Analisi

Vincere la paura di restare indietro e di aspettare il “momento giusto” per investire nella longevità.

7 maggio 2026
Invesco
Persona seduta a una scrivania in un ufficio moderno, vista attraverso ampie vetrate con alberi visibili all’esterno.

Punti chiave

Il mito del timing

1

Quando si parla di longevità, ogni giorno prima della pensione conta. I clienti possono essere riluttanti a investire a causa di un timing non ideale. Questo articolo mostra perché il momento “giusto” è sempre adesso.

Le tendenze non rappresentano necessariamente la verità.

2

La paura di perdere un’opportunità può portare i nuovi investitori a imitare gli altri. Tuttavia, questa non è sempre la strategia migliore, poiché spesso le persone non sono informate al meglio. La strategia è fondamentale. 

I dati storici lo confermano.

3

Indipendentemente dagli alti e bassi dei mercati o dagli eventi attuali (pandemie globali, bolle tematiche, crisi macroeconomiche e altro), nel lungo periodo i mercati hanno dimostrato storicamente una notevole resilienza.

Nel passaggio da risparmiatore a investitore è importante superare le proprie paure, soprattutto quando si investe con un obiettivo di longevità. Nella continua ricerca di sicurezza e di un reddito stabile, due delle preoccupazioni più comuni tra i nuovi investitori sono la paura di restare indietro e le questioni legate al timing. È sicuro investire quando i mercati sono in ribasso? Hanno già perso l’occasione ed è troppo tardi? Possiamo aiutare i clienti a cambiare la narrazione che hanno in mente mostrando loro dati storici facilmente accessibili. Anche dopo fasi di ribasso e bolle di mercato, storicamente i mercati hanno dimostrato resilienza, rendendo nel lungo periodo premiante mantenere la rotta per gli investitori.

Il mito del timing

I risparmiatori che stanno diventando investitori spesso si chiedono se sia il “momento giusto” per investire nei mercati, soprattutto all’indomani di crisi economiche. A causa di questo bias di recenza, possono avere difficoltà ad allocare il capitale, aspettandosi che accada nuovamente qualcosa di negativo. 

Un approccio che i nuovi investitori possono adottare per sentirsi più a proprio agio è quello di reinvestire gradualmente il capitale nei mercati nel tempo. Molti hanno adottato questo approccio all’indomani della crisi finanziaria globale del 2008. Tuttavia, questo approccio riduce di fatto il periodo di tempo in cui l’investimento complessivo rimane pienamente esposto al mercato. Pertanto, sebbene gli investitori avrebbero potuto ottenere rendimenti positivi su diversi orizzonti temporali di investimento, come mostrato di seguito, sarebbero stati avvantaggiati allocando l’intero capitale in un’unica soluzione una volta conclusa la crisi nel 2009.

Crescita di un investimento di 100.000 dollari nell’indice S&P 500 su diversi orizzonti temporali successivi alla crisi finanziaria globale del 2008

Periodo di investimento

Investire 100.000 dollari in un’unica soluzione

Investire 20.000 dollari per 5 mesi

Investire 10.000 dollari per 10 mesi

Investire 5.000 dollari per 20 mesi

Investire 2.000 dollari per 50 mesi

Risultato finale

$931,245

$812,583

$735,987

$677,969

$579,328

Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2009 – 31 dicembre 2025. A solo scopo illustrativo e non inteso come raccomandazione o consulenza di investimento. Il grafico è un esempio ipotetico presentato esclusivamente a scopo illustrativo e non prevede né rappresenta la performance di alcun investimento. Non è possibile investire direttamente in un indice. S&P 500 Index è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato dei 500 maggiori titoli azionari nazionali degli Stati Uniti.& Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri. I piani di investimento sistematici non assicurano un profitto né garantiscono protezione dalle perdite in mercati in fase di ribasso.

Benché investire durante una fase di ribasso non sia ideale, non esiste mai un momento perfetto per iniziare un percorso di investimento di lungo periodo. La chiave è semplicemente iniziare, indipendentemente da ciò che accade nel breve termine.

