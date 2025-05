Si tratta di certificati negoziati in borsa sostenuti da garanzia fisica (ETC) che è possibile acquistare e vendere in borsa. I certificati negli ETC sono un tipo di strumento di debito e sono garantiti da un insieme di garanzie (il metallo prezioso sottostante), che viene detenuto in custodia dal fiduciario per sé stesso, i detentori dei certificati e altre parti.