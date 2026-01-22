Una ponderazione basata sulla capitalizzazione di mercato implica intrinsecamente sottopesare le aziende innovatrici di domani. Negli anni Ottanta e Novanta, l'indice S&P 500 era guidato da società energetiche, dei beni di prima necessità e farmaceutiche. IBM era l'unico dei primi 10 titoli a essere tecnologico. La leadership ha iniziato pian piano a cambiare con l'ingresso di Microsoft tra i primi 10 titoli nei primi anni 2000, poi di Apple e successivamente di Alphabet e Amazon. 20 anni fa i primi 10 titoli di oggi rappresentavano solo il 4% dell'indice S&P 5003. Dall'aprile 1999, i primi 10 titoli hanno contribuito per il 26% al rendimento dell'indice, quota che è aumentata a oltre il 58% nel 2025, da inizio anno fino a ottobre.

Valutazioni eccessive

Le valutazioni elevate delle mega cap hanno spinto il rapporto prezzo/utili (P/E) dell'S&P 500 fino al 27,8, valore che rappresenta un premio del 29% rispetto all'S&P 500 Equal Weight (cfr. Fig. 2). Il divario si è allargato nel corso della pandemia dato che il passaggio al lavoro da casa ha favorito un gran numero di titoli del settore tecnologico. L’euforia nei confronti dell’IA ha spinto le valutazioni dell’S&P 500 ancor più in alto.