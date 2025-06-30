Pensione: è arrivato il momento della pianificazione
In breve
1
L’interesse composto può far accrescere il tuo denaro nel tempo.
2
Investire in anticipo e spesso è fondamentale per costruire un portafoglio pensionistico.
3
Il tasso di rendimento e la tempistica nel mercato influiscono sul valore del portafoglio.
La pensione potrebbe essere lontana anni o decenni ma è arrivato il momento di iniziare a creare un piano finanziario che possa durare per tutta la vita.
L’interesse composto aiuta il tuo denaro a crescere nel tempo
Albert Einstein ha affermato che l’interesse composto è la forza più potente dell’universo. Per illustrare il potere dell’interesse composto, raddoppia un centesimo di euro per 31 giorni. Alla fine del mese, avrai più di 10 milioni di euro.
Investire presto e con costanza è fondamentale per costruire un portafoglio pensionistico
È importante iniziare a investire per la pensione il prima possibile. Leonardo ha iniziato a investire € 10.000 all’anno a 55 anni. Supponendo che i suoi investimenti rendano il 6% all’anno, accumulerebbe € 178.821 all’età di 67. E la maggior parte di questa somma è rappresentata dai suoi contributi. Di contro, Sofia ha iniziato a investire € 10.000 all’anno a 25 anni. Con lo stesso tasso di rendimento, accumulerebbe € 1.865.076 all’età di 67 anni. E la maggior parte di questa somma è rappresentata dai guadagni derivanti dagli investimenti.
Il tasso di rendimento e la tempistica nel mercato influiscono sul valore del portafoglio
La Regola del 72 è un modo semplice per capire quanto tempo occorre per raddoppiare un investimento. Dividi 72 per il tasso d’interesse di un investimento. Il risultato è approssimativamente il numero di anni necessari per raddoppiare l’investimento.
Un investimento con un rendimento annuo dell’1,5% raddoppierà in 48 anni; il 3% raddoppierà in 24 anni; il 6% raddoppierà in 12 anni. Minore è il potenziale di crescita del tuo portafoglio, maggiore sarà il tempo necessario per accumulare risparmi sufficienti per la pensione.