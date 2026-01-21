比特幣正在成為企業策略？

企業為何持有比特幣？

即使有新的會計準則與更成熟的託管選項，大多數企業仍保持謹慎，原因不難理解：比特幣波動性高、法規框架仍在演變，且因挖礦需大量能源，環境疑慮依舊存在。

然而，對部分企業而言，比特幣的吸引力確實存在：

抗通膨：尤其在貨幣波動劇烈的國家

資產多元化：超越傳統現金與債券

品牌定位：吸引精通科技或加密貨幣領域的客戶

全球來看，企業採用加密貨幣在某些市場更為普遍。例如薩爾瓦多已將比特幣列為法定貨幣，土耳其因通膨而尋求替代價值儲存方式。美國可能較慢，但相關討論正愈加熱烈。

這仍是一項高風險策略，但在金融科技、挖礦或數位服務等特定產業，可能逐漸獲得更多關注。