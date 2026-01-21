MARKET OUTLOOK

在人工智能時代重新審視市場集中度

2026年1月22日
Invesco mountain
景順
While there are many eye-catching trends in investing, Invesco QQQ ETF's exposure to innovative companies has been a consistent theme throughout its history

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
重點摘要
  • AI 驅動的成長加劇了市場集中度，少數大型市值公司對整體市場表現產生了超乎比例的影響。
  • 在當前科技主導的市場環境下，了解指數結構——尤其是產業組成和公司權重的演變——可能變得愈來愈重要。
  • QQQ 涵蓋了許多在AI和數位轉型領域佔據核心地位的公司，但投資者亦應考量市場集中度過高對投資組合的影響。

少數大型市值公司持續主導美國股票市場，而隨著人工智慧（AI）應用速度加快，這些公司的影響力在過去一年變得更加明顯。

這種集中現象也再次引起投資者對指數結構、產業組成，以及大型企業如何影響整體市場表現的關注。儘管市場集中並非新鮮事，但當前推動集中度上升的力量——包括 AI 基礎建設投資、雲端運算的擴張，以及數位轉型——賦予此議題新的時代意義與重要性。

理解當前的集中環境

當少數公司創造出超額的盈餘成長，或成為新興科技的核心時，市場集中度往往會上升。

例如，美國市值排名前十的股票約佔整體市場的35%，而十年前僅為18%。1

美國市場前十大股票的市值占比

《2026年全球展望報告》，Morningstar，截至2025年9月30日的數據。

過去一年中，生成式AI的快速進展——包括ChatGPT等聊天機器人，以及大規模資料處理能力——進一步強化了這一趨勢。處於AI硬體、雲端服務及軟體生態系統核心位置的公司，需求明顯上升，推動股價上漲、指數權重提高，並吸引更多投資者關注。

此外，亦有多項結構性因素可能促成市場集中：

  • AI催化因素：對運算能力、半導體與雲端基礎設施的需求快速擴張，相關核心公司可能不成比例地受益於成長動能。
  • 宏觀經濟與政策不確定性：在利率與通膨波動的環境下，投資者往往偏好資產負債表穩健、收入來源多元的企業，而這些特質通常集中於大型成分股。
  • 投資行為與重疊效應：AI主題能見度提升，加上資金流入指數型投資策略，可能提高各類投資配置之間的重疊程度，進一步強化集中現象。

儘管市場集中可能引發對分散風險與波動性的疑慮，但它也可能反映出市場正朝向以科技賦能的商業模式進行長期結構性轉變。

QQQ與此議題的關聯

景順QQQ ETF追蹤納斯達克100®指數，該指數包含在納斯達克上市的100家最大非金融公司。這些公司涵蓋資訊科技、通訊服務及非必需消費品等產業，這些領域在數位與AI技術採用中常扮演重要角色。2

由於其編制方法，Nasdaq-100通常對創新相關企業有較高的曝險。指數中的公司包括半導體設計、雲端架構、娛樂科技、電子商務平台，以及網路安全解決方案。這些只是舉例，並非完整清單，而且指數的組成會隨時間不斷調整。

對投資者而言，這意味著QQQ可能提供投資於技術變革前沿公司的機會，但同時，少數大型企業可能會對指數表現產生重大影響。

事實上，「七巨頭」股票——Apple、Microsoft、Amazon.com、Alphabet、Tesla、Nvidia及Meta——目前皆在QQQ持有。3 這也是QQQ在過去五年產生可觀報酬的原因之一，期間年化報酬率達22.08%，超越代表美國股市的羅素3000指數®的13.59%。4

標準化績效—所列表現屬過往表現，並不保證未來可取得相若回報；目前表現可能高於或低於所示數字。請瀏覽invesco.com/performance查看最新月末表現。投資回報及本金價值會波動，投資者於出售基金單位時可能錄得收益或虧損。基金表現已包含費用豁免，若無費用豁免，所列表現數據將會更低。景順QQQ ETF之總開支比率為0.18%。指數表現並不代表基金表現。請注意，高於雙位數及／或三位數的回報屬非常罕見，並不能持續。

