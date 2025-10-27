ETF Un nuovo approccio per investire nei CLO con rating AAA
Sbloccare l’accesso a una asset class in crescita con ETFs a gestione attiva.
Le strategie attive sistematiche si collocano tra il beta puro (index trackers) e la gestione attiva tradizionale (forte convinzione, selezione dei titoli).
Le strategie Enhanced Equity di Invesco mirano a sovraperformare il rispettivo indice sul lungo termine, offrendo al contempo un'esperienza "benchmark-like"
Gli ETFs di Invesco adottano un approccio sistematico per generare alpha ottimizzando l'esposizione a 3 fattori: Quality, Value e Momentum
Per informazioni complete sui rischi, si prega di fare riferimento ai documenti legali. Clicca qui per visualizzare tutti i rischi. Variazione di valore, prestito titoli, mercato azionario. Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF: Concentrazione, Valuta. Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF: Ambientale, Sociale e Governance.
Mentre la gestione attiva vanta una lunga storia nel mondo dei fondi comuni, le strategie attive sono un concetto relativamente nuovo nel mercato degli ETF. Tuttavia, l'evoluzione degli ETF attivi non dovrebbe stupire troppo se si considera il fatto che gli asset manager devono far fronte alla crescente domanda e all'adozione diffusa della struttura ETF. Alla luce dell'ampliamento della gamma di strategie, gli ETF devono essere considerati come un'estensione naturale degli approcci passivi e smart beta già diffusamente adottati.
L'espressione "ETF attivi" comprende una gamma diversificata di strategie. Tuttavia, per semplificare, si può dire che questa categoria di ETF non cerca di replicare un indice di riferimento, ma mira piuttosto a conseguire obiettivi specifici, come la generazione di alpha, la gestione del rischio o l'incremento del reddito.
Le strategie attive "beta plus" si collocano tra i fondi a beta puro, che mirano a replicare gli indici di riferimento ponderati per la capitalizzazione di mercato, e i fondi attivi tradizionali che puntano a sovraperformare tali indici. Lungo questa scala si collocano varie strategie "beta plus", ognuna delle quali può utilizzare input diversi per generare l'alpha e avere obiettivi di performance e livelli di tolleranza al rischio diversi.
I nostri Invesco Enhanced Equity UCITS ETF mirano a sovraperformare i rispettivi mercati azionari regionali e dei singoli Paesi, senza discostarsi troppo dai benchmark di riferimento. A tale scopo, gli ETF utilizzano input attivi sistematici per generare alpha, limitando le posizioni attive rispetto all'indice di riferimento. L'approccio "beta plus" sistematico potrebbe rappresentare un'alternativa interessante alle tradizionali esposizioni core beta.
Questi ETF combinano il meglio dei mondi "beta puro" e "attivo tradizionale", offrendo un elevato grado di diversificazione, un profilo di rischio simile e un basso tracking error rispetto all'indice standard, oltre a puntare alla sovraperformance nel lungo termine.
Il team Invesco Quantitative Strategies (IQS) di Invesco gestisce le strategie Enhanced Equity da oltre 20 anni, dando prova di saper offrire un'esperienza "benchmark-like" con ottimi risultati in termini di sovraperformance dei mercati azionari nel lungo periodo.
|
|
31/03/2024-31/03/2025
|
31/03/2023-31/03/2024
|
31/03/2022-31/03/2023
|
31/03/2021-31/03/2022
|
31/03/2020-31/03/2021
|
Global Enhanced
|
8,36%
|
30,21%
|
-6,10%
|
12,30%
|
54,58%
|
MSCI World
|
7,04%
|
25,11%
|
-7,02%
|
10,12%
|
54,03%
|
Extra-rendimento
|
1,32%
|
5,10%
|
0,92%
|
2,18%
|
0,54%
|
|
1 anno
|
2 anni
|
3 anni
|
4 anni
|
5 anni
|
Global Enhanced
|
23,18%
|
24,16%
|
9,09%
|
12,81%
|
12,86%
|
MSCI World
|
18,67%
|
21,20%
|
6,34%
|
10,01%
|
11,17%
|
Extra-rendimento
|
4,51%
|
2,96%
|
2,75%
|
2,80%
|
1,69%
Fonte: Invesco al 31 marzo 2025, in USD "Global Enhanced" indica i rendimenti netti della strategia composite. Dati integrativi rispetto alla performance GIPS riportata in fondo alla pagina.
