比特幣正在成為企業策略？

創新 納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業
行業標籤可能會產生誤導，因為許多被歸類為非科技的納斯達克100公司仍在推動或開發尖端技術。
比特幣不再只是加密貨幣愛好者或「數位黃金」擁護者的專屬領域。至少，一些大膽的企業已經下注，將比特幣納入公司資產負債表，引起市場關注。
雖然MicroStrategy和Tesla的新聞曾引發高級主管對加密貨幣的討論，但更大的問題仍在醞釀：是否會有更多公司跟隨？而納斯達克100®指數中的創新領導者（景順QQQ ETF追蹤該指數）在這趨勢中扮演什麼角色？
更近期，比特幣甚至出現在股東提案中：2024年，亞馬遜的一項投資者提案建議將5%的儲備資產配置至比特幣，雖然最終未具約束力，但仍引人注目。4
這些案例雖屬少數，卻引發一個日益重要的問題：比特幣會成為更多企業的合法財務資產嗎？
過去，比特幣採用的一大障礙是會計處理。企業必須將比特幣列為「無形資產」，只能認列減值損失，卻無法在未出售前反映漲幅。
2023年底，財務會計準則委員會（FASB）批准新規，允許企業對數位資產採用「公允價值」會計處理。如今，比特幣的盈虧可像股票或債券一樣呈現。5
這意味著企業能更透明地反映比特幣價值，降低持有的麻煩。
同時，其他跡象顯示加密貨幣正逐漸進入主流。2024年現貨比特幣ETP獲批，為機構提供受監管的投資途徑；投資銀行與託管機構也在擴展數位資產服務。基礎設施正在成熟，企業是否採用只是時間問題。
雖然直接持有比特幣的QQQ成分公司不多（Tesla是主要例外），但許多企業正在打造支持比特幣的基礎設施：
這些公司並非直接持有比特幣，而是提供「淘金熱中的鎬和鏟子」——工具與服務，讓其他人進入數位資產領域。
即使有新的會計準則與更成熟的託管選項，大多數企業仍保持謹慎，原因不難理解：比特幣波動性高、法規框架仍在演變，且因挖礦需大量能源，環境疑慮依舊存在。
然而，對部分企業而言，比特幣的吸引力確實存在：
全球來看，企業採用加密貨幣在某些市場更為普遍。例如薩爾瓦多已將比特幣列為法定貨幣，土耳其因通膨而尋求替代價值儲存方式。美國可能較慢，但相關討論正愈加熱烈。
這仍是一項高風險策略，但在金融科技、挖礦或數位服務等特定產業，可能逐漸獲得更多關注。
我們或許不會看到Apple或Costco突然大量買進比特幣，但基礎正在逐漸改變。新的會計準則、法規明朗化，以及更多機構投資管道，可能會隨時間推進，讓這個概念逐步常態化。
即使企業採用仍屬小眾，許多景順QQQ ETF成分公司已經在推動支撐更廣泛加密生態系統的數位基礎設施。
無論是雲端平台、GPU、人工智慧基礎架構，還是支付網路，景順QQQ ETF都能讓投資者接觸到這些正在打造未來金融骨幹的企業——不論比特幣是否成為核心。
對投資者而言，這才是關鍵重點：他們可以在不直接投資比特幣的情況下，尋求比特幣未來潛在的收益，只要知道這些基礎正在何處被建構。