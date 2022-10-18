DC retirement income study: Jumpstart the retirement income conversation

Étude sur le revenu de retraite de régimes à cotisations déterminées : Entamer maintenant la conversation sur le revenu de retraite

Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite portait sur les préférences des promoteurs de régimes et des participants quant à la conversion de l’épargne à cotisations déterminées en revenu de retraite. Nous avons fait équipe avec la société de recherche de premier plan Greenwald Research dans le cadre d’une vaste étude où nous avons communiqué avec 100 promoteurs de régimes et consultants et plus de 1 000 participants aux régimes (qui travaillent tous pour de grandes organisations américaines comptant au moins 5 000 employés) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.

Une communication efficace est un processus bidirectionnel. Les trois quarts des participants souhaitaient que les promoteurs de leur régime entament plus tôt (à l’embauche ou au moment de l’adhésion au régime) le dialogue sur le revenu de retraite, en particulier sur la façon de transformer l’épargne accumulée dans le cadre du régime à cotisations déterminées en un flux de revenu à la retraite, et qu’ils le poursuivent plus fréquemment (chaque année au moment de la période d’adhésion).

Les promoteurs ont indiqué qu’ils fournissaient des communications au sujet de la génération de revenus, mais les données montrent qu’il existe un décalage entre eux et les participants.