Verso un ampliamento delle opportunità obbligazionarie

10 novembre 2025
Luca Simoncelli
Investment Strategist
Considerazioni chiave

Le obbligazioni globali investment grade continuano a offrire rendimenti “all-in” interessanti, confermandone il ruolo strategico come componente core nei portafogli. Da una prospettiva ciclica, riteniamo che le attuali dinamiche di mercato stiano delineando un nuovo regime per gli investimenti obbligazionari, in cui la ricerca di fonti diversificate di reddito e di total return non è solo rilevante, ma sempre più concretamente realizzabile.

La crescente divergenza delle politiche monetarie e fiscali tra le principali economie, unita alla desincronizzazione dei cicli economici, sta ridisegnando il panorama globale del reddito fisso, sia a livello regionale che settoriale. Una maggiore dispersione nelle politiche commerciali e industriali si sta affermando come caratteristica strutturale del regime macroeconomico.

