DC retirement income study: Connecting savings with income

L’étude de 2022 d’Invesco sur le revenu de retraite se penche sur le besoin pressant d’aider les participants de régimes à contributions déterminées à transformer leur épargne en revenu de retraite à long terme.

De concert avec Greenwald Research, nous avons communiqué avec 118 promoteurs de régimes et consultants et plus de 1 000 participants aux régimes à CD aux États-Unis (qui travaillent tous pour de grands employeurs) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.

Nous avons examiné la façon dont les participants aux régimes pensent au revenu de retraite en général, ainsi que les types de solutions et de ressources dans les régimes qui sont les plus attrayants pour différents groupes d’employés de tous âges.

Notre première réflexion clé porte sur la façon dont les promoteurs de régime peuvent mieux lier l’épargne de toute une vie des participants à la retraite.

En offrant des prestations de retraite et en encourageant les participants à rester dans le régime lorsqu’ils prendront leur retraite, les promoteurs de régime peuvent faciliter la transition vers cette étape de la vie.

En fait, 77 % des promoteurs de régime qui ont participé à notre sondage préfèrent que les participants demeurent dans le régime lorsqu’ils prennent leur retraite.

Il reste toutefois du travail à faire. Alors que la moitié des promoteurs de régimes affirment qu’ils encouragent activement les participants à rester dans le régime, 28 % des employés ne sont pas certains que ce soit permis, y compris 3 participants sur 10 de la génération X et des baby-boomers.

Si des placements précis étaient disponibles pour les aider à générer un revenu de retraite régulier, neuf participants sur dix resteraient dans leur régime à cotisations déterminées à leur retraite.

Naturellement, les promoteurs ont été prudents et lents à adopter les solutions de revenu de retraite.

51 % voulaient plus d’indications sur la réglementation actuelle et 65 % avaient besoin de plus d’information sur les solutions de revenu de retraite actuellement disponibles.

Pourtant, presque tous les participants verraient leur employeur d’un œil favorable s’ils ajoutaient des solutions de revenu de retraite précises au régime.

Alors que 83 % des participants comptent sur leur régime à CD comme principale source de revenus à la retraite, les promoteurs de régime ont une occasion importante d’aider les participants de tous âges dans leur planification.

Pour en savoir plus sur les résultats de notre étude sur le revenu de retraite des régimes à CD de 2022, visitez notre site Web ou communiquez avec votre professionnel des régimes à cotisations déterminées Invesco.