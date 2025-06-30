Pensione: è arrivato il momento della pianificazione

Investire presto e con costanza è fondamentale per costruire un portafoglio pensionistico

È importante iniziare a investire per la pensione il prima possibile. Leonardo ha iniziato a investire € 10.000 all’anno a 55 anni. Supponendo che i suoi investimenti rendano il 6% all’anno, accumulerebbe € 178.821 all’età di 67. E la maggior parte di questa somma è rappresentata dai suoi contributi. Di contro, Sofia ha iniziato a investire € 10.000 all’anno a 25 anni. Con lo stesso tasso di rendimento, accumulerebbe € 1.865.076 all’età di 67 anni. E la maggior parte di questa somma è rappresentata dai guadagni derivanti dagli investimenti.