ETFs von Invesco

ETFs mit gleicher Gewichtung

Finden Sie das richtige Gleichgewicht mit unseren ETFs mit gleicher Gewichtung.

Mann fährt Fahrrad in der Natur

Ausgewogenes Engagement

Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, gewährleistet der Ansatz der Gleichgewichtung, dass jedes Unternehmen – unabhängig von seiner Größe – den gleichen Einfluss auf Ihr Portfolio hat.

Breite Diversifizierung

Durch die Investition in ein breites Spektrum von Sektoren und Branchen reduzieren unsere ETFs das Risiko, das mit einer einzelnen Aktie oder einem Sektor verbunden ist, und erhöhen so das Renditepotenzial.

Marktführer

Wir sind weltweit führend bei Equal-Weight-ETF-Strategien und bieten die breiteste und umfassendste Produktpalette in Europa.

Warum Anleger jetzt ETFs mit gleicher Gewichtung in Betracht ziehen sollten

Equal-Weight-Strategien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da Anleger nach Möglichkeiten zur Diversifizierung und zur Minderung des Konzentrationsrisikos suchen. Wie die jüngsten Marktturbulenzen gezeigt haben, sind die Bewertungen von Tech-Aktien der US-Mega-Caps, wie z. B. die der „Magnificent 7“, überhöht. Doch diese Entwicklung ist nicht nur auf die USA beschränkt. In den meisten Industrieländern ist die Konzentration so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr und die größten Aktien dominieren einen großen Teil der Indizes. Aus diesem Grund entscheiden sich Anleger zunehmend für Equal-Weight-Strategien, um ein ausgewogeneres Portfolio zu erreichen. Diese Strategien bieten eine simple und kostengünstige Möglichkeit, das Engagement in diesen Schwergewichten zu reduzieren, während man dennoch am breiteren Aktienmarkt partizipiert. 

Argumente für gleiche Gewichtung

Gleichgewichtete ETFs sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in den gleichen Komponenten wie ihre nach Marktkapitalisierung gewichteten Hauptindizes bieten, aber jedes Unternehmen bei der Neugewichtung – in der Regel vierteljährlich – gleich gewichten. 

Dieser Ansatz verbessert die Diversifizierung und die risikobereinigten Renditen, während er gleichzeitig das Konzentrationsrisiko reduziert. Dies geschieht durch einen regelbasierten, automatisierten Prozess, bei dem hoch verkauft und niedrig gekauft wird. Für den langfristigen Anleger können gleichgewichtete Strategien eine Reihe potenzieller Vorteile bieten.

  • Geringeres Konzentrationsrisiko: Vermeidet eine übermäßige Gewichtung der größten Unternehmen und trägt so dazu bei, die mit potenziellen Marktblasen verbundenen Risiken zu vermeiden. 
  • Engagement im Größenfaktor: Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung erzielen in der Regel eine bessere Performance und können in gleichgewichtete ETFs mit gleicher Gewichtung einen größeren Beitrag leisten.
  • „Bei niedrigem Preis kaufen, bei hohem Preis verkaufen“: Mit einem systematischen Neugewichtungsplan, der den Vorteil des Prinzips „Bei niedrigem Preis kaufen, bei hohem Preis verkaufen“ nutzt, behalten ETFs mit gleicher Gewichtung ihr ausgewogenes Engagement bei. 
  • Geringere Verzerrungen: Eine ausgewogenere Vertretung von Sektoren und Ländern trägt zur Risikominderung bei.

Die ETFs mit gleicher Gewichtung von Invesco

Wir bieten eine Reihe an ETFs mit gleicher Gewichtung an, die ein ausgewogenes Engagement in einem breiten Spektrum von US-amerikanischen, europäischen und weltweiten Aktienpositionen bieten und damit eine attraktive Alternative zu traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes darstellen. 

Der US-Aktienmarkt ist stark konzentriert, wobei sich ein erheblicher Teil seines Wertes auf einige wenige Unternehmen konzentriert. So machen die zehn größten Aktien im S&P 500, der nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, 35 % des Indexwertes aus.1 Diese Konzentration führt zu höheren Risiken, zumal die größten Aktien im Index derzeit mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt werden. Ein gleichgewichteter Index bietet ein ausgewogeneres Engagement mit einer viel niedrigeren Durchschnittsbewertung.

