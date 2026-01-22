Articolo

Tre motivi per valutare la possibilità di investire nell’indice S&P 500 Equal Weight

22 gennaio 2026
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Reparto di produzione di un supermercato simbolo di diversificazione ed equilibrio, a rappresentazione della strategia S&P 500 Equal Weight.

Punti chiave

1

Nel lungo periodo l'S&P 500 Equal Weight ha sovraperformato la versione standard ponderata per la capitalizzazione di mercato1

2

La concentrazione dei titoli di maggior peso nell'indice S&P 500 ha raggiunto livelli record, mentre le valutazioni, trainate dai Magnifici Sette, sono divenute eccessive 

3

La storia insegna che i mercati, spesso, tornano ai propri valori medi, il che può rappresentare un'opportunità per gli investitori che intendono acquisire un'esposizione diversificata alle azioni statunitensi

La versione equiponderata dell'indice S&P 500 ha sovraperformato l'indice standard ponderato per la capitalizzazione di mercato in media dell'1,05% annuo fino al 20232. Da allora, però, ha sottoperformato, dato che i rendimenti delle Magnifiche Sette hanno battuto nettamente quelli di tutto il resto dell’indice.& Oggi molti investitori potrebbero valutare la possibilità di ottenere esposizione all’indice S&P 500 Equal Weight per tre fattori: una concentrazione elevata, valutazioni eccessive e il “ritorno alla media” degli extrarendimenti.

Concentrazione elevata

Con le 10 più grandi società che attualmente rappresentano il 40% del peso nell'indice S&P 500, il rischio di concentrazione non è mai stato più elevato (cfr. Fig. 1). Inoltre, molte di questi titoli altamente volatili appartengono a settori analoghi, il che comporta una correlazione a coppie più elevata dei primi 10 titoli rispetto all'indice in generale. Ciò aggrava ulteriormente il problema di concentrazione dell’S&P 500.

Fig. 1: peso combinato dei primi 10 titoli dell'indice S&P 500

Fonte: Bloomberg, Invesco al 9 ottobre 2025. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. Un investitore non può investire direttamente in un indice. 

Una ponderazione basata sulla capitalizzazione di mercato implica intrinsecamente sottopesare le aziende innovatrici di domani. Negli anni Ottanta e Novanta, l'indice S&P 500 era guidato da società energetiche, dei beni di prima necessità e farmaceutiche. IBM era l'unico dei primi 10 titoli a essere tecnologico. La leadership ha iniziato pian piano a cambiare con l'ingresso di Microsoft tra i primi 10 titoli nei primi anni 2000, poi di Apple e successivamente di Alphabet e Amazon. 20 anni fa i primi 10 titoli di oggi rappresentavano solo il 4% dell'indice S&P 5003. Dall'aprile 1999, i primi 10 titoli hanno contribuito per il 26% al rendimento dell'indice, quota che è aumentata a oltre il 58% nel 2025, da inizio anno fino a ottobre.

Valutazioni eccessive

Le valutazioni elevate delle mega cap hanno spinto il rapporto prezzo/utili (P/E) dell'S&P 500 fino al 27,8, valore che rappresenta un premio del 29% rispetto all'S&P 500 Equal Weight (cfr. Fig. 2). Il divario si è allargato nel corso della pandemia dato che il passaggio al lavoro da casa ha favorito un gran numero di titoli del settore tecnologico. L’euforia nei confronti dell’IA ha spinto le valutazioni dell’S&P 500 ancor più in alto. 

 

Fig. 2: rapporto P/E relativo di S&P 500 vs S&P 500 Equal Weight

Fonte: FactSet. Confronto del rapporto P/E dell'indice S&P 500 ponderato per la capitalizzazione di mercato (MC) con quello dell'indice S&P 500 Equal Weight (EW) dal 30 giugno 2010 al 30 settembre 2025. 