Il mito dei trend

Come sappiamo, non tutte le strategie di investimento sono uguali. In qualità di professionisti finanziari, è importante mettere in guardia i nuovi investitori dal seguire il gregge, che spesso si rivela in errore. Strategie guidate dalla paura, l’inseguimento dei trend e le bolle tematiche, se non supportate da un’adeguata educazione finanziaria, possono condurre i nuovi investitori a decisioni subottimali.

Ad esempio, la tabella sottostante mostra che, mentre gli investitori affluivano con capitali nei fondi azionari durante la bolla tecnologica, i mercati azionari registravano un calo in quel periodo. Tuttavia, quando gli investitori hanno ritirato capitali dai fondi azionari dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e durante la pandemia di COVID‑19, i mercati azionari hanno concluso quei periodi con guadagni significativi. 

Flussi cumulati annui dei fondi in periodi selezionati: Azionario globale e reddito fisso globale

  La bolla tecnologica Trade basato sulla paura dopo il 2008 COVID-19
2000-2002 2009-2016 Giugno 2020-2021.
Flussi azionari USD 78 miliardi Oltre 38 miliardi di USD Oltre 38 miliardi di USD
Domande frequenti sui fondi obbligazionari USD 78 miliardi USD 78 miliardi USD 78 miliardi
Rendimenti dell’indice S&P 500 -37.6% 128.1% 57.2%

Fonte: Investment Company Institute, 31 dicembre 2021. A puro titolo illustrativo. I flussi degli ETF sono inclusi a partire da gennaio 2015. I fondi comuni azionari globali e gli ETF sono definiti dall’Investment Company Institute come i flussi di capitale degli investitori verso tutti i fondi domiciliati negli Stati Uniti focalizzati su azioni domestiche e internazionali. I fondi comuni obbligazionari globali e gli ETF sono definiti dall’Investment Company Institute come i flussi di capitale degli investitori verso fondi domiciliati negli Stati Uniti focalizzati su strumenti obbligazionari domestici e internazionali. Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.

La verità sul lungo termine

La storia ha dimostrato che gli investitori tendono a ottenere risultati positivi nel lungo periodo. Nonostante nel corso degli anni si siano verificati rallentamenti economici globali e bolle di settore, investire prima piuttosto che dopo e attenersi a una strategia razionale si è rivelato vantaggioso per gli investitori.

Consideriamo un investimento di 100.000 dollari effettuato il 18 ottobre 1987, il giorno prima del crollo dei mercati in una sola seduta noto come Black Monday¹.

  • Se il capitale inatteso di 100.000 dollari fosse stato investito all’inizio della giornata del 18 ottobre 1987, alla chiusura dei mercati il suo valore sarebbe sceso a 79.500 dollari.
  • Ma entro la primavera del 1989, l’investimento avrebbe superato i 100.000 dollari.
  • Entro la fine del 2025, avrebbe superato i 2,4 milioni di dollari.

Al contrario, investire 1.000 dollari al mese per 100 mesi, a partire dallo stesso giorno e sullo stesso orizzonte temporale, avrebbe portato a un valore di circa 1,8 milioni di dollari.

Parla con i tuoi clienti delle loro preoccupazioni

Prepararsi alla longevità e passare dal risparmiare all’investire non è solo un cambiamento di abitudine. È anche un cambiamento di mentalità, e le paure dell’ignoto sono del tutto umane. Puoi condividere queste guide di conversazione con i tuoi clienti per aiutarli ad attenuare le loro preoccupazioni legate al timing e ai trend:

  • Principi di investimento: non c’è mai stato un momento sbagliato per investire nel lungo termine
  • Principi di investimento: seguire il gregge può essere una cattiva strategia di investimento

Analisi correlate

  • Note a pié di pagina

    Fonte: *Bloomberg, 31 dicembre 2025 I dati di performance fanno riferimento all’indice S&P 500. I piani di investimento sistematici non garantiscono un profitto né tutelano dalle perdite in caso di mercati in ribasso. Esempio ipotetico a solo scopo illustrativo; non è indicativo né predittivo della performance di alcun investimento. Non è possibile investire direttamente in un indice. Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.

    Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato è soggetto a oscillazioni (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo originariamente investito.

    Informazioni importanti

    Dati al 28 aprile 2026, salvo altrimenti indicato. 

    Questo è materiale di marketing e non costituisce consulenza finanziaria. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

  • EMEA5467676