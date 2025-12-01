Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aunque no somos inversores temáticos, sino que nos centramos principalmente en la rentabilidad idiosincrásica de las empresas, la cartera está posicionada para beneficiarse de importantes oportunidades plurianuales en distintas tendencias y modelos de negocio, como (i) la digitalización; (ii) la tecnología o las infraestructuras verdes; (iii) la sostenibilidad latente; (iv) la defensa, y (v) las infraestructuras, entre otras.

Existen algunos ámbitos en los que nos hemos mantenido más cautos y que, de momento, hemos evitado, como el manufacturero, sobre todo en aquellos sectores en los que existe un riesgo competitivo con China, como el de los repuestos de automóviles.

