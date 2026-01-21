在人工智能時代重新審視市場集中度

少數大型市值公司持續主導美國股票市場，而隨著人工智慧（AI）應用速度加快，這些公司的影響力在過去一年變得更加明顯。

這種集中現象也再次引起投資者對指數結構、產業組成，以及大型企業如何影響整體市場表現的關注。儘管市場集中並非新鮮事，但當前推動集中度上升的力量——包括 AI 基礎建設投資、雲端運算的擴張，以及數位轉型——賦予此議題新的時代意義與重要性。