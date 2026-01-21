QQQ在投資組合中的角色

創新 納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業
行業標籤可能會產生誤導，因為許多被歸類為非科技的納斯達克100公司仍在推動或開發尖端技術。
景順QQQ ETF經常被投資者選用，以捕捉市場中具領導地位的增長型企業表現。
本文將探討QQQ的潛在投資優勢，以及如何將其策略性地納入投資組合，並重點介紹其基金特點、實際應用方式，以及不同類型投資者在考慮投資時應注意的因素。
簡而言之，QQQ追蹤納斯達克100®指數，該指數涵蓋於納斯達克上市的100家最大的非金融公司。QQQ擁有超過25年的往績記錄，資產規模達3,630億美元，是美國資產管理規模第五大的ETF。2
過去十年，QQQ的表現經常優於標普500®指數——美國股市的一個廣泛基準指數。這一優異表現反映了其對創新、市場領先公司的關注。
QQQ可因應投資者的投資策略及風險承受能力，在投資組合中擔當多種角色。
對於希望投資於領先增長型企業及創新趨勢的投資者而言，QQQ可能是一個具吸引力的投資工具。它亦可靈活地用作投資組合的一部分，無論是大型股增長配置、核心股票投資，或作為主題式投資工具，均毋須自行選股。
不過，一如既往，投資者在作出投資決定前，應審慎考慮自身的投資目標及風險承受能力。由於 QQQ過往的價格波動較大，投資者需有心理準備面對短期價格起伏。持有較長的投資年期，有助於應對波動，同時把握創新企業長遠增長所帶來的潛在回報。