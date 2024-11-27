Azioni europee: ampio margine di rialzo dei corsi azionari

Oliver Collin, Co-Head of European Equities

Le azioni europee presentano valutazioni estremamente interessanti rispetto ad altre regioni. Negli ultimi 15 anni la regione ha registrato una crescita minima, il che si riflette sul mercato azionario.

Quando le aspettative e le valutazioni sono basse, è molto più probabile un sostanziale rialzo dei corsi azionari se le aspettative vengono disattese. Riteniamo che questo sia uno scenario probabile per le azioni europee.

Molti dei timori del mercato per il 2024 sono stati determinati da indicatori macroeconomici contrastanti, ma ci sono aspetti positivi significativi che, a nostro avviso, si perdono nel rumore. Le scorte sembrano essere al minimo, il che favorisce il settore manifatturiero. I consumatori hanno beneficiato di una crescita significativa dei salari reali, quindi avranno una notevole capacità di spesa quando tornerà la fiducia. Inoltre, l’Europa è molto sensibile ai tassi d’interesse e, sebbene con un certo ritardo, il PIL dovrebbe reagire positivamente all’allentamento della politica monetaria.

Tutti questi fattori indicano che l’outlook per la crescita europea potrebbe non essere così negativo come temono i mercati, il che suggerirebbe che la differenza di valutazione relativa tra i titoli europei e quelli delle altre principali economie globali è eccessiva.

A più lungo termine, e come indicato nella relazione sulla competitività di Draghi, in Europa è sempre più necessario investire in settori quali la sicurezza energetica, la difesa, la decarbonizzazione e la digitalizzazione, per citarne alcuni.

Riteniamo che questi investimenti, insieme al continuo eccesso di offerta dei mercati del lavoro, porteranno a un’inflazione moderata, il che, a sua volta, dovrebbe determinare una “normalizzazione” dei tassi di interesse. Un contesto fiscale più proattivo sarebbe ideale per la selezione dei titoli, con particolare attenzione alle valutazioni.