicar la rentabilidad de ciertos índices monetarios elaborados por Solactive, que están diseñados para reflejar la evolución de un depósito en efectivo reinvertido diariamente al correspondiente tipo de interés a un día. Estos fondos emplean la estructura y el modelo operativo que hemos probado en nuestra plataforma de ETFs basada en swaps, líder en el mercado, que actualmente acumula más de 80.000 mill. USD bajo gestión.

Los ETFs basados en swaps alcanzan sus objetivos de inversión manteniendo una cesta de valores de renta fija y variable, a la par que celebran contratos de swaps con bancos. En estos acuerdos, ambas partes intercambian flujos de caja: el ETF ofrece el rendimiento de la cesta a cambio del rendimiento exacto del índice que replica, del que se suele detraer una comisión de swap que se paga al banco.

Funcionamiento del modelo de ETFs basados en swaps