Construye bond ladders con los BulletShares UCITS ETFs de Invesco

Title screen #1: ¿Qué son los bond ladders?

Los bond ladders son carteras de bonos con fechas de vencimiento secuenciales. A medida que los bonos que componen la escalera o ladders van venciendo, el producto obtenido se puede utilizar para cubrir una necesidad específica o se puede invertir en otros bonos con vencimientos más largos. De hecho, cada vencimiento es un peldaño del bond ladder, que ofrece al inversor la posibilidad de recoger el producto o reinvertirlo. Este mismo principio se puede aplicar a los ETFs de vencimiento fijo, tal y como veremos a continuación.

Pero ahora que entendemos el concepto básico de los bond ladders, analicemos sus potenciales ventajas y cómo podrían ayudar a los inversores.

Title screen #2: ¿Cuáles son las potenciales ventajas de los bond ladders?

Los bond ladders ofrecen 3 potenciales ventajas:

Una cartera de bonos con vencimientos en escalera podría reducir el riesgo de reinversión, al tiempo que mantiene un flujo de ingresos constante.

Los bond ladders también podrían permitir al inversor adaptar los perfiles de vencimiento y duración de su cartera (o su sensibilidad a las fluctuaciones de los tipos de interés) para que puedan alcanzar los objetivos financieros.

Al mantener los bonos hasta el vencimiento, se busca reducir el impacto de las fluctuaciones de tipos de interés durante el periodo de tenencia de un inversor. Por consiguiente, los bond ladders pueden ofrecer potenciales ventajas, en entornos tanto de subida como de bajada de tipos de interés.

Analicemos un poco más en profundidad esta segunda ventaja.

Si los tipos de interés suben, el inversor podría reinvertir el producto de los bonos vencidos en otros bonos con vencimientos más largos y yields más elevados.

Por otra parte, si los tipos de interés bajan, el inversor podría optar por reinvertir sólo una parte del producto durante una fase del ciclo caracterizada por unos tipos bajos y esperar a detectar mejores oportunidades en el futuro.

Hasta ahora sólo hemos hablado de los bond ladders, pero ¿cómo se puede aplicar esto a los BulletShares UCITS ETFs?

Title screen #3: ¿Cómo pueden ayudar los BulletShares UCITS ETFs a la construcción de bond ladders?

Los ETFs de vencimiento definido BulletShares UCITS pueden facilitar la construcción de una cartera con vencimientos en escalera porque combinan las posibles ventajas de los bonos individuales con los fondos cotizados.

Al igual que los bonos individuales, los BulletShares UCITS ETFs de Invesco pueden buscar ofrecer la posibilidad de obtener ingresos periódicos (en las clases de acciones de distribución), una fecha de terminación definida en la que se abona el producto de los bonos vencidos a los inversores y control sobre el vencimiento de la cartera. Sin embargo, dado que cada ETF invierte en una selección de bonos, ofrecen las posibles ventajas de diversificación asociadas a la inversión en fondos. Además, al tratarse de ETFs, nuestros productos pueden estar diseñados para ofrecer la liquidez, transparencia y fácil acceso que caracteriza a este tipo de vehículos, y todo ello a coste competitivo. Están diseñados para ayudar a los inversores evitar potenciales riesgos idiosincrásicos, costes de negociación, análisis y el gasto de tiempo necesario para construir bond ladders utilizando cientos de bonos individuales.

Nuestros BulletShares UCITS ETFs ofrecen una exposición seleccionada a bonos corporativos con grado de inversión denominados en USD y EUR, con vencimientos que abarcan entre 2026 y 2030.

Con independencia de lo que buscas alcanzar con tu cartera de bonos, los BulletShares Corporate Bond UCITS ETFs de Invesco pueden ofrecer soluciones de fácil acceso y a coste competitivo para ayudarte en tus objetivos de inversión.

Consideraciones de riesgos

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

Fluctuación del valor: El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.



Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda vayan a reembolsar los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda de alto rendimiento.



Tipos de interés: Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo.



Préstamo de valores: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.



Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a las acciones A de China que se negocian en China continental. Esto puede provocar riesgos adicionales de liquidez y operativos, incluidos riesgos de liquidación e incumplimiento, riesgo normativo y riesgo de fallo del sistema. Las inversiones en el sector de la energía limpia tienen una exposición considerable a las tendencias de inversión centradas en factores medioambientales y pueden verse afectadas por la legislación gubernamental en materia ESG y conllevar gravámenes específicos. Invesco Solar Energy UCITS ETF: El Fondo puede obtener resultados diferentes a los de otros fondos, incluso inferiores a los de otros fondos que no tratan de invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.



Concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específicos o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo que esté más diversificado.



La duración del Fondo es limitada.- El Fondo se disolverá en la fecha de vencimiento.



Durante el Año de Vencimiento, a medida que los bonos corporativos mantenidos por el Fondo venzan y la cartera del Fondo se transforme en efectivo y Valores del Tesoro, el rendimiento del Fondo tenderá generalmente a moverse hacia el rendimiento del efectivo y los Valores del Tesoro y, por lo tanto, puede ser inferior a los rendimientos de los bonos corporativos mantenidos previamente por el Fondo y/o a los rendimientos prevalecientes para los bonos corporativos en el mercado.



Consideraciones de riesgo: Los emisores de títulos de deuda (especialmente los emitidos a tipos de interés elevados) pueden reembolsar el principal antes del vencimiento de dichos títulos. Esto puede dar lugar a pérdidas para el Fondo en títulos de deuda adquiridos con prima.



El Fondo podrá disolverse en determinadas circunstancias que se resumen en la sección del Folleto titulada "Disolución".

