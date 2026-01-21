MARKET OUTLOOK

QQQ在投資組合中的角色

2026年1月22日
Invesco mountain
景順
artist considering how to complete a painting like an investor wondering how qqq can fit into a portfolio

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
重點摘要
  • QQQ為投資者提供投資於 納斯達克上市的100家最大非金融公司的多元化配置，讓投資者毋須逐一選股，亦能參與市場領先的增長型企業。
  • 該基金在歷史上表現跑贏標準普爾500指數，但同時伴隨較高的波動性，且投資集中於資訊科技行業1
  • QQQ可在投資組合中擔當多種角色，從大型增長股配置至主題投資皆可，或適合具長線投資視野，並能承受較大價格波動的投資者考慮。

景順QQQ ETF經常被投資者選用，以捕捉市場中具領導地位的增長型企業表現。

本文將探討QQQ的潛在投資優勢，以及如何將其策略性地納入投資組合，並重點介紹其基金特點、實際應用方式，以及不同類型投資者在考慮投資時應注意的因素。

為何考慮QQQ？

簡而言之，QQQ追蹤納斯達克100®指數，該指數涵蓋於納斯達克上市的100家最大的非金融公司。QQQ擁有超過25年的往績記錄，資產規模達3,630億美元，是美國資產管理規模第五大的ETF。2

過去十年，QQQ的表現經常優於標普500®指數——美國股市的一個廣泛基準指數。這一優異表現反映了其對創新、市場領先公司的關注。

QQQ在過去十年一直錄得優於大市的歷史表現

資料來源：彭博，截至2025年8月31日的10年表現。

標準化績效—基金績效以資產淨值計算。所列表現屬過往表現，並不保證未來可取得相若回報；目前表現可能高於或低於所示數字。請瀏覽invesco-qqq.html查看最新月末表現。投資回報及本金價值會波動，投資者於出售基金單位時可能錄得收益或虧損。基金表現已包含費用豁免，若無費用豁免，所列表現數據將會更低。景順QQQ ETF之總開支比率為0.20%。指數表現並不代表基金表現。請注意，高於雙位數及／或三位數的回報屬非常罕見，並不能持續。

QQQ如何在投資組合中發揮作用

QQQ可因應投資者的投資策略及風險承受能力，在投資組合中擔當多種角色。

  • 大型股或核心配置：作為大型增長股或核心配置，QQQ為投資者提供投資於具穩健增長潛力的成熟企業的機會；對於尋求核心股票配置的投資者而言，QQQ以集中方式投資於具市場領導地位的企業。
  • 捕捉市場領導企業表現：QQQ的持倉以具影響力的企業為主，例如Apple、Microsoft及Nvidia，主要行業包括資訊科技及非必需消費品，該等企業往往推動市場發展，並可能為投資者提供參與長期結構性增長趨勢的機會。
  • 毋須選股的主題型投資：透過追蹤納斯達克100指數，QQQ讓投資者毋須自行研究及挑選個別股票，亦可投資於處於人工智能（AI）、數碼轉型等前沿趨勢的企業。此特點對希望投資科技相關企業，同時偏好 ETF 架構所帶來分散投資優勢的投資者而言，尤具吸引力。
主要考慮因素與潛在取捨

雖然QQQ專注於創新及具市場領導地位的企業，為投資者帶來具吸引力的增長潛力，但投資者亦需了解此投資策略所涉及的潛在取捨。

  • 較高的潛在波動性：儘管QQQ於過去10年的表現跑贏標準普爾500指數，但其波動性亦相對較高。3對於投資者而言，採取長線投資策略或有助於應對短期市場波動，並把握相關企業持續增長的潛力。
  • 科技行業集中度較高：投資者應注意，截至相關資料日期，QQQ的投資組合中有62.42%4配置於資訊科技行業。此部分原因在於其追蹤的指數涵蓋納斯達克上市的100家最大非金融公司，而該市場匯聚全球多家領先的創新科技企業。
總結

對於希望投資於領先增長型企業及創新趨勢的投資者而言，QQQ可能是一個具吸引力的投資工具。它亦可靈活地用作投資組合的一部分，無論是大型股增長配置、核心股票投資，或作為主題式投資工具，均毋須自行選股。

不過，一如既往，投資者在作出投資決定前，應審慎考慮自身的投資目標及風險承受能力。由於 QQQ過往的價格波動較大，投資者需有心理準備面對短期價格起伏。持有較長的投資年期，有助於應對波動，同時把握創新企業長遠增長所帶來的潛在回報。

  • 1

    以累計資產淨值表現計算。
  • 2

    彭博，截至2025年8月31日。
  • 3

    以累計資產淨值表現計算。
  • 4

    彭博，截至2025年8月31日。

  • 所有回報均以資產淨值計算，除非另有說明，回報均為累積表現。

    本內容並不構成針對任何特定投資者的任何投資策略或產品的推薦。

    文中所表達的意見僅代表作者觀點，乃基於當前市場狀況，並可能在不作另行通知的情況下更改。該等意見或與其他景順（Invesco）投資專業人士的觀點不同。

    投資於交易所買賣基金（ETF）涉及風險，包括可能損失本金。ETF 須承受與股票相若的投資風險。

    投資涉及風險。投資價值及其任何收入均可能出現波動，部分原因可能因匯率變動所致。投資者未必能取回全部已投資金額。過往表現並非未來表現的指標。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失本金。指數型 ETF 並非主動管理，其回報未必與相關指數的表現一致。主動管理型 ETF 並不一定尋求複製某一特定指數的表現。無論是指數型或主動管理型 ETF，均須承受與股票相若的風險，包括與沽空及維持保證金要求相關的風險。一般經紀佣金適用。股票風險是指包括普通股在內的股票證券，其價值可能因影響整體市場的一般經濟及政治狀況變化，或與特定公司或其所屬行業直接相關的因素而下跌。

    集中投資於某一特定行業（如科技行業）的投資，較投資於更為分散的投資組合承受更高風險，並更易受到市場波動的影響。

    納斯達克 100® 指數由在納斯達克交易的 100 間最大型非金融公司組成。投資者不可直接投資於指數。

    景順 QQQ TrustSM（信託）的保薦人及投資顧問為 Invesco Capital Management LLC。NASDAQ、Nasdaq‑100 Index、Nasdaq‑100 Index Tracking Stock 及 QQQ 為 The Nasdaq Stock Market, Inc. 的商標或服務標誌，並已授權予景順（作為 QQQ 的保薦人）使用。NASDAQ 並無就投資於 QQQ 的適宜性作出任何陳述，亦不就 QQQ、納斯達克 100 指數、其使用方式或所載任何數據作出任何保證，並且不承擔任何責任。

相關文章