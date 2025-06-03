Tecnologia e silver generation: come innovazione e longevità stanno ridefinendo la qualità della vita

La silver generation è protagonista di una nuova economia e richiede soluzioni tecnologiche all’altezza di una vita più lunga, attiva e consapevole.

Negli ultimi decenni, la demografia globale ha subito un cambiamento radicale. Il baby boom è un ricordo lontano, ma l’aspettativa di vita continua ad aumentare, offrendo più tempo da trascorrere con genitori, nonni e persino bisnonni. Questo fenomeno apre nuove sfide ma anche grandi opportunità.

Con il progressivo invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, le persone anziane stanno diventando numericamente predominanti e assumono ruoli sempre più centrali nella società. Il 93% dei partecipanti al nostro studio InnovAge riconosce questa trasformazione. È emersa quella che definiamo generazione d’argento: una fascia della popolazione attiva, con bisogni specifici, risorse proprie e un impatto crescente sull’economia.

Questa nuova generazione contribuisce in molti modi:

Si prende cura dei nipoti e supporta la famiglia

Offre esperienza e consigli ai più giovani

Partecipa attivamente al volontariato

Svolge ruoli di mentoring nei contesti lavorativi

Stimola nuovi consumi e settori economici

Rimane attiva nel mercato del lavoro

Questi ruoli dimostrano che l’età avanzata non è sinonimo di passività, ma di rinnovata centralità sociale. Tuttavia, per vivere appieno questi anni, servono strumenti adeguati — prima fra tutte, la tecnologia.