Entdecken Sie die kostengünstigen physischen und Swap-basierten S&P 500 Equal Weight UCITS ETFs von Invesco, die ein ausgewogenes Engagement im S&P 500 Index bieten. 

  • Swap-basierte ETFs von Invesco
    Wenn%20synthetische%20Vorteile%20zu%20echten%20Vorteilen%20werden
    Swap-basierte ETFs von Invesco

    Wenn synthetische Vorzüge zu reellen Vorteilen werden

    Erfahren Sie, auf welche Weise ETFs einen Index abbilden und wann Swap-basierte ETFs einen strukturellen Vorteil bieten können.

  • Artikel
    Drei%20gute%20Gründe,%20die%20für%20den%20S&P%20500%20Equal%20Weight%20sprechen
    Artikel

    Drei gute Gründe, die für den S&P 500 Equal Weight sprechen

    Entdecken Sie das Potenzial und die Diversifikationsvorteile gleichgewichteter Strategien.

Aufgrund seiner geringeren Anzahl von Aktien und der Dominanz von Mega-Cap-Tech-Unternehmen ist der Nasdaq-100 noch stärker konzentriert. In diesem Index suchen Anleger nach innovativeren, schneller wachsenden Aktien. Die gleichgewichtete Version weist ein ähnlich starkes Wachstumsprofil auf wie das nach Marktkapitalisierung gewichtete Pendant, bietet jedoch Innovation ohne die Konzentration.

Mit unserem Invesco Nasdaq-100 Equal Weight UCITS ETF erhalten Sie Zugang zu den Innovatoren des Nasdaq-100 Index.

  • Die Nasdaq UCITS ETFs von Invesco
    Innovatives%20Investieren:%20unsere%20Nasdaq%20ETFs
    Die Nasdaq UCITS ETFs von Invesco

    Innovatives Investieren: unsere Nasdaq ETFs

    Unsere Nasdaq ETF-Fondsfamilie: Zugang zu den innovativsten und disruptivsten Unternehmen der Welt

Die Konzentration im MSCI World Index hat kürzlich einen 40-Jahres-Höchststand erreicht. Dies ist auf das Gewicht von US-Aktien mit Mega-Cap zurückzuführen. Allerdings ist die Konzentration auch im nicht-amerikanischen Teil des Index erheblich. Auf die USA entfallen heute mehr als 70 % des nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, gegenüber weniger als 50 % im Jahr 2005 und nur 40 % in der gleichgewichteten Version.1 Bei den europäischen Aktien hat sich die Konzentration zwar etwas verringert, sie liegt aber immer noch über dem langfristigen Durchschnitt. Unsere MSCI World und MSCI Europe Equal Weight ETFs bieten eine überzeugende Alternative zu den nach Marktkapitalisierung gewichteten Standardindizes und ermöglichen ein ausgewogeneres Engagement.

  • Artikel
    Gleichgewichtung:%20Ein%20sinnvoller%20Ansatz
    Artikel

    Gleichgewichtung: Ein sinnvoller Ansatz

    Während die meisten Aktienbenchmarks ihre Komponenten nach Marktkapitalisierung gewichten, kann ein Gleichgewichtungsansatz manchmal sinnvoller sein. Erfahren Sie mehr über die Gleichgewichtung und wie Sie ein breites Aktienengagement ohne Konzentrationsrisiko erreichen können.

Der EURO STOXX 50 bietet Zugang zu den größten „Blue-Chip“-Unternehmen der Eurozone. Die gleichgewichtete Version des Index bietet ein ausgewogenes Engagement, indem sie die Diversifizierung erhöht und eine systematische Möglichkeit bietet, bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung „niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen“. Der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF ist der einzige ETF in Europa, der die Performance dieses gleichgewichteten Index abbildet. 

Entdecken Sie den EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF von Invesco und erfahren Sie, wie Sie damit ein ausgewogenes Engagement in Blue-Chip-Unternehmen der Eurozone erzielen können.

