Benché investire durante una fase di ribasso non sia ideale, non esiste mai un momento perfetto per iniziare un percorso di investimento di lungo periodo. La chiave è semplicemente iniziare, indipendentemente da ciò che accade nel breve termine.
Il mito dei trend
Come sappiamo, non tutte le strategie di investimento sono uguali. In qualità di professionisti finanziari, è importante mettere in guardia i nuovi investitori dal seguire il gregge, che spesso si rivela in errore. Strategie guidate dalla paura, l’inseguimento dei trend e le bolle tematiche, se non supportate da un’adeguata educazione finanziaria, possono condurre i nuovi investitori a decisioni subottimali.
Ad esempio, la tabella sottostante mostra che, mentre gli investitori affluivano con capitali nei fondi azionari durante la bolla tecnologica, i mercati azionari registravano un calo in quel periodo. Tuttavia, quando gli investitori hanno ritirato capitali dai fondi azionari dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e durante la pandemia di COVID‑19, i mercati azionari hanno concluso quei periodi con guadagni significativi.