Cosa sappiamo finora sul conflitto

Mentre scriviamo questo articolo, domenica 1 marzo, questa è la nostra lettura della situazione attuale.

Sabato mattina presto gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco militare coordinato contro l'Iran. La portata di questi attacchi è stata maggiore rispetto a quanto visto nel recente passato e la televisione di Stato iraniana ha confermato la morte della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. L'Iran ha reagito con attacchi missilistici e con droni contro installazioni militari statunitensi in tutta la regione. Sono state colpite aree civili a Dubai e Doha, ma non è chiaro se queste fossero state prese di mira in modo esplicito.

Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di impianti petroliferi colpiti o danneggiati nella regione. I media iraniani sostengono che lo Stretto di Hormuz sia effettivamente chiuso, anche se lo Stato non ha emanato alcun blocco ufficiale. Alcune navi sono state attaccate e, secondo le ultime notizie, molte stanno iniziando a gettare l'ancora piuttosto che attraversare lo Stretto in questo momento.

Cosa potrebbe succedere?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno dichiarato di voler perseguire un cambio di regime. Ciò significa che non è chiaro cosa consentirebbe loro di dichiarare rapidamente vittoria e allentare la tensione. La situazione rimane incredibilmente fluida. L'assenza di obiettivi ben definiti aumenta la probabilità di una campagna prolungata.

Riteniamo che la reazione iniziale dei mercati sarà probabilmente di avversione al rischio, ma potrebbe non rimanere tale. La reazione a medio termine sarà probabilmente guidata dall'andamento dei mercati del petrolio e, in misura leggermente minore, del gas. Ciò dipenderà dal fatto che l'approvvigionamento di petrolio e gas subisca interruzioni e dalla loro entità.

A meno di 48 ore dai primi attacchi, la nostra valutazione attuale è che le forniture di petrolio non abbiano subito ripercussioni significative. La situazione potrebbe però cambiare rapidamente. In effetti, potrebbe non essere necessario ricorrere a restrizioni fisiche, purché i mercati ritengano che tali restrizioni siano possibili.

Quattro possibili scenari per i prezzi e i mercati del petrolio

Sebbene la situazione sia altamente instabile e possa cambiare rapidamente, prendiamo in considerazione quattro scenari generali.. Li elenchiamo qui di seguito in ordine crescente di impatto sui prezzi e sui mercati del petrolio

Scenario 1: Le capacità militari dell'Iran vengono compromesse, ma gli impianti petroliferi rimangono intatti. Le navi continuano a transitare nello Stretto di Hormuz.

In questo scenario è probabile che i prezzi del petrolio possano scendere nella prossima settimana o nelle prossime settimane. I prezzi del petrolio erano leggermente aumentati prima delle azioni intraprese da Stati Uniti e Israele e, il 1° marzo, l'OPEC+ ha annunciato un aumento della produzione superiore alle aspettative, che potrebbe compensare in parte l'interruzione delle forniture. Naturalmente, ciò dipende dalla loro capacità di estrarre il petrolio.

Attribuiamo a questo scenario una probabilità soggettiva del 40%.

Scenario 1: interruzione delle attività degli impianti petroliferi iraniani.

In questo scenario, riteniamo che i prezzi del petrolio aumenterebbero, ma in modo relativamente contenuto. L'Iran fornisce circa il 3% dell'approvvigionamento mondiale di petrolio (al netto del proprio consumo), gran parte del quale è destinato alla Cina. L'OPEC+ potrebbe forse intervenire e colmare l'eventuale deficit. Riteniamo che la probabilità che questi impianti o oleodotti vengano presi di mira sia bassa, poiché Israele e Stati Uniti hanno pochi incentivi a far aumentare i prezzi del petrolio con tali azioni. L'indice di gradimento del presidente Trump e le sue prospettive nelle elezioni di medio termine potrebbero risentirne se i prezzi del petrolio e quindi della benzina aumentassero in modo significativo.

