Recherche sur les participants au régime

Lier l’épargne au revenu

18 octobre 2022
DC retirement income study: Connecting savings with income

Transcription

L’étude de 2022 d’Invesco sur le revenu de retraite se penche sur le besoin pressant d’aider les participants de régimes à contributions déterminées à transformer leur épargne en revenu de retraite à long terme.

De concert avec Greenwald Research, nous avons communiqué avec 118 promoteurs de régimes et consultants et plus de 1 000 participants aux régimes à CD aux États-Unis (qui travaillent tous pour de grands employeurs) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.

Nous avons examiné la façon dont les participants aux régimes pensent au revenu de retraite en général, ainsi que les types de solutions et de ressources dans les régimes qui sont les plus attrayants pour différents groupes d’employés de tous âges.

Notre première réflexion clé porte sur la façon dont les promoteurs de régime peuvent mieux lier l’épargne de toute une vie des participants à la retraite.

En offrant des prestations de retraite et en encourageant les participants à rester dans le régime lorsqu’ils prendront leur retraite, les promoteurs de régime peuvent faciliter la transition vers cette étape de la vie.

En fait, 77 % des promoteurs de régime qui ont participé à notre sondage préfèrent que les participants demeurent dans le régime lorsqu’ils prennent leur retraite.

Il reste toutefois du travail à faire. Alors que la moitié des promoteurs de régimes affirment qu’ils encouragent activement les participants à rester dans le régime, 28 % des employés ne sont pas certains que ce soit permis, y compris 3 participants sur 10 de la génération X et des baby-boomers.

Si des placements précis étaient disponibles pour les aider à générer un revenu de retraite régulier, neuf participants sur dix resteraient dans leur régime à cotisations déterminées à leur retraite.

Naturellement, les promoteurs ont été prudents et lents à adopter les solutions de revenu de retraite.

51 % voulaient plus d’indications sur la réglementation actuelle et 65 % avaient besoin de plus d’information sur les solutions de revenu de retraite actuellement disponibles.

Pourtant, presque tous les participants verraient leur employeur d’un œil favorable s’ils ajoutaient des solutions de revenu de retraite précises au régime.

Alors que 83 % des participants comptent sur leur régime à CD comme principale source de revenus à la retraite, les promoteurs de régime ont une occasion importante d’aider les participants de tous âges dans leur planification.

Pour en savoir plus sur les résultats de notre étude sur le revenu de retraite des régimes à CD de 2022, visitez notre site Web ou communiquez avec votre professionnel des régimes à cotisations déterminées Invesco.

Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite portait sur les préférences des promoteurs de régimes et des participants quant à la conversion de l’épargne à cotisations déterminées en revenu de retraite. Nous avons fait équipe avec la société de recherche de premier plan Greenwald Research dans le cadre d’une vaste étude où nous avons communiqué avec plus de 100 promoteurs de régimes et consultants et 1 100 participants aux régimes (qui travaillent tous pour de grandes organisations américaines comptant au moins 5 000 employés) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.

Le point de vue des promoteurs de régime a évolué, la plupart d’entre eux reconnaissant maintenant l’importance et la valeur pour les participants de demeurer dans le régime. En fait, près de huit participants privilégiés sur dix conservent leurs actifs dans le régime à la retraite, et la moitié (50 %) affirment avoir pris des mesures pour encourager cela.

Par ailleurs, même si bien des participants voyaient des avantages à laisser leur argent dans leur régime de cotisations déterminées (CD) actuel à la retraite, notamment parce qu’ils le connaissent bien et que cela est pratique, la plupart prévoyaient sortir leur argent de leur régime CD actuel pour le transférer dans d’autres comptes. Pour quelle raison?

Les caractéristiques qui ont aidé les participants à épargner en vue de la retraite au fil des ans pourraient ne pas répondre aux besoins des retraités actuels et de ceux qui approchent de la retraite, alors qu’ils commencent à dépenser leur épargne. De plus, beaucoup étaient d’avis que le régime n’offrait pas suffisamment d’options de placement ou de souplesse pour répondre à leurs besoins particuliers à la retraite. Nos recherches montrent cependant que les participants sont prêts à demeurer dans le régime à la retraite dans les bonnes circonstances.

Les promoteurs de régime ont une occasion importante d’aider les participants à établir un lien entre l’épargne et le revenu. Ils peuvent inclure par étapes des solutions de revenu dans le plan, comme déterminer d’abord les objectifs du plan pour aider les participants à générer un revenu à la retraite. De plus, les promoteurs peuvent faire valoir aux employés leur capacité à générer un flux de revenu au moyen de divers placements et d’options de distribution souples que le régime a expressément choisis pour répondre à leurs besoins de revenu de retraite.

Perspectives connexes

success failure

Get the full white paper

Our latest defined contribution research reflects upon the evolving retirement industry today as it faces the pressing need to help plan members turn their DC plan savings into long-term retirement income. We connected with over 100 plan sponsors and 1,000 members to better understand their preferences for creating retirement income and what features, resources, and approaches to communications resonated across the generations.

Get the full white paper

To request a copy, complete the form below.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité Google et les conditions d’utilisation s’appliquent.

Get the full white paper
To request a copy, complete the form
Request your copy