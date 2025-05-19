Il dono del tempo: come la longevità sta cambiando la società

La distanza tra consapevolezza e azione

Esiste una frattura profonda tra ciò che le persone dicono e ciò che fanno. Nonostante l’opinione diffusa che "qualcosa vada fatto", solo una minoranza agisce davvero per invecchiare in modo sano e consapevole. La maggior parte, invece, rimanda, non prende misure concrete e finisce per dipendere da risorse esterne man mano che l’età avanza.

Questo atteggiamento è particolarmente evidente tra i giovani, spesso concentrati sul presente e poco inclini a pianificare il proprio futuro economico. Ma il problema è più ampio: molti italiani vivono in una sorta di “consapevolezza passiva” della longevità. Conoscono il fenomeno, ma non si preparano ad affrontarlo.

Cosa preoccupa davvero le persone?

Pur non aspettandosi rivoluzioni nei prossimi cinque anni, gli intervistati manifestano timori legati al benessere psicofisico, all’equilibrio tra vita e lavoro e alla possibilità di realizzarsi pienamente. L’idea di un futuro ideale include più libertà, maggiore autonomia e una gestione consapevole delle risorse personali. Tuttavia, questa visione resta spesso un desiderio inespresso, più che un obiettivo concreto.

Il ruolo dei professionisti della finanza

Il tempo è un dono — ma anche un’opportunità da cogliere finché è possibile.

Come consulente finanziario, puoi accompagnare i tuoi clienti in un percorso di consapevolezza e preparazione. Invesco è al tuo fianco per sviluppare strategie efficaci che aiutino le persone a vivere più a lungo… e meglio.