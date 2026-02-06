Cosa sono le opzioni e come possono generare reddito?

Questa comunicazione di marketing è riservata a investitori professionali, clienti qualificati/investitori sofisticati. Si prega di consultare la documentazione legale d’offerta prima di prendere una decisione di investimento.

Cosa dovrebbero valutare gli investitori quando considerano un ETF che genera reddito tramite opzioni?

Gli ETF che generano reddito tramite opzioni possono essere un modo efficace per ottenere entrate mensili mantenendo comunque un’esposizione al mercato azionario.

Ma non tutti gli ETF di questo tipo sono uguali: ci sono differenze importanti “dietro le quinte” che possono incidere sui risultati per l’investitore.

Quindi, a cosa conviene fare attenzione quando si valuta un ETF che genera reddito tramite opzioni? Ecco tre aspetti chiave.

Strike price (prezzi di esercizio)

Molti gestori di strategie “income” basate su opzioni lasciano che il rendimento vari in funzione della volatilità di mercato. Gli Invesco Income Advantage ETF, invece, mirano a offrire un rendimento più regolare nel tempo, modificando attivamente gli strike price man mano che cambia la volatilità.

Call e put

Alcuni ETF vendono solo opzioni call oppure solo put. I nostri ETF, invece, vendono entrambe. Combinare call e put aiuta a gestire meglio il compromesso tra partecipazione ai rialzi di mercato e livello di reddito, adattandosi a contesti di volatilità diversi.

Equity-linked notes (ELN)

Esistono anche modi diversi per “implementare” le opzioni all’interno. I nostri ETF utilizzano le equity-linked notes, o ELN, strumenti finanziari che combinano in un unico prodotto caratteristiche tipiche delle azioni e delle opzioni su azioni. In pratica, possono unire i benefici dell’investimento azionario con quelli dei derivati, come opzioni call o put, e presentano diverse caratteristiche che riteniamo interessanti.

Contatta un referente Invesco per saperne di più su come gli Invesco Income Advantage ETF possono contribuire a generare un flusso di reddito mensile più costante, mantenendo l’esposizione ai mercati azionari.

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito. Le opzioni o le opzioni su contratti futures sono soggette al rischio di correlazione, poiché può verificarsi una correlazione imperfetta tra le opzioni e i mercati dei titoli o dei contratti, con il risultato che una determinata operazione non raggiunga i propri obiettivi. Le borse possono limitare il numero di posizioni che possono essere detenute o controllate dal Gestore degli Investimenti, limitando così la capacità di implementare le strategie. Le opzioni sono inoltre soggette al rischio di leva finanziaria e possono essere soggette a rischio di liquidità. Gli investimenti in ELN sono esposti ai rischi degli strumenti sottostanti, che possono includere il rischio di gestione e il rischio di mercato. Gli ELN sono inoltre soggetti a determinati rischi tipici dei titoli di debito, come i rischi di tasso d’interesse e di credito. Un investimento in ELN è inoltre soggetto al rischio di controparte, ovvero il rischio che l’emittente dell’ELN sia inadempiente o fallisca e possa non rimborsare il capitale o il reddito derivante dall’investimento. Gli ELN possono anche essere meno liquidi rispetto agli investimenti più tradizionali.

