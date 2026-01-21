MARKET OUTLOOK

比特幣正在成為企業策略？

2026年1月22日
景順
重點摘要
  • 雖然直接持有比特幣的公司不多，但許多納斯達克100®創新企業正在打造相關基礎設施，推動比特幣的採用，為投資者提供間接曝險。
  • 近期會計準則的變更，以及現貨比特幣ETP的批准，降低了企業採用的障礙，儘管將比特幣納入資產負債表仍屬罕見。
  • 投資者無須直接持有比特幣，也能從其生態系統中獲益——景順QQQ ETF提供進入數位資產經濟的途徑，涵蓋人工智慧（AI）、雲端及支付技術。

比特幣不再只是加密貨幣愛好者或「數位黃金」擁護者的專屬領域。至少，一些大膽的企業已經下注，將比特幣納入公司資產負債表，引起市場關注。

雖然MicroStrategy和Tesla的新聞曾引發高級主管對加密貨幣的討論，但更大的問題仍在醞釀：是否會有更多公司跟隨？而納斯達克100®指數中的創新領導者（景順QQQ ETF追蹤該指數）在這趨勢中扮演什麼角色？

企業持有比特幣的簡史

2020年，MicroStrategy率先成為首家將大量資產配置至比特幣的美國上市公司。Tesla隨後以15億美元購入比特幣（雖然後來大部分售出）。1MercadoLibre2及Alliance Resource Partners3也曾小規模涉足。

自2020年5月以來的比特幣價格

資料來源：Coinbase，Coinbase Bitcoin [CBBTCUSD]，取自FRED（聖路易聯邦儲備銀行）；2025年5月2日。

更近期，比特幣甚至出現在股東提案中：2024年，亞馬遜的一項投資者提案建議將5%的儲備資產配置至比特幣，雖然最終未具約束力，但仍引人注目。4

這些案例雖屬少數，卻引發一個日益重要的問題：比特幣會成為更多企業的合法財務資產嗎？

會計準則的重大改變

過去，比特幣採用的一大障礙是會計處理。企業必須將比特幣列為「無形資產」，只能認列減值損失，卻無法在未出售前反映漲幅。

2023年底，財務會計準則委員會（FASB）批准新規，允許企業對數位資產採用「公允價值」會計處理。如今，比特幣的盈虧可像股票或債券一樣呈現。5

這意味著企業能更透明地反映比特幣價值，降低持有的麻煩。

同時，其他跡象顯示加密貨幣正逐漸進入主流。2024年現貨比特幣ETP獲批，為機構提供受監管的投資途徑；投資銀行與託管機構也在擴展數位資產服務。基礎設施正在成熟，企業是否採用只是時間問題。

更多企業在比特幣周邊布局

雖然直接持有比特幣的QQQ成分公司不多（Tesla是主要例外），但許多企業正在打造支持比特幣的基礎設施：

  • Nvidia：提供GPU，支援AI與加密貨幣挖礦，是數位運算的核心
  • AMD：另一家重要的半導體供應商，為加密礦工提供技術
  • Microsoft與Amazon：雲端平台支援區塊鏈專案、數位錢包與智能合約服務
  • Alphabet：透過DeepMind與Google Cloud推動AI與區塊鏈融合，Meta則探索去中心化身份與開源AI框架
  • PayPal：平台內建加密貨幣交易，並推出美元穩定幣
  • Palantir：協助政府與企業進行安全的區塊鏈分析與去中心化治理

這些公司並非直接持有比特幣，而是提供「淘金熱中的鎬和鏟子」——工具與服務，讓其他人進入數位資產領域。

企業為何持有比特幣？

即使有新的會計準則與更成熟的託管選項，大多數企業仍保持謹慎，原因不難理解：比特幣波動性高、法規框架仍在演變，且因挖礦需大量能源，環境疑慮依舊存在。

然而，對部分企業而言，比特幣的吸引力確實存在：

  • 抗通膨：尤其在貨幣波動劇烈的國家
  • 資產多元化：超越傳統現金與債券
  • 品牌定位：吸引精通科技或加密貨幣領域的客戶

全球來看，企業採用加密貨幣在某些市場更為普遍。例如薩爾瓦多已將比特幣列為法定貨幣，土耳其因通膨而尋求替代價值儲存方式。美國可能較慢，但相關討論正愈加熱烈。

這仍是一項高風險策略，但在金融科技、挖礦或數位服務等特定產業，可能逐漸獲得更多關注。

未來展望

我們或許不會看到Apple或Costco突然大量買進比特幣，但基礎正在逐漸改變。新的會計準則、法規明朗化，以及更多機構投資管道，可能會隨時間推進，讓這個概念逐步常態化。

即使企業採用仍屬小眾，許多景順QQQ ETF成分公司已經在推動支撐更廣泛加密生態系統的數位基礎設施。

無論是雲端平台、GPU、人工智慧基礎架構，還是支付網路，景順QQQ ETF都能讓投資者接觸到這些正在打造未來金融骨幹的企業——不論比特幣是否成為核心。

對投資者而言，這才是關鍵重點：他們可以在不直接投資比特幣的情況下，尋求比特幣未來潛在的收益，只要知道這些基礎正在何處被建構。

