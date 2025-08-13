Guardiamo oltre i bias regionali nell’ottica di un approccio autenticamente globale. Valutando le opportunità disponibili a livello globale miriamo a costruire portafogli in grado di offrire ai clienti un reddito stabile e una crescita del capitale.
A differenza dei tradizionali gestori di obbligazioni societarie, non ci focalizziamo unicamente sul market timing o sulla selezione dei titoli. Preferiamo operare su orizzonti più ampi. Individuiamo i grandi temi che guidano le economie e ci avvaliamo di queste analisi per agevolare la nostra selezione degli emittenti. Fra questi temi ricordiamo:
- decarbonizzazione/transizione net zero
- L’impatto della guerra della Russia sui settori dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
- La transizione delle economie globali dalla stagflazione alla stagnazione
- Ed altro ancora…
Utilizziamo anche “overlay macro” per gestire il rischio complessivo del fondo durante il ciclo, compreso il ricorso ai derivati, che contribuisce a ridurre i costi delle operazioni di compravendita delle obbligazioni societarie.