L'elevata crescita attesa di una serie di società, spesso, significa un aumento di valutazioni e concentrazione del mercato, come osservato di recente. Storicamente, negli ultimi 30 anni, è stato difficile per queste aziende sostenere una crescita eccezionale per periodi prolungati. Nel tempo il tasso di crescita di tali società tende a tornare a valori più normali, con un conseguente “ritorno alla media” di valutazioni di mercato e concentrazione. Negli ultimi 30 anni, ad esempio, solo il 3% delle società è rimasto nel primo quintile dal punto di vista della crescita del fatturato per tre anni consecutivi (v. figura 3). 

Fig. 3: società dell'S&P 500 rimaste consecutivamente nel quintile superiore per crescita del fatturato negli ultimi 30 anni

Fonte: FactSet, misurazione della crescita di fatturato annuale delle società dell'indice S&P 500 dal 1995 al 2024. 

Un approccio equiponderato può aiutare a mitigare parte del rischio di valutazione insito nell'indice S&P 500 e l'attuale orientamento verso i titoli growth. Mitigazione del rischio che può determinare una minore sensibilità a una riduzione delle previsioni di crescita. 

Il “ritorno alla media” degli extrarendimenti

L'indice S&P 500 Equal Weight sta affrontando attualmente il suo peggior drawdown degli ultimi 25 anni (cfr. Fig. 4), dovuto al numero storicamente ristretto di titoli che hanno contribuito alla performance di mercato. 

Fig. 4: S&P 500 Equal Weight rispetto al S&P 500, rendimento mensile mobile a 3 anni

Storicamente un’elevata concentrazione all’interno dell’S&P 500 è stata frequentemente seguita da un incremento dell’ampiezza del mercato, che nell’arco di periodi più lunghi ha spesso inciso positivamente sui risultati della versione equiponderata dell’indice rispetto a quella standard.&&

Nel 2021 le Magnifiche Sette hanno trainato le performance, rendendo il 51,5% contro il 28,7% dell’S&P 500, ma hanno toccato il proprio picco verso fine anno con un “ritorno alla media” nel 2022. Nel corso di questo periodo di “ritorno alla media” la versione equiponderata dell’S&P 500 ha sovraperformato le Magnifiche Sette del 34%. Questa dinamica si è presentata nuovamente nel 2023, quando i Mag7 hanno contribuito per il 61% al rendimento del mercato fino a giugno 20244. Nel 3º trimestre del 2024 il mercato ha sottoposto a un attento scrutinio le valutazioni dei titoli legati all'IA e il mix tra le tempistiche di pubblicazione delle relative previsioni sugli utili e i tagli dei tassi da parte della Federal Reserve hanno portato a una maggiore ampiezza del mercato e a una sovraperformance degli altri 493 titoli dell'S&P 500 rispetto ai Mag75.

Tuttavia, con la concentrazione di mercato dell'indice S&P 500 vicina ai propri massimi di sempre e valutazioni eccessive la necessità di diversificare continua a farsi sentire spingendo molti investitori a puntare su un approccio equiponderato.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Offriamo agli investitori la possibilità di scegliere tra un'esposizione fisica e quella basata sugli swap all'indice S&P 500 Equal Weight. Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla documentazione legale oppure fare clic qui

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF usa la replica fisica, ovvero acquista e detiene tutti i componenti dell'indice S&P 500 Equal Weight, nelle medesime proporzioni, riequilibrando il portafoglio con cadenza trimestrale, in linea con l'indice. 

Maggiori informazioni su questo ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF si avvale di un approccio basato sugli swap per replicare la performance dell'indice. L'ETF detiene un paniere di titoli di qualità, ma non necessariamente quelli dell'indice, e utilizza contratti swap per garantire il rendimento dell'indice.  

Maggiori informazioni su questo ETF

L'investimento in uno qualsiasi di questi fondi consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non degli asset sottostanti detenuti dal fondo medesimo.

Analisi correlate

Vista aerea di un parcheggio circolare immerso nel verde, attraversato da vialetti.

