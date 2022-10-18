Show me the income: Executive Summary

Recherche sur les participants au régime

18 octobre 2022
Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite se penche sur l’état actuel du secteur en pleine évolution de la retraite, lui qui doit répondre au besoin pressant d’aider les participants de régimes à CD à transformer leur épargne en revenu de retraite à long terme.

De concert avec Greenwald Research, nous avons communiqué avec 118 promoteurs de régimes et consultants et plus de 1 000 participants aux régimes à CD aux États-Unis (qui travaillent tous pour de grands employeurs comptant plus de 5 000 employés) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.

En raison des turbulences mondiales des dernières années, la façon dont les employés définissent la retraite et la meilleure façon de s’y préparer mentalement et financièrement ont changé. Nous avons constaté qu’il était possible de fournir aux participants des outils de planification, des placements, des options de distribution et des communications conçus pour les aider.

Dans notre première constatation, nous avons appris que la plupart des promoteurs de régimes reconnaissaient l’importance d’aider les participants à faciliter la transition de l’épargne vers le revenu à la retraite. Premièrement, en informant les participants qu’ils ont la possibilité de rester dans le régime lorsqu’ils prendront leur retraite, et deuxièmement, en offrant des solutions de revenu de retraite dans le menu de placement ainsi que des options de distribution souples.

Bien que la moitié des promoteurs de régimes sondés encouragent les participants à demeurer dans le régime à la retraite, il reste beaucoup à faire pour en informer les participants.

Dans notre deuxième constatation, les participants avaient souvent deux craintes interreliées : d’abord, vivre plus longtemps que leur épargne-retraite et ensuite, dépenser trop, trop tôt.

Seulement 22 % des participants étaient convaincus de pouvoir élaborer eux-mêmes une stratégie de revenu de retraite. Il s’agit notamment de déterminer le montant de leur épargne-retraite à retirer, à quel moment et de quelle source financière.

Nous avons également constaté que les participants voulaient un flux de revenu fiable pour couvrir leurs dépenses tout en ayant la possibilité de retirer des fonds au besoin, sans manquer d’argent en cours de route. Ils ne savaient pas quel type de solution(s) de revenu de retraite permettrait d’atteindre cet objectif.

Pourtant, les participants estimaient que les solutions de revenu viager garanti et les solutions de retrait de revenu mensuel non garanti répondaient à leurs besoins, de différentes façons.

Dans notre quatrième constatation, nous avons découvert que peu de participants mettraient la totalité de leur épargne-retraite dans une seule solution de revenu de retraite. Des participants, 90 % ont préféré deux ou trois choix comprenant une option garantie et une option non garantie.

Peu importe le nombre de solutions intégrées au régime qui ont été offertes, huit participants sur dix voulaient de l’aide pour choisir une solution qui convenait le mieux à leur situation personnelle.

Enfin, nous avons constaté que les trois quarts des participants étaient impatients que leur employeur amorce plus tôt la conversation sur le revenu de retraite. Alors que 78 % des promoteurs de régime ont déclaré avoir fourni des communications précises sur la production d’un revenu de retraite, seulement 38 % des participants ont déclaré les avoir reçues.

Comme les participants comptent sur leur régime à CD comme principale source de revenus à la retraite, les promoteurs de régime ont une occasion importante d’aider les participants de tous âges dans leur planification.

Demandez notre livre blanc pour consulter une liste complète des mesures à prendre par les promoteurs de régime.

Pour en savoir plus sur les résultats de notre étude sur le revenu de retraite des régimes à CD de 2022, visitez notre site Web ou communiquez avec votre professionnel des régimes à cotisations déterminées Invesco. 

Le secteur des solutions de retraite change face au besoin pressant d’aider les participants à utiliser l’épargne-retraite de leur régime à cotisations déterminées pour obtenir un revenu de retraite à long terme. Afin d’aider les promoteurs de régimes à opérer le changement pour leurs régimes respectifs, nous avons examiné de quelle façon les participants pensent au revenu de retraite en général, quel type de solutions de placement dans le régime peut présenter le plus d’attrait pour eux (et pourquoi), et quelles ressources sont les plus susceptibles d’intéresser une vaste gamme d’employés de tous âges. Nous avons également examiné comment la mentalité des participants et celle des promoteurs de régimes pouvaient parfois différer afin de déterminer la meilleure façon de passer de l’épargne au revenu.

Les promoteurs voulaient obtenir plus d’information et de conseils avant d’ajouter de nouvelles solutions de revenu de retraite à leur menu, en particulier une solution assortie d’une garantie d’assurance. La plupart des promoteurs, en particulier ceux qui préfèrent que les participants restent dans le régime, étaient très conscients de la nécessité de modifier leurs programmes de retraite pour faire face à la vague croissante de participants qui prennent leur retraite ou qui la prendront bientôt.

Il est toutefois évident que les participants voulaient obtenir plus d’information et de conseils de la part des promoteurs de régimes pour les aider à planifier – et ultimement à créer – leur stratégie de revenu de retraite personnalisée. Ils croyaient que leur régime CD serait leur principale source de revenu de retraite. En raison d’un manque de confiance et du fait que bon nombre d’entre eux craignent d’épuiser leurs économies, les participants voulaient que les promoteurs les aident à concrétiser leur plan de revenu de retraite à long terme.

Dans le sommaire, nous soulignons nos principales constatations de recherche :

  1. Les participants étaient disposés à conserver leur plan de retraite si on leur offrait des placements précis pour les aider à créer un flux régulier de revenu de retraite.
  2. L’inscription automatique à une solution de revenu de retraite est une stratégie visant à générer un revenu régulier (mensuel) et à atténuer les craintes du participant de manquer d’argent.
  3. Les participants voient les avantages potentiels des solutions de retrait de revenu mensuel (non garanti) et des solutions de revenu viager garanti pour aider à atteindre leurs objectifs de retraite.
  4. Idéalement, les participants souhaitent disposer d’au moins deux options dans le cadre du régime afin de bénéficier de la fiabilité d’un revenu régulier et de la souplesse nécessaire pour apporter des changements en cas de besoin.
  5. Les communications fréquentes et les outils de comparaison en ligne changent la donne.

À propos de l’étude

Invesco a fait équipe avec Greenwald Research pour mener l’étude de mars 2021 à avril 2022. L’étude approfondie intégrait des sondages en ligne réalisés auprès de 100 promoteurs de régimes et de plus de 1 000 participants aux régimes (qui travaillent tous pour de grandes organisations américaines comptant 5 000 employés ou plus), 12 groupes de discussion de participants et 18 entrevues approfondies avec des conseillers en régimes de retraite et des promoteurs de régimes

