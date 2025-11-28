Análisis

Optimizar la asignación de efectivo

28 de noviembre de 2025
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Fotografía a distancia de un joven asiático corriendo por la ciudad.

Principales conclusiones

1

En un contexto de incertidumbre y bajada de los tipos de interés, los inversores se están dirigiendo su atención a la gestión de efectivo

2

En 2025, los ETFs de gestión de efectivo se han consolidado como los activos de renta fija más demandados 

3

Los ETFs UCITS de swaps de rentabilidad a un día de Invesco pueden ayudar a mejorar la rentabilidad

Estos productos conllevan riesgos de inversión, como el uso de derivados para replicar índices y el riesgo asociado a los ETFs sintéticos. Para obtener más información sobre los riesgos, consulta la documentación jurídica o haz click aquí

 

En un entorno de bajos tipos de interés y recortes del precio del dinero, cada p. b. de rentabilidad cuenta cuando se trata de gestionar el efectivo. La nueva gama de ETFs UCITS de swaps de rentabilidad a un día de Invesco ofrece un potencial de rentabilidad que puede superar al de los índices del mercado monetario.

Los tipos de interés han bajado en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido

Fuentes: Fed (límite superior del intervalo objetivo para el tipo de los fondos federales), BCE (tipo refinanciación principal) y Banco de Inglaterra (tipo bancario), a 30 de septiembre de 2025.

El efectivo es el protagonista

En lo que llevamos de año, los fondos de gestión de efectivo han concentrado más de un tercio de los nuevos flujos netos dirigidos a ETFs de renta fija. Estos fondos han captado cerca de 17.000 mill. USD en activos durante 2025[i] , más del triple de los flujos de entrada en productos de deuda soberana europea y cuatro veces más que los flujos hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, no todos estos fondos son iguales. La categoría incluye una amplia gama: algunos invierten en bonos gubernamentales a corto plazo, mientras que otros pueden mantener bonos corporativos, crédito bancario o instrumentos tradicionales del mercado monetario. En función de sus posiciones, muchos de ellos introducen riesgo de duración o de crédito en las carteras.

Asimismo, algunos fondos usan swaps para obtener rendimientos pasivos de un índice, a fin de evitar los riesgos asociados a los bonos. Estos innovadores ETFs amplían el abanico de opciones para los inversores, permitiéndoles seleccionar el fondo que mejor se ajuste a sus objetivos de riesgo y rentabilidad.

Ventajas de nuestro modelo basado en swaps

Los ETFs UCITS de swaps de rentabilidad a un día que Invesco ha lanzado recientemente buscan replicar la rentabilidad de ciertos índices monetarios elaborados por Solactive, que están diseñados para reflejar la evolución de un depósito en efectivo reinvertido diariamente al correspondiente tipo de interés a un día.  Estos fondos emplean la estructura y el modelo operativo que hemos probado en nuestra plataforma de ETFs basada en swaps, líder en el mercado, que actualmente acumula más de 80.000 mill. USD bajo gestión.

Los ETFs basados en swaps alcanzan sus objetivos de inversión manteniendo una cesta de valores de renta fija y variable, a la par que celebran contratos de swaps con bancos. En estos acuerdos, ambas partes intercambian flujos de caja: el ETF ofrece el rendimiento de la cesta a cambio del rendimiento exacto del índice que replica, del que se suele detraer una comisión de swap que se paga al banco.

Funcionamiento del modelo de ETFs basados en swaps

Contrato de swap

Con fines únicamente ilustrativos

En este caso, la estructura del ETF ofrece a las contrapartes bancarias un mecanismo para financiar sus posiciones en renta variable, lo que reduce los costes en su balance. Esto significa que los bancos están dispuestos a ofrecer atractivas condiciones de swap a los ETFs, lo que puede dar lugar a una rentabilidad superior a la del índice de referencia.

Cómo afecta a la rentabilidad

La rentabilidad superior del índice dependerá de la comisión de swap negociada con las contrapartes bancarias, que puede variar según el fondo de que se trate. Para ilustrarlo, tomaremos como ejemplo Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF.

El objetivo de este ETF es replicar la rentabilidad de Solactive €STR Overnight Total Return Index, una vez descontadas las comisiones. El siguiente gráfico simula la rentabilidad de un ETF con una comisión de swap positiva de 40 puntos básicos; es decir, muestra la evolución del ETF tras la suma de la comisión de las contrapartes bancarias. 

Rentabilidad simulada de Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

La rentabilidad histórica (real o simulada) no es indicativa de resultados futuros.

Fuente: Invesco, 30 de septiembre de 2025. La rentabilidad simulada del ETF de Invesco refleja la rentabilidad de Solactive €STR Overnight Total Return Index más un 0,33% (una comisión de swap del 0,43%, de la que se resta la comisión de gestión anual del ETF, del 0,10%).

Gestión de riesgos

El principal riesgo de los swaps es que la contraparte no pueda cumplir sus obligaciones contractuales. En ese supuesto, el ETF conservaría la cesta de valores, cuyo valor podría ser superior o inferior al del índice, en función de la evolución del mercado. Después de más de quince años estructurando y gestionando ETFs basados en swaps, nuestro método de control de riesgos es el siguiente:

  • Diversificamos entre varias contrapartes de swaps, a fin de reducir el riesgo y conseguir condiciones competitivas.
  • Supervisamos rigurosamente el riesgo, tanto antes como después de la contratación, incluso con evaluaciones a largo plazo.
  • Construimos la cesta de valores siguiendo normas estrictas, con límites de liquidez y concentración.
  • Reajustamos los swaps cada día hábil, para eliminar cualquier exposición pendiente de ambas partes.

Conclusión

La demanda de ETFs de renta fija ha aumentado con fuerza en los últimos cinco años, debido tanto al apetito por soluciones más específicas como a la innovación y la aparición de nuevas exposiciones. Nuestros nuevos ETFs UCITS de swaps de rentabilidad a un día representan una buena alternativa para los inversores que quieran optimizar su asignación de efectivo sin incrementar el riesgo de duración.

Dado que la liquidez que ofrece este producto bastaría únicamente para satisfacer necesidades inmediatas o a muy corto plazo, en caso de que los inversores busquen un vehículo a más largo plazo, les recomendamos los ETFs UCITS de CLOs con calificación AAA. Estos pueden ser un complemento eficaz de los swaps de rentabilidad a un día u otras herramientas de gestión de efectivo, ya que ofrecen algunas de las tires más atractivas dentro de los activos de renta fija de alta calificación, además de tener una duración muy baja. Para obtener más información, consulta Entender los CLOs: una guía sobre las obligaciones garantizadas por préstamos.

  • Fuentes

    Bloomberg, Invesco, 30 de septiembre de 2025.

    Consideraciones de riesgo

    Para obtener más información sobre los riesgos, consultar los documentos legales.

    El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que preste servicios tales como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al fondo a pérdidas financieras. El fondo podrá adquirir valores que no estén incluidos en el índice de referencia y celebrará contratos de swap para intercambiar el rendimiento de dichos valores por el rendimiento del índice de referencia. Por lo tanto, el fondo tiene exposición al índice (compuesto por un depósito en efectivo) y no a las posiciones físicas del fondo (compuestas por renta variable global y valores relacionados con renta variable). En circunstancias muy limitadas (por ejemplo, si no es posible que el fondo celebre acuerdos de swap), el fondo puede, de forma temporal, tener exposición a las posiciones físicas del fondo (compuestas por renta variable global y valores relacionados con renta variable). El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 de octubre de 2024, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland. EMEA5018963/2025

     