Attribuiamo a questo scenario una probabilità soggettiva del 10%.

Scenario 1: l'Iran attacca gli impianti petroliferi e di gas nella regione.

L'Iran ha già sferrato alcuni attacchi simbolici, ma non ancora contro impianti petroliferi e di gas. Questi potrebbero intensificarsi e prendere di mira impianti petroliferi in Arabia Saudita e altri paesi. Tuttavia, in seguito agli attacchi passati, i sauditi hanno dimostrato di essere in grado di riparare rapidamente tali impianti. Al momento, l'entità degli attacchi e la capacità di ripristinare gli impianti sono incognite. Finora sembra che l'Iran abbia preso di mira principalmente basi statunitensi, ma non ancora impianti petroliferi o di trasporto.

Attribuiamo a questo scenario una probabilità soggettiva del 20%.

Scenario 1: l'Iran o i suoi rappresentanti limitano in modo significativo il transito marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz per un periodo di tempo considerevole. Le forniture globali di petrolio diminuiscono.

Lo scenario finale è il più preoccupante. L'Iran e i suoi alleati non hanno bisogno di bloccare fisicamente lo stretto, possono semplicemente aumentare il rischio di transito in modo tale da aumentare i costi di transito delle navi, in particolare i costi di assicurazione. Già ora, le compagnie di assicurazione contro i rischi di guerra delle navi segnalano che nei prossimi giorni i premi per coprire le navi nella regione potrebbero aumentare fino al 50%.

Un blocco parziale di fatto attraverso il mercato assicurativo, piuttosto che un blocco fisico, ha causato la chiusura effettiva del Mar Rosso a gran parte del traffico commerciale tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. La differenza è che esistevano rotte alternative al Mar Rosso, intorno al Capo di Buona Speranza, ma non esistono alternative allo Stretto di Hormuz. Ecco perché nei prossimi giorni sarà fondamentale per i mercati petroliferi monitorare il numero di navi che transitano in questa zona. Detto questo, negli Emirati Arabi Uniti esiste un oleodotto che potrebbe deviare il petrolio verso porti che evitano lo Stretto di Hormuz.

Riteniamo che questo sarebbe lo scenario più dannoso, con una limitazione dell'approvvigionamento globale di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL). I paesi asiatici sono forse i più vulnerabili, in particolare il Giappone e Singapore.

Attribuiamo a questo scenario una probabilità soggettiva del 30%.

Reazione prevista del mercato

Prevediamo che la reazione iniziale del mercato sarà molto probabilmente di natura avversa al rischio:

Azioni

Prevediamo che le azioni subiranno un calo nell'immediato seguito di questi eventi, ma le prospettive successive dipenderanno dall'evoluzione della situazione. L'effetto maggiore si farà probabilmente sentire attraverso l'aumento dei prezzi del petrolio. In altre parole, prevediamo che i produttori di energia se la caveranno meglio dei consumatori di energia. Nell'ambito delle azioni, riteniamo che i settori ciclici e dei consumi saranno probabilmente quelli più colpiti. La difesa, le grandi società energetiche e le società aurifere saranno probabilmente i beneficiari più evidenti di questo tipo di shock geopolitico.

In termini di caratteristiche regionali, i titoli azionari europei sono strutturalmente più esposti agli shock dei prezzi dell'energia rispetto ai mercati statunitensi, data la maggiore intensità energetica dell'industria e la maggiore dipendenza dagli idrocarburi importati. Ciò vale anche per il Giappone. Molti mercati emergenti che dipendono da fonti energetiche estere sono a rischio, ma i paesi produttori di energia dovrebbero registrare risultati migliori. Notiamo inoltre che molte economie asiatiche dipendono dalle importazioni dal Medio Oriente, il che potrebbe determinare una pressione al ribasso sugli asset locali.

