Pianificazione per la pensione: L'importanza di un portafoglio diversificato

Come possono gli investitori costruire un portafoglio in grado di durare per tutta la pensione? Le obbligazioni offrono stabilità, ma con un potenziale di crescita più limitato. Le azioni offrono maggiori opportunità di rendimento, ma comportano anche rischi più elevati. Un portafoglio diversificato unisce i vantaggi di entrambe le soluzioni.

Un portafoglio diversificato ha evitato gli alti e bassi estremi che abbiamo visto in varie asset classes

Negli ultimi dieci anni, le diverse classi di attivo si sono alternate ai vertici e in fondo alle classifiche di rendimento. Un portafoglio bilanciato composto per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni ha storicamente garantito un approccio più equilibrato.