Le strategie mirano a offrire un rendimento superiore a quello dei mercati azionari, limitando al contempo le esposizioni a livello di settori e paesi rispetto a quelle dell'universo geografico più ampio. A differenza di un ETF passivo tradizionale, queste strategie non mirano a replicare un benchmark, ma utilizzano indici di riferimento per vincolare il portafoglio e misurarne le performance.
Tutti i nostri Enhanced Equity ETF si basano sul medesimo approccio d'investimento sistematico. Per illustrare come funziona la strategia nella pratica, prenderemo come esempio Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF, che utilizza MSCI World Index unicamente a fini di confronto tra le performance.
Il team IQS utilizza un modello proprietario per valutare e classificare l'attrattività delle azioni in un universo globale di titoli liquidi di società mid cap e large cap nel mercato sviluppato. I raffronti sono effettuati all'interno di gruppi settoriali in ogni area geografica per garantire la comparabilità dei dati. L'universo iniziale comprende circa 3.000 titoli, il doppio rispetto al MSCI World Index, e, pertanto, offre una gamma più ampia di opportunità ai fini della scelta del modello di portafoglio.
Viene applicato un processo di ottimizzazione al fine di individuare il migliore compromesso tra l'esposizione del fondo ai fattori Quality, Value e Momentum, le considerazioni sui rischi e i costi delle transazioni. Questo modello proprietario garantisce un'ampia diversificazione del portafoglio sia in termini di contributo al rischio dei singoli titoli sia a livello dei tre fattori sopra citati. Il portafoglio finale è costituito, in genere, da 400-500 titoli. L'intero processo viene ripetuto con cadenza mensile.
I fattori Value, Quality e Momentum sono supportati da oltre quattro decenni di ricerche condotte dal team IQS nel campo dei portafogli settoriali. Inoltre, una strategia attiva consente di perfezionare e migliorare costantemente questi modelli fattoriali proprietari, che ora includono una serie di segnali impossibili da individuare nel passato, tra cui approcci basati sui big data, come le spese con carta di credito, e altre tecnologie moderne, come l'elaborazione del linguaggio naturale.
Ma mentre le definizioni dei fattori e i data set che le supportano sono diventati più sofisticati, le motivazioni finanziarie sottostanti sono rimaste quanto mai semplici:
Value: privilegiare titoli con valutazioni basse rispetto a titoli analoghi con l'aspettativa che i titoli a basso costo sovraperformino quelli costosi
Momentum: privilegiare titoli con un ottimo andamento del prezzo confidando che la tendenza persista per qualche tempo
Quality: privilegiare titoli di società con solidi bilanci con l'aspettativa che i titoli di alta qualità sovraperformino quelli di bassa qualità
Tutti i fattori sono neutrali in termini di settore e industria e sono concepiti per avere un beta neutrale rispetto al mercato azionario.
Determinati fattori di rischio azionario hanno dimostrato di poter sovraperformare il mercato generale nel lungo periodo ma, singolarmente, possono rivelarsi volatili in particolare su periodi più brevi. L'ETF punta a ridurre questa volatilità combinando i fattori con un approccio ottimizzato.
Scopri di più sui nostri Invesco Enhanced Equity UCITS ETFs, che applicano lo stesso approccio attivo sistematico adottato dal team IQS da oltre 20 anni, il cui obiettivo è quello di sovraperformare i mercati azionari nel lungo termine offrendo, al tempo stesso, un'esperienza "benchmark-like" agli investitori.
L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non degli asset sottostanti detenuti dal fondo medesimo.
