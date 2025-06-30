Pianificazione per la pensione: L'importanza di un portafoglio diversificato
In breve
1
Un portafoglio diversificato evita le oscillazioni estreme, combinando azioni e obbligazioni.
2
Storicamente, ha offerto rendimenti superiori alle sole obbligazioni, con minori perdite rispetto a un portafoglio interamente azionario.
3
Essere troppo prudenti può compromettere la sostenibilità finanziaria durante una pensione di lunga durata.
Come possono gli investitori costruire un portafoglio in grado di durare per tutta la pensione? Le obbligazioni offrono stabilità, ma con un potenziale di crescita più limitato. Le azioni offrono maggiori opportunità di rendimento, ma comportano anche rischi più elevati. Un portafoglio diversificato unisce i vantaggi di entrambe le soluzioni.
Un portafoglio diversificato ha evitato gli alti e bassi estremi che abbiamo visto in varie asset classes
Negli ultimi dieci anni, le diverse classi di attivo si sono alternate ai vertici e in fondo alle classifiche di rendimento. Un portafoglio bilanciato composto per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni ha storicamente garantito un approccio più equilibrato.
Rendimenti annuali per vari investimenti (2014-2024)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|2024
|
REITs
|
REITs
|
US
|Emerging markets
37,28%
|US
Aggregate
0,01%
|US
Large cap
31,49%
|US
Large cap
20,95%
|REITs
41,27%
|MLPs
21,63%
|MLPs
26,56%
|US Large Cap
32,8%
|
US
|
US
|
MLPs
|International stocks
25.03
|High yield
–2.40
|REITs
26.00
|US Small cap
19.93
|MLPs
39.85
|Commodities
16.09
|US Large cap
26.5
|Global Stocks
26,6%
|
US
|
US
|
High yield
|US Large cap
21,69%
|REITs
–4,62%
|US Small cap
25,52%
|Emerging markets
18,50%
|Commodities
27,11%
|High yield
-11,19%
|International stocks
18,24%
|US Small Cap
19,0%
|Global 60/40
5,94%
|Global 60/40
–0,49%
|
US
|
Global 60/40
|US Large cap
–4,78%
|International stocks
22,66%
|Global 60/40
13,8%
|US Large cap
26,43%
|US Aggregate
-13,01%
|US Small cap
16,88%
|Global 60/40
17,9%
|
US Small cap
|
International stocks
|
Commodities
|US Small cap
14,65%
|Global 60/40
–6,00%
|Global 60/40
19,12%
|International stocks
8,39%
|US Small cap
14,78%
|International
-16.79%
|Global 60/40
15,61%
|Global HY
16,5%
|
MLPs
|
High yield
|
Emerging
|High yield
7,50
|US Small cap
–11,01%
|Emerging markets
18,88%
|US Aggregate
7,51%
|International stocks 11,86%
|Global 60/40
-18,38%
|High yield
13,45%
|Emerging Markets
14,7%
|
High yield
|
US Small cap
|
REITs
|REITs
5,23%
|Commodities–11,25%
|
High yield
|High yield
5,19%
|Global 60/40
9.53%
|US Large cap
-20,41%
|REITs
11,36%
|Commodities
12,4%
|
Emerging
|
Emerging
|Global 60/40
6,82%
|US Aggregate
3,54%
|MLPs
–12,42%
|US Aggregate
8,72%
|Commodities
-3,12%
|High yield
5,28%
|US Small cap
-21,56%
|Emerging markets
9,83%
|European Stocks
8,6%
|
International
|
Commodities
|US Aggregate
2,65%
|
Commodities 1,70%
|International stocks
–13,79%
|
Commodities
|REITs
-5,12%
|US Aggregate
-1,54%
|Emerging markets
-22,37%
|US Aggregate
5,53%
|Global REITs
8,4%
|
Commodities
|
MLPs
|
International stocks
|MLPs
–6.52%
|Emerging markets
–14.58%
|MLPs
6,56%
|MLPs
-28,84%
|Emerging markets
-2,47%
|REITs
-27,46%
|Commodities
-7,91%
|Global Agg
4,9%
Fonte: Bloomberg
Un portafoglio diversificato ha offerto rendimenti più elevati rispetto alle obbligazioni, con meno rischi rispetto alle azioni.
Le azioni hanno generato rendimenti maggiori rispetto alle obbligazioni, ma anche perdite più consistenti. Le obbligazioni hanno limitato le perdite, ma con guadagni inferiori rispetto alle azioni. Un portafoglio bilanciato consente di trovare un equilibrio tra rischio e rendimento.
È possibile investire in modo sicuro e avere successo
Anche dopo il pensionamento, il potenziale di crescita resta un elemento cruciale per la durata del portafoglio. In questo esempio, un investitore dispone di un portafoglio da 1 milione di euro, da cui preleva ogni anno il 5% per finanziare la propria pensione.
Un portafoglio composto al 100% da obbligazioni rischia di esaurirsi. Un portafoglio interamente azionario offre la crescita maggiore, ma con rischi più elevati.
Un portafoglio 50/50 (azioni/obbligazioni) offre una crescita bilanciata grazie alla diversificazione.