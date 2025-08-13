Per “net zero” (zero netto) si intende una situazione in cui le emissioni di gas serra sono compensate dalla loro rimozione dall’atmosfera. L’aggettivo “net” in net zero è importante, perché sarà difficile azzerare tutte le emissioni entro il periodo stabilito. Per questo, oltre a mettere in atto un taglio ampio e generalizzato delle emissioni, sarà verosimilmente necessario ampliare le attività di rimozione dei gas serra. L’accordo di Parigi sottolinea l’impellenza del net zero chiedendo agli Stati di porsi l’obiettivo di far sì che il riscaldamento globale rimanga ben al di sotto dei 2 °C e preferibilmente di 1,5°C.