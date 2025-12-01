ETFs mit gleicher Gewichtung

Wenn synthetische Vorzüge zu reellen Vorteilen werden
Erfahren Sie, auf welche Weise ETFs einen Index abbilden und wann Swap-basierte ETFs einen strukturellen Vorteil bieten können.
Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, gewährleistet der Ansatz der Gleichgewichtung, dass jedes Unternehmen – unabhängig von seiner Größe – den gleichen Einfluss auf Ihr Portfolio hat.
Durch die Investition in ein breites Spektrum von Sektoren und Branchen reduzieren unsere ETFs das Risiko, das mit einer einzelnen Aktie oder einem Sektor verbunden ist, und erhöhen so das Renditepotenzial.
Wir sind weltweit führend bei Equal-Weight-ETF-Strategien und bieten die breiteste und umfassendste Produktpalette in Europa.
Equal-Weight-Strategien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da Anleger nach Möglichkeiten zur Diversifizierung und zur Minderung des Konzentrationsrisikos suchen. Wie die jüngsten Marktturbulenzen gezeigt haben, sind die Bewertungen von Tech-Aktien der US-Mega-Caps, wie z. B. die der „Magnificent 7“, überhöht. Doch diese Entwicklung ist nicht nur auf die USA beschränkt. In den meisten Industrieländern ist die Konzentration so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr und die größten Aktien dominieren einen großen Teil der Indizes. Aus diesem Grund entscheiden sich Anleger zunehmend für Equal-Weight-Strategien, um ein ausgewogeneres Portfolio zu erreichen. Diese Strategien bieten eine simple und kostengünstige Möglichkeit, das Engagement in diesen Schwergewichten zu reduzieren, während man dennoch am breiteren Aktienmarkt partizipiert.
Gleichgewichtete ETFs sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in den gleichen Komponenten wie ihre nach Marktkapitalisierung gewichteten Hauptindizes bieten, aber jedes Unternehmen bei der Neugewichtung – in der Regel vierteljährlich – gleich gewichten.
Dieser Ansatz verbessert die Diversifizierung und die risikobereinigten Renditen, während er gleichzeitig das Konzentrationsrisiko reduziert. Dies geschieht durch einen regelbasierten, automatisierten Prozess, bei dem hoch verkauft und niedrig gekauft wird. Für den langfristigen Anleger können gleichgewichtete Strategien eine Reihe potenzieller Vorteile bieten.
Wir bieten eine Reihe an ETFs mit gleicher Gewichtung an, die ein ausgewogenes Engagement in einem breiten Spektrum von US-amerikanischen, europäischen und weltweiten Aktienpositionen bieten und damit eine attraktive Alternative zu traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes darstellen.
Der US-Aktienmarkt ist stark konzentriert, wobei sich ein erheblicher Teil seines Wertes auf einige wenige Unternehmen konzentriert. So machen die zehn größten Aktien im S&P 500, der nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, 35 % des Indexwertes aus.1 Diese Konzentration führt zu höheren Risiken, zumal die größten Aktien im Index derzeit mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt werden. Ein gleichgewichteter Index bietet ein ausgewogeneres Engagement mit einer viel niedrigeren Durchschnittsbewertung.
Entdecken Sie die kostengünstigen physischen und Swap-basierten S&P 500 Equal Weight UCITS ETFs von Invesco, die ein ausgewogenes Engagement im S&P 500 Index bieten.
Drei gute Gründe, die für den S&P 500 Equal Weight sprechen
Entdecken Sie das Potenzial und die Diversifikationsvorteile gleichgewichteter Strategien.
Aufgrund seiner geringeren Anzahl von Aktien und der Dominanz von Mega-Cap-Tech-Unternehmen ist der Nasdaq-100 noch stärker konzentriert. In diesem Index suchen Anleger nach innovativeren, schneller wachsenden Aktien. Die gleichgewichtete Version weist ein ähnlich starkes Wachstumsprofil auf wie das nach Marktkapitalisierung gewichtete Pendant, bietet jedoch Innovation ohne die Konzentration.