市場集中度高的風險與考量

集中度升高的期間，投資者與財務專業人士可能需要重新評估投資組合是否仍符合長期目標。

相關考量包括：

  • 投資組合平衡：在成長導向的投資組合中，QQQ可用來補充其他配置，如價值型、小型股、環球股票或固定收益。這些組合可能有助於在更廣泛框架中平衡集中曝險，但分散化並不能消除虧損風險。
  • 再平衡原則：隨著相對表現變化，定期檢視投資組合有助於維持配置目標與投資者目標的一致性。
  • 相關性認知：當多個指數與主動型策略同時持有重疊的大型科技股時，相關性可能上升，進而影響整體投資組合的風險特徵。
  • 宏觀敏感度：集中度高的大型公司，對盈餘趨勢、監管或經濟環境的變化，可能會與小型公司有不同的反應。

這些考量並非預測市場走向，而是提醒我們把集中度視為值得留意的因素。

為何市場集中值得持續關注

由科技推動的結構性轉變——特別是AI的廣泛應用——仍在影響企業投資方向與產業領導格局。

無論未來市場集中程度是否逐步下降，這一演變均突顯理解納斯達克100指數等指數構建邏輯，以及其對景順QQQ ETF等投資產品潛在影響的重要性。

  • 1

    《2026年全球展望報告》，Morningstar，截至2025年9月30日的數據。
  • 2

    該指數及基金採用行業分類基準（Industry Classification Benchmark，「ICB」）分類系統，涵蓋11個經濟行業：基本原材料、非必需消費品、必需消費品、能源、金融、醫療保健、工業、房地產、科技、電訊及公用事業。
  • 3

    景順QQQ ETF於2025年9月30日的持股資料。基金持股可能會不時變動，並不構成買賣建議。
  • 4

    表現以資產淨值（NAV）計算。資料來源：景順，由2020年11月29日至2025年11月30日。

  • 本內容並不構成針對任何特定投資者的任何投資策略或產品的推薦。

    文中所表達的意見僅代表作者觀點，乃基於當前市場狀況，並可能在不作另行通知的情況下更改。該等意見或與其他景順（Invesco）投資專業人士的觀點不同。

    成長型股票通常較為敏感於盈利變化，因此其價格波動性可能較高。

    羅素 3000® 成長指數（Russell 3000® Growth Index）涵蓋羅素 3000® 指數成分股中，具較高市帳率及較高預期成長價值的公司。

    市帳率是指股票價格相對於其資產帳面價值的估值指標。

    納斯達克 100® 指數為一項股票市場指數，由在納斯達克證券交易所上市的 100 間最大型非金融公司所發行的股票證券組成。

    分散投資並不能保證獲利或避免虧損風險。

    投資組合持倉可能隨時變動，並不構成任何買入或賣出的建議。截至 2025 年 11 月 29 日，NVIDIA Corp、Apple Inc、Microsoft Corp、Amazon.com Inc、Meta Platforms Inc、Tesla Inc、Alphabet Inc、PepsiCo Inc、Adobe Inc 及 Intel Corp 分別佔景順 QQQ ETF 的 9.41%、8.61%、7.67%、5.09%、2.98%、3.40%、3.86%、1.03%、0.75% 及 0.91%。

    投資涉及風險。投資價值及其任何收入均可能出現波動，部分原因可能因匯率變動所致。投資者未必能取回全部已投資金額。過往表現並非未來表現的指標。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失本金。指數型 ETF 並非主動管理，其回報未必與相關指數的表現一致。主動管理型 ETF 並不一定尋求複製某一特定指數的表現。無論是指數型或主動管理型 ETF，均須承受與股票相若的風險，包括與沽空及維持保證金要求相關的風險。一般經紀佣金適用。股票風險是指包括普通股在內的股票證券，其價值可能因影響整體市場的一般經濟及政治狀況變化，或與特定公司或其所屬行業直接相關的因素而下跌。

    集中投資於某一特定行業（如科技行業）的投資，較投資於更為分散的投資組合承受更高風險，並更易受到市場波動的影響。

    納斯達克 100® 指數由在納斯達克交易的 100 間最大型非金融公司組成。投資者不可直接投資於指數。

    景順 QQQ TrustSM（信託）的保薦人及投資顧問為 Invesco Capital Management LLC。NASDAQ、Nasdaq‑100 Index、Nasdaq‑100 Index Tracking Stock 及 QQQ 為 The Nasdaq Stock Market, Inc. 的商標或服務標誌，並已授權予景順（作為 QQQ 的保薦人）使用。NASDAQ 並無就投資於 QQQ 的適宜性作出任何陳述，亦不就 QQQ、納斯達克 100 指數、其使用方式或所載任何數據作出任何保證，並且不承擔任何責任。

相關文章