Sì, è possibile ricevere il metallo in forma non allocata se si dispone di un conto di compensazione LBMA. Al momento della liquidazione della propria posizione è possibile optare per un regolamento fisico invece del normale regolamento in contanti. La consegna fisica può essere effettuata solo se il titolare non è un fondo UCITS. È necessario specificare il numero e il nome di un conto non allocato a Londra presso un membro della LBMA al quale consegnare la pertinente quantità.

La consegna fisica di oro a favore di investitori costituiti da fondi UCITS non è consentita. I fondi UCITS possono ottenere il rimborso delle proprie quote esclusivamente in forma liquida.