Mit unserem Invesco Nasdaq-100 Equal Weight UCITS ETF erhalten Sie Zugang zu den Innovatoren des Nasdaq-100 Index.
Innovatives Investieren: unsere Nasdaq ETFs
Unsere Nasdaq ETF-Fondsfamilie: Zugang zu den innovativsten und disruptivsten Unternehmen der Welt
Die Konzentration im MSCI World Index hat kürzlich einen 40-Jahres-Höchststand erreicht. Dies ist auf das Gewicht von US-Aktien mit Mega-Cap zurückzuführen. Allerdings ist die Konzentration auch im nicht-amerikanischen Teil des Index erheblich. Auf die USA entfallen heute mehr als 70 % des nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, gegenüber weniger als 50 % im Jahr 2005 und nur 40 % in der gleichgewichteten Version.1 Bei den europäischen Aktien hat sich die Konzentration zwar etwas verringert, sie liegt aber immer noch über dem langfristigen Durchschnitt. Unsere MSCI World und MSCI Europe Equal Weight ETFs bieten eine überzeugende Alternative zu den nach Marktkapitalisierung gewichteten Standardindizes und ermöglichen ein ausgewogeneres Engagement.
Gleichgewichtung: Ein sinnvoller Ansatz
Während die meisten Aktienbenchmarks ihre Komponenten nach Marktkapitalisierung gewichten, kann ein Gleichgewichtungsansatz manchmal sinnvoller sein. Erfahren Sie mehr über die Gleichgewichtung und wie Sie ein breites Aktienengagement ohne Konzentrationsrisiko erreichen können.
Der EURO STOXX 50 bietet Zugang zu den größten „Blue-Chip“-Unternehmen der Eurozone. Die gleichgewichtete Version des Index bietet ein ausgewogenes Engagement, indem sie die Diversifizierung erhöht und eine systematische Möglichkeit bietet, bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung „niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen“. Der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF ist der einzige ETF in Europa, der die Performance dieses gleichgewichteten Index abbildet.
Entdecken Sie den EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF von Invesco und erfahren Sie, wie Sie damit ein ausgewogenes Engagement in Blue-Chip-Unternehmen der Eurozone erzielen können.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
ETFs mit gleicher Gewichtung sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in den gleichen Komponenten wie ihre nach Marktkapitalisierung gewichteten Hauptindizes bieten, aber jedes Unternehmen bei der Neugewichtung – in der Regel vierteljährlich – gleich gewichten. Dieser Ansatz verbessert die Diversifizierung und die risikobereinigten Erträge und verringert gleichzeitig das Konzentrationsrisiko.
Durch die gleichmäßige Gewichtung aller Unternehmen – sowohl der kleinen als auch der großen – in der Regel auf vierteljährlicher Basis, vermeiden ETFs mit gleicher Gewichtung eine übermäßige Gewichtung der größten Unternehmen. Dadurch werden die mit potenziellen Marktblasen verbundenen Risiken gemindert und ein ausgewogeneres Engagement in allen Bestandteilen gewährleistet.
Bei ETFs mit gleicher Gewichtung erhält jeder Bestandteil des Index das gleiche Gewicht, unabhängig von seiner Größe oder Marktkapitalisierung. Bei nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs erfolgt die Gewichtung dagegen proportional zur Marktkapitalisierung jedes Bestandteils, sodass größere Unternehmen ein größeres Gewicht im Index haben.
ETFs mit gleicher Gewichtung können sich je nach Marktbedingungen unterschiedlich entwickeln. In Wachstumsphasen können kleinere Unternehmen für höhere Renditen sorgen, während in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs der diversifizierte Ansatz dazu beitragen kann, Verluste zu mindern.
ETFs mit gleicher Gewichtung können eine Vielzahl von Indizes nachbilden, darunter breit gefasste regionale Marktindizes wie der MSCI World, der S&P 500 oder der MSCI Europe.