 

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Häufig gestellte Fragen zu ETFs mit gleicher Gewichtung

ETFs mit gleicher Gewichtung sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in den gleichen Komponenten wie ihre nach Marktkapitalisierung gewichteten Hauptindizes bieten, aber jedes Unternehmen bei der Neugewichtung – in der Regel vierteljährlich – gleich gewichten. Dieser Ansatz verbessert die Diversifizierung und die risikobereinigten Erträge und verringert gleichzeitig das Konzentrationsrisiko.

Durch die gleichmäßige Gewichtung aller Unternehmen – sowohl der kleinen als auch der großen – in der Regel auf vierteljährlicher Basis, vermeiden ETFs mit gleicher Gewichtung eine übermäßige Gewichtung der größten Unternehmen. Dadurch werden die mit potenziellen Marktblasen verbundenen Risiken gemindert und ein ausgewogeneres Engagement in allen Bestandteilen gewährleistet.

Bei ETFs mit gleicher Gewichtung erhält jeder Bestandteil des Index das gleiche Gewicht, unabhängig von seiner Größe oder Marktkapitalisierung. Bei nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs erfolgt die Gewichtung dagegen proportional zur Marktkapitalisierung jedes Bestandteils, sodass größere Unternehmen ein größeres Gewicht im Index haben. 

ETFs mit gleicher Gewichtung können sich je nach Marktbedingungen unterschiedlich entwickeln. In Wachstumsphasen können kleinere Unternehmen für höhere Renditen sorgen, während in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs der diversifizierte Ansatz dazu beitragen kann, Verluste zu mindern. 

ETFs mit gleicher Gewichtung können eine Vielzahl von Indizes nachbilden, darunter breit gefasste regionale Marktindizes wie der MSCI World, der S&P 500 oder der MSCI Europe.

Relevante Insights

  • Fußnoten

    Invesco, Stand: 31. März 2025

    Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Aktien: Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

    Wertpapierleihgeschäfte: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

    Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF

    Konzentration: Da der Fonds in einer bestimmten Region investiert, könnte seine Wertentwicklung stärker schwanken als bei einem Fonds, der stärker diversifiziert ist.

    Invesco SP 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

    Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, denen der Fonds ausgesetzt ist, beeinträchtigt werden.

    Verwendung von Derivaten für Index-Tracking: Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.

    Synthetisches ETF-Risiko: Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: Oktober 2025, sofern nicht anders angegeben.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter verfügbarwww.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    NASDAQ® und NASDAQ-100 Equal Weighted™ Index sind Handels-/Dienstleistungsmarken von The Nasdaq Stock Market, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die Unternehmen bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch Invesco lizenziert."" Das/Die Produkt(e) wurden von den Unternehmen nicht auf ihre Legalität oder Eignung hin geprüft. Das/Die Produkt(e) werden nicht von den Unternehmen ausgegeben, unterstützt, verkauft oder beworben. DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI GARANTIE UND KEINE HAFTUNG IM HINBLICK AUF DIE PRODUKTE.

    Der EURO STOXX 50 Equal Weight Index (der „Index“) ist geistiges Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) von STOXX Ltd., ISS STOXX Index GmbH oder deren Lizenzgebern und wird unter Lizenz verwendet. Der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF wird weder gesponsert noch gefördert, vertrieben oder in irgendeiner Weise von STOXX Ltd., ISS STOXX Index GmbH oder deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenanbietern unterstützt, und STOXX Ltd., ISS STOXX Index GmbH sowie deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenanbieter übernehmen keine Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (ob fahrlässig oder anderweitig) in Bezug darauf aus, sei es allgemein oder speziell im Zusammenhang mit Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder dessen Daten.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

    Der SP 500 Equal Weight Index ist ein Produkt der SP Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde von Invesco zur Verwendung lizenziert. In der Vergangenheit folgte auf eine Phase einer hohen Marktkonzentration im S&P 500 häufig eine Phase, in der die Marktbreite wieder zunahm. Über längere Zeiträume wirkte sich dies häufig positiv auf die relative Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Index gegenüber dem S&P 500 Index aus.

    Die hierin erwähnten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI Inc. (MSCI) weder gesponsert, noch befürwortet oder gefördert, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf diese Fonds oder Wertpapiere oder die Indizes, auf denen diese Fonds oder Wertpapiere beruhen. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Invesco und allen damit verbundenen Fonds unterhält.

    EMEA5025565/2025