在人工智能時代重新審視市場集中度

創新 納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業
行業標籤可能會產生誤導，因為許多被歸類為非科技的納斯達克100公司仍在推動或開發尖端技術。
少數大型市值公司持續主導美國股票市場，而隨著人工智慧（AI）應用速度加快，這些公司的影響力在過去一年變得更加明顯。
這種集中現象也再次引起投資者對指數結構、產業組成，以及大型企業如何影響整體市場表現的關注。儘管市場集中並非新鮮事，但當前推動集中度上升的力量——包括 AI 基礎建設投資、雲端運算的擴張，以及數位轉型——賦予此議題新的時代意義與重要性。
當少數公司創造出超額的盈餘成長，或成為新興科技的核心時，市場集中度往往會上升。
例如，美國市值排名前十的股票約佔整體市場的35%，而十年前僅為18%。1
過去一年中，生成式AI的快速進展——包括ChatGPT等聊天機器人，以及大規模資料處理能力——進一步強化了這一趨勢。處於AI硬體、雲端服務及軟體生態系統核心位置的公司，需求明顯上升，推動股價上漲、指數權重提高，並吸引更多投資者關注。
此外，亦有多項結構性因素可能促成市場集中：
儘管市場集中可能引發對分散風險與波動性的疑慮，但它也可能反映出市場正朝向以科技賦能的商業模式進行長期結構性轉變。
景順QQQ ETF追蹤納斯達克100®指數，該指數包含在納斯達克上市的100家最大非金融公司。這些公司涵蓋資訊科技、通訊服務及非必需消費品等產業，這些領域在數位與AI技術採用中常扮演重要角色。2
由於其編制方法，Nasdaq-100通常對創新相關企業有較高的曝險。指數中的公司包括半導體設計、雲端架構、娛樂科技、電子商務平台，以及網路安全解決方案。這些只是舉例，並非完整清單，而且指數的組成會隨時間不斷調整。
對投資者而言，這意味著QQQ可能提供投資於技術變革前沿公司的機會，但同時，少數大型企業可能會對指數表現產生重大影響。
事實上，「七巨頭」股票——Apple、Microsoft、Amazon.com、Alphabet、Tesla、Nvidia及Meta——目前皆在QQQ持有。3 這也是QQQ在過去五年產生可觀報酬的原因之一，期間年化報酬率達22.08%，超越代表美國股市的羅素3000指數®的13.59%。4
標準化績效—所列表現屬過往表現，並不保證未來可取得相若回報；目前表現可能高於或低於所示數字。請瀏覽invesco.com/performance查看最新月末表現。投資回報及本金價值會波動，投資者於出售基金單位時可能錄得收益或虧損。基金表現已包含費用豁免，若無費用豁免，所列表現數據將會更低。景順QQQ ETF之總開支比率為0.18%。指數表現並不代表基金表現。請注意，高於雙位數及／或三位數的回報屬非常罕見，並不能持續。
集中度升高的期間，投資者與財務專業人士可能需要重新評估投資組合是否仍符合長期目標。
相關考量包括：
這些考量並非預測市場走向，而是提醒我們把集中度視為值得留意的因素。