Nel passaggio da risparmiatore a investitore è importante superare le proprie paure, soprattutto quando si investe con un obiettivo di longevità. Nella continua ricerca di sicurezza e di un reddito stabile, due delle preoccupazioni più comuni tra i nuovi investitori sono la paura di restare indietro e le questioni legate al timing. È sicuro investire quando i mercati sono in ribasso? Hanno già perso l’occasione ed è troppo tardi? Possiamo aiutare i clienti a cambiare la narrazione che hanno in mente mostrando loro dati storici facilmente accessibili. Anche dopo fasi di ribasso e bolle di mercato, storicamente i mercati hanno dimostrato resilienza, rendendo nel lungo periodo premiante mantenere la rotta per gli investitori.

Il mito del timing

I risparmiatori che stanno diventando investitori spesso si chiedono se sia il “momento giusto” per investire nei mercati, soprattutto all’indomani di crisi economiche. A causa di questo bias di recenza, possono avere difficoltà ad allocare il capitale, aspettandosi che accada nuovamente qualcosa di negativo.

Un approccio che i nuovi investitori possono adottare per sentirsi più a proprio agio è quello di reinvestire gradualmente il capitale nei mercati nel tempo. Molti hanno adottato questo approccio all’indomani della crisi finanziaria globale del 2008. Tuttavia, questo approccio riduce di fatto il periodo di tempo in cui l’investimento complessivo rimane pienamente esposto al mercato. Pertanto, sebbene gli investitori avrebbero potuto ottenere rendimenti positivi su diversi orizzonti temporali di investimento, come mostrato di seguito, sarebbero stati avvantaggiati allocando l’intero capitale in un’unica soluzione una volta conclusa la crisi nel 2009.