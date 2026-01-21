QQQ在投資組合中的角色

為何考慮QQQ？

簡而言之，QQQ追蹤納斯達克100®指數，該指數涵蓋於納斯達克上市的100家最大的非金融公司。QQQ擁有超過25年的往績記錄，資產規模達3,630億美元，是美國資產管理規模第五大的ETF。2

過去十年，QQQ的表現經常優於標普500®指數——美國股市的一個廣泛基準指數。這一優異表現反映了其對創新、市場領先公司的關注。