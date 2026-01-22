Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Offriamo agli investitori la possibilità di scegliere tra un'esposizione fisica e quella basata sugli swap all'indice S&P 500 Equal Weight. Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla documentazione legale oppure fare clic qui.
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF usa la replica fisica, ovvero acquista e detiene tutti i componenti dell'indice S&P 500 Equal Weight, nelle medesime proporzioni, riequilibrando il portafoglio con cadenza trimestrale, in linea con l'indice.
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF si avvale di un approccio basato sugli swap per replicare la performance dell'indice. L'ETF detiene un paniere di titoli di qualità, ma non necessariamente quelli dell'indice, e utilizza contratti swap per garantire il rendimento dell'indice.
L'investimento in uno qualsiasi di questi fondi consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non degli asset sottostanti detenuti dal fondo medesimo.