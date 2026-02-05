Articolo

Come migliorare il portafoglio con strategie di reddito basate sulle opzioni

5 febbraio 2026
Invesco
Punti chiave

Obiettivo: fornire un reddito costante

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF è concepito per offrire un reddito più stabile nel tempo.

Una fonte di reddito diversificata

Queste strategie basate sulle opzioni si comportano in modo diverso rispetto alle obbligazioni e ai titoli ad alto dividendo, aggiungendo un ulteriore livello di diversificazione al portafoglio.

Volatilità ridotta

L’utilizzo di un overlay con opzioni riduce il beta e può offrire una fonte di rendimento differenziata, con bassa correlazione alle azioni, aumentando la resilienza complessiva del portafoglio.

Perché prendere in considerazione strategie di reddito basate sulle opzioni?

Gli investitori orientati al reddito sono chiamati ad affrontare una sfida ben nota: trovare il giusto equilibrio tra rendimento e rischio. Le fonti tradizionali, come dividendi e obbligazioni, sono spesso influenzate dai tassi d’interesse e dai cicli di mercato, il che rende i flussi di reddito meno prevedibili.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF propone un’alternativa: una strategia di reddito basata sulle opzioni che mira a offrire un reddito elevato e costante, mantenendo al contempo l’esposizione a società innovative incluse nell’indice Nasdaq-100.

Ma come si può integrare questa strategia in portafoglio? Ecco tre modi in cui il nostro ETF può contribuire a raggiungere obiettivi diversi:

Obiettivo 1: fornire reddito costante per la costruzione di portafogli modello

Molte strategie orientate al reddito variano sensibilmente in base alle condizioni di mercato, complicando la costruzione del portafoglio. Il nostro ETF è pensato per attenuare queste oscillazioni, gestendo attivamente il compromesso tra reddito, partecipazione al mercato e mitigazione del rischio.

La strategia utilizza un approccio “a scadenze” su covered call e cash-secured put, adattandosi all’evoluzione del contesto di mercato. Questo assetto dinamico punta a offrire un’esperienza di reddito più regolare, aiutando gli investitori a raggiungere obiettivi di rendimento definiti senza rinunciare all’esposizione ad azioni orientate alla crescita.

Obiettivo 2: diversificare le fonti di reddito oltre azioni e obbligazioni

Le fonti di reddito tradizionali sono sensibili ai tassi d’interesse e alle politiche delle banche centrali. Al contrario, il reddito generato tramite opzioni dipende principalmente dal livello di volatilità e non comporta rischi legati ai tassi d’interesse. Il risultato è una fonte di rendimento differenziata, in grado di affiancare azioni e obbligazioni e di ridurre la dipendenza da un unico motore di reddito.

Inserendo questo ETF in portafoglio, gli investitori possono aggiungere una componente di reddito che si comporta in modo diverso rispetto agli approcci tradizionali nei vari cicli di mercato, migliorando la diversificazione e potenzialmente anche i rendimenti corretti per il rischio.

Obiettivo 3: ridurre o riallocare l’esposizione ai grandi indici azionari

Capita che alcuni investitori vogliano ridurre il rischio azionario pur continuando a partecipare ai mercati in un’ottica di rendimento totale. Limitarsi a detenere liquidità o aumentare l’esposizione obbligazionaria potrebbe non essere coerente con gli obiettivi di lungo periodo.

La strategia di overlay in opzioni del nostro ETF abbassa il beta, offrendo esposizione al Nasdaq-100 con una volatilità più contenuta. La combinazione di covered call e cash-secured put consente di mantenere un beta stabile intorno a 0,75 e di puntare a un rendimento costante in diverse condizioni di mercato. Questo rende l’ETF una valida alternativa alle tradizionali allocazioni azionarie.

Un ETF, tanti vantaggi: reddito, diversificazione e resilienza

L’Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF è molto più che una soluzione orientata al reddito: è uno strumento flessibile per la costruzione del portafoglio. Combinando esposizione azionaria e overlay in opzioni, mira a offrire reddito costante, diversificare le fonti di rendimento e ridurre il rischio – il tutto all’interno di un unico ETF innovativo.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Un investimento in questo fondo costituisce un’acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l’indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo. Rischi associati all’investimento Per ulteriori informazioni, Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare la documentazione legale. Invesco NASDAQ-100 Income Advantage UCITS ETFEquity Linked Notes, rischio di opzioni, uso di derivati, concentrazione Paese, prestito di titoli.

  • Avvisi di rischio

    Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

    Azioni: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo.

    Rischio di concentrazione a livello di Paese: Poiché questo Fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

    Rischio relativo all’uso dei derivati: Il Fondo utilizza i derivati come parte della Componente di Generazione del Reddito, concepita per fornire reddito. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l’uso dei derivati consenta di raggiungere tale obiettivo. Il Fondo può rinunciare a parte del potenziale di apprezzamento del capitale, pur mantenendo il rischio di perdita qualora il prezzo del Benchmark sottostante diminuisca.

    Rischio delle Equity Linked Notes (ELN): Gli investimenti nelle ELN sono soggetti ai rischi degli strumenti sottostanti, che possono includere il rischio di gestione e il rischio di mercato. Le ELN sono inoltre esposte a determinati rischi tipici dei titoli di debito, come il rischio di tasso d’interesse e il rischio di credito. Un investimento in un’ELN è anche soggetto al rischio di controparte, ovvero il rischio che l’emittente dell’ELN sia inadempiente o diventi insolvente e che il Fondo non riceva il rimborso del capitale o del reddito derivante dal proprio investimento. Le ELN possono inoltre essere meno liquide rispetto agli investimenti più tradizionali.

    Rischio delle opzioni:Le opzioni, o le opzioni su contratti futures, sono soggette al rischio di correlazione, poiché può verificarsi un’imperfetta correlazione tra le opzioni e i titoli o i mercati dei contratti, con il risultato che una determinata operazione non raggiunga i propri obiettivi. Le borse possono limitare il numero di posizioni che il Fondo o il Gestore Delegato degli Investimenti possono detenere o controllare, limitando così la possibilità di implementare le strategie del Fondo. Le opzioni sono inoltre soggette al rischio di leva finanziaria e possono essere soggette anche al rischio di liquidità.

    Prestito titoli:Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per utilizzo da parte di Clienti Professionali. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento. Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del Gennaio 2026, salvo ove diversamente specificato. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione. Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all’UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l’investitore potrebbe dover pagare più dell’attuale valore patrimoniale netto per l’acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell’attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita. Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sono marchi registrati di Nasdaq, Inc. (che insieme ai suoi affiliati viene qui definito “Società”) e sono concessi in licenza d'uso a Invesco UK Services Limited. I prodotti non sono stati esaminati dalle società per quanto riguarda la loro legalità o idoneità. I Prodotti non sono emessi, approvati, venduti o promossi dalle Società. LE SOCIETÀ NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA NÉ SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI. La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it. Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regolamentata in Irlanda dalla Banca centrale irlandese. 

     

