DC retirement income study: Jumpstart the retirement income conversation

Recherche sur les participants au régime Offrez-moi stabilité et souplesse
Les participants veulent avoir la possibilité de choisir parmi une gamme de solutions de revenu de retraite afin de pouvoir se sentir maîtres de leur avenir financier.
Étude sur le revenu de retraite de régimes à cotisations déterminées : Entamer maintenant la conversation sur le revenu de retraite
Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite portait sur les préférences des promoteurs de régimes et des participants quant à la conversion de l’épargne à cotisations déterminées en revenu de retraite. Nous avons fait équipe avec la société de recherche de premier plan Greenwald Research dans le cadre d’une vaste étude où nous avons communiqué avec 100 promoteurs de régimes et consultants et plus de 1 000 participants aux régimes (qui travaillent tous pour de grandes organisations américaines comptant au moins 5 000 employés) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.
Une communication efficace est un processus bidirectionnel. Les trois quarts des participants souhaitaient que les promoteurs de leur régime entament plus tôt (à l’embauche ou au moment de l’adhésion au régime) le dialogue sur le revenu de retraite, en particulier sur la façon de transformer l’épargne accumulée dans le cadre du régime à cotisations déterminées en un flux de revenu à la retraite, et qu’ils le poursuivent plus fréquemment (chaque année au moment de la période d’adhésion).
Les promoteurs ont indiqué qu’ils fournissaient des communications au sujet de la génération de revenus, mais les données montrent qu’il existe un décalage entre eux et les participants.
Peu importe l’âge et le revenu, les trois principaux sujets de planification du revenu de retraite sur lesquels les participants souhaitaient que les promoteurs les informent étaient la détermination du montant qu’il est prudent de retirer régulièrement, l’estimation du revenu que leur épargne pourrait générer et l’application de stratégies pour transformer l’épargne de leur régime à cotisations déterminées en revenu au moyen des solutions de revenu de retraite offertes par leur régime.
Par ailleurs, les participants souhaitaient avoir un outil de comparaison en ligne pour les aider à comprendre les différences entre les solutions de revenu de retraite offertes par leur régime (65 %), dont seulement la moitié des promoteurs proposaient.
Les promoteurs peuvent aider les participants à transformer le solde de leur régime de retraite en revenu en revoyant les messages de leurs campagnes pour s’assurer que l’accent est mis sur le revenu et d’autres sujets pertinents, et en mettant en évidence les outils et les calculateurs de planification du revenu de retraite offerts aux participants.
Les participants veulent avoir la possibilité de choisir parmi une gamme de solutions de revenu de retraite afin de pouvoir se sentir maîtres de leur avenir financier.
Dans notre recherche, nous avons constaté que l'un des principaux objectifs financiers de presque tous les membres des régimes d'épargne était de maintenir leur style de vie avant la retraite.
Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite se penche sur l’état actuel du secteur en pleine évolution de la retraite, lui qui doit répondre au besoin pressant d’aider les participants de régimes à CD à transformer leur épargne en revenu de retraite à long terme.
Sources for all data, unless indicated, include virtual member focus groups (May-June 2021 and December 2021-January 2022); online member survey of more than 1,000 employees of large US companies (September-October 2021); survey of 100 large US plan sponsors (November-December 2021); and in-depth interviews with 18 plan sponsors and consultants (March 2021 and March-April 2022). Percentages may not add up to 100 due to rounding.
This material is based on Invesco’s work with Greenwald Research. Invesco is not affiliated with Greenwald Research.