ETF Snapshot: L'anno si è chiuso con risultati record

Di Invesco

Comunicazione di Marketing. Riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Capitale a rischio. Gli ETF europei hanno registrato un forte slancio nel 2025, con flussi da 98 miliardi di USD nel Q4 2025 che hanno portato i nuovi asset netti a un record di 373 miliardi di USD per l'intero esercizio. Scopri come gli investitori ETF posizionano i loro portafogli e le ultime tendenze del mercato europeo degli ETF.

16 gennaio 2026

  • Fonti

    Bloomberg, rendimenti annualizzati dal 1989 al 2023

    2 Fonte: FactSet, dal 30 aprile 1999 al 31 dicembre 2022

    3 Fonte:

    4 Fonte: FactSet, dal 1º gennaio 2023 al 30 giugno 2024

    Fonte: Bloomberg. Le società parte dell’S&P 500, escludendo le Magnifiche Sette, hanno reso il 9,6%, mentre le Magnifiche Sette hanno reso il 5,4%

    Tabella delle performance a 10 anni

    Performance degli indici (%)

    Ott 24

    -

    ott 2025

    Ott 23 -
    Ott 24

    Ott 22 -
    Ott 23

    Ott 21 -
    Ott 22

    Ott 20 -
    Ott 21

    Ott 19 -
    Ott 20

    Ott 18 -
    Ott 19

    Ott 17 -
    Ott 18

    Ott 16 -
    Ott 17

    Ott 15 -
    Ott 16

    S&P 500 Net Total Return

    20.98%

    37.42%

    9.59%

    -15.01%

    42.29%

    9.09%

    13.63%

    6.73%

    22.87%

    3,83%

    82.20%

    120.34%

    S&P 500 Equal Weight Net Total Return

    7.98%

    31.35%

    -1,32%

    -10.35%

    48.51%

    -0,06%

    12.13%

    3,99%

    19.72%

    5.04%

    39.94%

    86,31%

    I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Fonte: Bloomberg, Invesco; performance al 31 ottobre 2024. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

    Considerazioni sui rischi

    Per informazioni completa sui rischi, si prega di fare riferimento ai documenti legali. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Invesco SP 500 Equal Weight UCITS ETF: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie. La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto. La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dai controparti che devono continuamente fornire la performance del benchmark in linea con gli accordi swap e sarebbe anche influenzata da qualsiasi differenza tra il prezzo degli swap e il prezzo del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come la custodia degli asset o che agisce come controparte per derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulare accordi di swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

    Informazioni importanti

    La presente comunicazione di marketing è per utilizzo da parte di Clienti Professionali in Italia. Non è destinato, né deve essere distribuito o consegnato, al pubblico. Dati al 31 ottobre 2024, salvo ove diversamente specificato. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, fare riferimento ai Documenti contenenti le Informazioni Chiave per l’Investitore (nelle lingue locali) e al Prospetto (in inglese, francese e tedesco), nonché ai rapporti finanziari disponibili su www.invesco.com/corporate. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in inglese su www.invesco.com/ie-manco. La società di gestione può interrompere gli accordi di commercializzazione. Questo è materiale di marketing e non costituisce consulenza finanziaria. Non è inteso come raccomandazione ad acquistare o vendere una specifica classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che impongono l’imparzialità delle raccomandazioni di investimento o di strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le opinioni e i punti di vista si basano sulle condizioni di mercato attuali e sono soggetti a modifiche. Le quote/azioni degli ETF UCITS acquistate sul mercato secondario di norma non possono essere rivendute direttamente all’ETF UCITS. Gli investitori devono acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario con l’assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono sostenere commissioni per tale operazione. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell’acquisto e ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita. La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it. Per conoscere gli obiettivi completi e la politica di investimento, consultare il prospetto vigente. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regolamentata in Irlanda dalla Banca Centrale Irlandese.

  •  EMEA5015031/2025