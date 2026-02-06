Cosa sono le opzioni e come possono generare reddito?

Questa comunicazione di marketing è per utilizzo da parte di Clienti Professionali. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.
Cosa sono le opzioni?
(A schermo: “Investire in opzioni comporta rischi e potrebbe non essere una strategia adatta a tutti gli investitori.”)
Sempre più investitori stanno aggiungendo le opzioni ai loro portafogli perché risultano essere strumenti utili per generare reddito, limitare le perdite nelle fasi negative del mercato e ottenere altri possibili vantaggi.
Sia chi compra sia chi vende opzioni può potenzialmente guadagnare, se si verificano determinate condizioni di mercato.
Ma come funziona, in pratica?
Un’opzione call (Titolo e primo punto elenco a schermo) dà il diritto a chi la possiede di comprare un asset (per esempio un’azione) a un prezzo stabilito in anticipo, chiamato prezzo di esercizio o strike price.
Chi compra un’opzione call paga un premio (cioè il “costo” dell’opzione), perché pensa che entro una certa data il prezzo dell’asset salirà oltre lo strike price.
Se questo succede (secondo punto elenco a schermo), l’acquirente può comprare l’asset al prezzo più basso (lo strike) e rivenderlo al prezzo di mercato più alto, ottenendo un profitto.
Se invece il prezzo non raggiunge lo strike (terzo punto elenco a schermo), è il venditore dell’opzione a guadagnare, perché trattiene il premio pagato dall’acquirente.
Immaginiamo un’azione che oggi vale 50 dollari.
L’investitore compra una call con un prezzo di esercizio di 55 dollari.
Se prima della scadenza l’azione sale a 60 dollari, l’investitore può comprarla a 55 (strike price) e rivenderla a 60, realizzando un guadagno.
Se invece l’azione non supera i 55 dollari, il venditore dell’opzione guadagna trattenendo il premio incassato.
Un’opzione put (Titolo e primo punto elenco a schermo) dà il diritto a chi la possiede di vendere un asset al prezzo di esercizio.
Chi compra una put paga un premio, perché pensa che entro una certa data il prezzo dell’asset scenderà sotto lo strike price.
Se questo succede (secondo punto elenco a schermo), l’acquirente può comprare l’asset al prezzo di mercato più basso e rivenderlo al prezzo più alto (lo strike), ottenendo un profitto.
Se invece il prezzo non scende sotto lo strike (terzo punto elenco a schermo), è il venditore dell’opzione a guadagnare, trattenendo il premio pagato dall’acquirente.
Immaginiamo un’azione che oggi vale 50 dollari.
L’investitore compra una put con un prezzo di esercizio di 45 dollari.
Se prima della scadenza l’azione scende a 40 dollari, l’investitore può comprarla a 40 (prezzo di mercato) e venderla a 45 (strike price), realizzando un guadagno.
Se invece l’azione non scende sotto i 45 dollari, il venditore dell’opzione guadagna trattenendo il premio incassato.
Ovviamente, non è necessario gestire direttamente queste operazioni in prima persona. Oggi è facile accedere a strategie basate sulle opzioni gestite da professionisti grazie a prodotti negoziati in borsa, come le Income Advantage Strategies di Invesco.
Avvisi di rischio
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito. Le opzioni o le opzioni su contratti futures sono soggette a rischio di correlazione, poiché può verificarsi una correlazione imperfetta tra le opzioni e i mercati dei titoli o dei contratti, con il risultato che una determinata operazione non raggiunge i propri obiettivi. Le borse possono limitare il numero di posizioni che possono essere detenute o controllate dal Gestore degli Investimenti, limitando così la capacità di implementare le strategie. Le opzioni sono inoltre soggette al rischio di leva finanziaria e possono essere soggette a rischio di liquidità.
Informazioni importanti
Dati al marzo 2025, salvo diversamente dichiarato.
Dati al marzo 2025, salvo diversamente dichiarato.
Accettando il presente materiale, acconsenti a comunicare con noi in italiano, salvo diversamente specificato. La presente comunicazione costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.
Il presente documento è stato comunicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
