Il dono del tempo: come la longevità sta cambiando la società
Grazie alla medicina, alla ricerca e al progresso, la qualità della vita in Italia è notevolmente migliorata. Ma questo privilegio porta con sé una nuova sfida: vivere più a lungo significa dover pianificare con attenzione il proprio futuro, soprattutto dal punto di vista finanziario.
Nel nostro ultimo studio InnovAge, analizziamo come i professionisti della finanza possano aiutare le persone a trasformare la longevità in un’opportunità — costruendo una vera “longevità della ricchezza” all’altezza del tempo che ci è concesso.
Con il progresso arriva una nuova responsabilità
La longevità non riguarda solo chi ne beneficia oggi. Sta ridisegnando l’intera società, con effetti che si estenderanno per generazioni. Più a lungo viviamo, più risorse saranno necessarie per sostenere questa nuova realtà demografica.
Secondo InnovAge, il 93% degli italiani ritiene che la questione debba essere affrontata, e il 76% si aspetta un ruolo guida da parte delle istituzioni. Tuttavia, il settore finanziario non soddisfa le aspettative, né a livello locale né europeo.
Anche se molti guardano alle istituzioni, alla fine sono le famiglie a sostenere il carico economico e organizzativo dell’invecchiamento. Una sfida tutt’altro che semplice.
La distanza tra consapevolezza e azione
Esiste una frattura profonda tra ciò che le persone dicono e ciò che fanno. Nonostante l’opinione diffusa che "qualcosa vada fatto", solo una minoranza agisce davvero per invecchiare in modo sano e consapevole. La maggior parte, invece, rimanda, non prende misure concrete e finisce per dipendere da risorse esterne man mano che l’età avanza.
Questo atteggiamento è particolarmente evidente tra i giovani, spesso concentrati sul presente e poco inclini a pianificare il proprio futuro economico. Ma il problema è più ampio: molti italiani vivono in una sorta di “consapevolezza passiva” della longevità. Conoscono il fenomeno, ma non si preparano ad affrontarlo.
Cosa preoccupa davvero le persone?
Pur non aspettandosi rivoluzioni nei prossimi cinque anni, gli intervistati manifestano timori legati al benessere psicofisico, all’equilibrio tra vita e lavoro e alla possibilità di realizzarsi pienamente. L’idea di un futuro ideale include più libertà, maggiore autonomia e una gestione consapevole delle risorse personali. Tuttavia, questa visione resta spesso un desiderio inespresso, più che un obiettivo concreto.
Il ruolo dei professionisti della finanza
Il tempo è un dono — ma anche un’opportunità da cogliere finché è possibile.
Come consulente finanziario, puoi accompagnare i tuoi clienti in un percorso di consapevolezza e preparazione. Invesco è al tuo fianco per sviluppare strategie efficaci che aiutino le persone a vivere più a lungo… e meglio.