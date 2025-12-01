El mercado de crédito privado siguió creciendo en 2025 y ofreció unos sólidos resultados. ¿Se mantendrán las mismas dinámicas en 2026? Hemos pedido a nuestros expertos que compartan su opinión sobre tres áreas clave del mercado de crédito privado: préstamos garantizados preferentes (SSLs) y CLOs, préstamos directos y, por último, crédito distressed y préstamos para situaciones especiales. Todos ellos coinciden en algo: ven potencial para obtener una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo.

SSLs y CLOs: un 2026 atractivo para los préstamos

Kevin Egan, Senior Portfolio Manager y Co-Head of Credit Research, y

Michael Craig, Senior Portfolio Manager y Head of European Senior Loans

Todo parece indicar que, en el 2026, la rentabilidad en el mercado de los préstamos sindicados volverá a ser superior a la media. Al igual que hizo el Equipo Strategy Insights de Invesco en sus Perspectivas anuales de inversión 2026, prevemos un entorno favorable para el riesgo, una inflación a la baja y un cambio de la política monetaria estadounidense hacia tipos de interés más bajos. Históricamente, los préstamos han preservado bien el capital de los inversores durante los ciclos de relajación —salvo en crisis externas como la provocada por la COVID—, lo que realza su valor como una posición core en distintos entornos de mercado. Se espera que la bajada de tipos reduzca los costes de financiación de los emisores, reforzando sus fundamentales y mitigando el riesgo de impago. Incluso si los tipos de interés oficiales bajan hasta las actuales expectativas para el tipo terminal —en torno al 3% en EE. UU. y el 2% en la UE—, prevemos que los cupones de los préstamos seguirán por encima de sus medias históricas, preservando su potencial de ingresos.

El mercado de préstamos sindicados ha absorbido la volatilidad asociada a los aranceles con pocos problemas. Por su parte, los inversores siguen reorientando sus carteras hacia el crédito defensivo y de alta calidad. Aunque algunos impagos puntuales ponen de relieve la importancia de una selección adecuada, parece tratarse de casos contados y no de algo sistémico. Pese a las salidas a corto plazo, los inversores no han perdido el apetito, y pronosticamos un futuro favorable para los préstamos. En conjunto, creemos que los préstamos podrían seguir siendo una fuente atractiva de ingresos estables y de interesantes rentabilidades ajustadas al riesgo en 2026.

Préstamos directos: los recortes de tipos de la Fed podrían reactivar el momentum operativo

Ron Kantowitz, Managing Director de Invesco Senior Secured Management

Somos moderadamente optimistas con respecto a los primeros meses de 2026 para el mercado de préstamos directos. Aunque en 2025 el volumen de operaciones fue moderado, las rentabilidades totales siguen siendo atractivas, especialmente en el mercado core de mediana capitalización. La persistente brecha entre las expectativas de compradores y vendedores, amplificada por la incertidumbre macro, siguió frenando las nuevas operaciones respaldadas por sponsors. Sin embargo, la actividad de refinanciación, las adquisiciones complementarias y las movilizaciones de capital adicional se tradujeron en un flujo constante de operaciones. De cara al futuro, los posibles recortes de tipos de la Reserva Federal podrían reducir los costes de financiación y acelerar la frecuencia de las operaciones.

En vista del gran volumen de recursos líquidos de las firmas de capital privado y de todas las inversiones que tienen pendientes de vender, esperamos que haya un repunte significativo en el volumen de operaciones en cuanto los mercados se estabilicen.

Ante la progresiva desaparición de las dudas sobre los tipos de interés, el riesgo de recesión y las tensiones globales, los préstamos directos están bien posicionados para aprovechar la reactivación de los sponsors y ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo.

Crédito distressed y préstamos para situaciones especiales: un mayor abanico de oportunidades

Paul Triggiani, Head of Distressed Credit and Special Situations

La persistente incertidumbre macroeconómica global, los cambios en la política fiscal y monetaria de EE. UU. y los primeros signos de volatilidad en los mercados de crédito tensionados apuntan a que 2026 traerá un abanico más amplio de oportunidades en inversiones en situaciones especiales. Estamos asistiendo a un mayor interés por operaciones de “new money” y “super-senior”, con frecuencia vinculadas a modificaciones y ampliaciones de acuerdos de crédito existentes. Las operaciones de soluciones de capital también están aumentando tanto en volumen como en calidad, impulsadas en gran medida por unos periodos de tenencia más largos en el capital privado y unos tipos base que se mantienen en niveles elevados. Esperamos que estas estructuras, diseñadas para mejorar la liquidez y la rentabilidad, sigan creciendo a lo largo de 2026.

Paralelamente, empieza a aflorar cierta tensión en los préstamos que cotizan por debajo de la par. Aunque la demanda del crédito a la par sigue siendo sólida, empieza a acumularse presión en ciertos sectores y emisores debido tanto a factores macro como a elementos específicos de cada empresa. Es probable que estas dinámicas persistan y, en nuestra opinión, pueden ofrecer un atractivo potencial de rentabilidad ajustada al riesgo para los inversores en este segmento.