di stato

Riteniamo che i rendimenti obbligazionari potrebbero aumentare nel breve termine a causa dei timori di un aumento dell'inflazione, anche se il calo dei rendimenti reali (dovuto alle preoccupazioni sulla crescita economica) potrebbe attenuare tale effetto. È possibile che alcuni mercati dei titoli di Stato possano beneficiare della cosiddetta domanda di “beni rifugio”, ma riteniamo che prevarranno i timori di inflazione. Su questa base, e data l'indipendenza energetica degli Stati Uniti, riteniamo che i titoli del Tesoro USA potrebbero risentirne meno rispetto ai titoli di Stato europei e giapponesi. Ci aspettiamo che le obbligazioni ad alto rendimento subiscano un ampliamento degli spread, con l'aumentare delle preoccupazioni economiche.

Il dollaro US

Normalmente ci aspetteremmo un rialzo del dollaro in uno scenario iniziale di avversione al rischio, e questo potrebbe essere lo scenario più probabile al momento. Tuttavia, il cosiddetto status di “bene rifugio” del dollaro statunitense è stato recentemente messo in discussione. Prevediamo un rafforzamento delle valute dei paesi esportatori di energia, tra cui il dollaro canadese, il peso messicano, la corona norvegese e le valute del Medio Oriente (anche se l'effetto su queste ultime potrebbe essere attenuato dalla vicinanza al conflitto).

Energia

Prevediamo un aumento iniziale dei prezzi, che riflette i rischi elevati. Tuttavia, come abbiamo sottolineato in precedenza, esistono diverse possibilità riguardo all'andamento dei prezzi del petrolio e del gas. Riteniamo che lo scenario più probabile sia quello in cui le capacità militari dell'Iran vengono compromesse, ma gli impianti petroliferi rimangono intatti e lo Stretto di Hormuz rimane aperto. A nostro avviso, ciò comporterebbe un aumento relativamente modesto dei prezzi dell'energia nel medio termine.

Metalli preziosi

Riteniamo che i prezzi dell'oro e dell'argento siano destinati a salire man mano che i mercati assorbono una nuova ondata di incertezza geopolitica. Anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere aperto, prevediamo che i metalli preziosi trarranno vantaggio dalla maggiore incertezza.

A cosa stiamo guardiamo ora?

Come già detto, stiamo monitorando la situazione, in particolare nella zona dello Stretto di Hormuz. Nei prossimi giorni, i movimenti delle petroliere, le dichiarazioni della Marina statunitense e i tassi del mercato assicurativo saranno probabilmente gli aspetti di maggiore interesse. Allo stesso modo, le comunicazioni di Saudi Aramco e Abu Dhabi National Oil Company sullo stato delle infrastrutture potrebbero placare o accentuare le preoccupazioni del mercato, a seconda dell'evoluzione degli attacchi missilistici.

Cosa significa questo per le nostre opinioni fondamentali?

Esistono analogie storiche con quanto potrebbe accadere, ma al momento sono imperfette poiché questo conflitto è uno scontro più diretto e in escalation. Tuttavia, esse sottolineano una dinamica di mercato fondamentale: senza danni alle infrastrutture fisiche o interruzioni durature dello Stretto di Hormuz, i picchi del greggio (e del gas naturale) tendono ad attenuarsi poiché le preoccupazioni relative all'approvvigionamento si rivelano transitorie. La differenza fondamentale oggi è che l'Iran ha già segnalato e messo in atto ritorsioni molto più ampie rispetto a qualsiasi episodio precedente.

Tuttavia, sottolineiamo che la maggior parte degli attori coinvolti non desidera assistere a un grave shock nell'approvvigionamento petrolifero che danneggi l'economia statunitense e globale. Si tratta di eventi preoccupanti e molto fluidi, ma sulla base delle informazioni di cui disponiamo oggi, non abbiamo modificato in modo sostanziale le nostre opinioni fondamentali durante il fine settimana.