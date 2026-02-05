Perché prendere in considerazione strategie di reddito basate sulle opzioni?

Gli investitori orientati al reddito sono chiamati ad affrontare una sfida ben nota: trovare il giusto equilibrio tra rendimento e rischio. Le fonti tradizionali, come dividendi e obbligazioni, sono spesso influenzate dai tassi d’interesse e dai cicli di mercato, il che rende i flussi di reddito meno prevedibili.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF propone un’alternativa: una strategia di reddito basata sulle opzioni che mira a offrire un reddito elevato e costante, mantenendo al contempo l’esposizione a società innovative incluse nell’indice Nasdaq-100.

Ma come si può integrare questa strategia in portafoglio? Ecco tre modi in cui il nostro ETF può contribuire a raggiungere obiettivi diversi:

Obiettivo 1: fornire reddito costante per la costruzione di portafogli modello

Molte strategie orientate al reddito variano sensibilmente in base alle condizioni di mercato, complicando la costruzione del portafoglio. Il nostro ETF è pensato per attenuare queste oscillazioni, gestendo attivamente il compromesso tra reddito, partecipazione al mercato e mitigazione del rischio.

La strategia utilizza un approccio “a scadenze” su covered call e cash-secured put, adattandosi all’evoluzione del contesto di mercato. Questo assetto dinamico punta a offrire un’esperienza di reddito più regolare, aiutando gli investitori a raggiungere obiettivi di rendimento definiti senza rinunciare all’esposizione ad azioni orientate alla crescita.

Obiettivo 2: diversificare le fonti di reddito oltre azioni e obbligazioni

Le fonti di reddito tradizionali sono sensibili ai tassi d’interesse e alle politiche delle banche centrali. Al contrario, il reddito generato tramite opzioni dipende principalmente dal livello di volatilità e non comporta rischi legati ai tassi d’interesse. Il risultato è una fonte di rendimento differenziata, in grado di affiancare azioni e obbligazioni e di ridurre la dipendenza da un unico motore di reddito.

Inserendo questo ETF in portafoglio, gli investitori possono aggiungere una componente di reddito che si comporta in modo diverso rispetto agli approcci tradizionali nei vari cicli di mercato, migliorando la diversificazione e potenzialmente anche i rendimenti corretti per il rischio.

Obiettivo 3: ridurre o riallocare l’esposizione ai grandi indici azionari

Capita che alcuni investitori vogliano ridurre il rischio azionario pur continuando a partecipare ai mercati in un’ottica di rendimento totale. Limitarsi a detenere liquidità o aumentare l’esposizione obbligazionaria potrebbe non essere coerente con gli obiettivi di lungo periodo.

La strategia di overlay in opzioni del nostro ETF abbassa il beta, offrendo esposizione al Nasdaq-100 con una volatilità più contenuta. La combinazione di covered call e cash-secured put consente di mantenere un beta stabile intorno a 0,75 e di puntare a un rendimento costante in diverse condizioni di mercato. Questo rende l’ETF una valida alternativa alle tradizionali allocazioni azionarie.

Un ETF, tanti vantaggi: reddito, diversificazione e resilienza

L’Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF è molto più che una soluzione orientata al reddito: è uno strumento flessibile per la costruzione del portafoglio. Combinando esposizione azionaria e overlay in opzioni, mira a offrire reddito costante, diversificare le fonti di rendimento e ridurre il rischio – il tutto all’interno di un unico ETF innovativo.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Un investimento in questo fondo costituisce un’acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l’indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo. Rischi associati all’investimento Per ulteriori informazioni, Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare la documentazione legale. Invesco NASDAQ-100 Income Advantage UCITS ETFEquity Linked Notes, rischio di opzioni, uso di derivati, concentrazione Paese, prestito di titoli.