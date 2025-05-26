Longevità: vivere meglio, non solo più a lungo
La longevità non ha senso senza qualità della vita. Per la maggior parte degli italiani, dovrebbe essere una priorità assoluta.
Grazie ai progressi della scienza e della tecnologia, oggi possiamo vivere più a lungo. Ma solo il 5% degli italiani crede che questi progressi stiano davvero migliorando anche la qualità della vita. Una pianificazione finanziaria consapevole può aiutare a trasformare questi anni extra in anni ben vissuti.
È quanto emerge dal nostro ultimo studio InnovAge, in cui indaghiamo come gli italiani percepiscono la longevità e quanto siano pronti ad affrontarla.
Qualità della vita prima di tutto
Secondo il 58% degli italiani, garantire una buona qualità della vita è più importante che semplicemente allungare l’aspettativa di vita. Tuttavia, molti ammettono di non essere preparati per questo futuro.
Come possiamo vivere meglio più a lungo?
Una maggiore sicurezza finanziaria è uno degli strumenti chiave per migliorare la qualità della longevità. Crescono il risparmio e il ricorso ad assicurazioni sanitarie come strategie per affrontare il futuro con maggiore serenità.
Anche se la pianificazione finanziaria appare in fondo alla lista, resta un elemento fondamentale. Senza stabilità economica, infatti, anche gli altri fattori diventano difficilmente raggiungibili. Le persone vivono più a lungo, ma non lavorano per un periodo equivalente: è essenziale quindi pensare a lungo termine durante gli anni lavorativi.
Serve un nuovo approccio alla longevità
Il nostro sondaggio rivela un’ansia diffusa legata all’invecchiamento, che riguarda non solo la salute fisica e mentale, ma anche il benessere economico e sociale.
Come professionista finanziario, puoi fare la differenza. Offrendo ai tuoi clienti gli strumenti giusti, puoi aiutarli a costruire un futuro sereno e di qualità. Invesco è al tuo fianco per mostrare loro come valorizzare la propria longevità, anche dopo il pensionamento.