Articolo

Pianificazione per la pensione: L'importanza di un portafoglio diversificato

30 giugno 2025
Invesco

In breve

Un portafoglio diversificato evita le oscillazioni estreme, combinando azioni e obbligazioni.

Storicamente, ha offerto rendimenti superiori alle sole obbligazioni, con minori perdite rispetto a un portafoglio interamente azionario.

Essere troppo prudenti può compromettere la sostenibilità finanziaria durante una pensione di lunga durata.

Come possono gli investitori costruire un portafoglio in grado di durare per tutta la pensione? Le obbligazioni offrono stabilità, ma con un potenziale di crescita più limitato. Le azioni offrono maggiori opportunità di rendimento, ma comportano anche rischi più elevati. Un portafoglio diversificato unisce i vantaggi di entrambe le soluzioni.

Un portafoglio diversificato ha evitato gli alti e bassi estremi che abbiamo visto in varie asset classes 

Negli ultimi dieci anni, le diverse classi di attivo si sono alternate ai vertici e in fondo alle classifiche di rendimento. Un portafoglio bilanciato composto per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni ha storicamente garantito un approccio più equilibrato.

 

Rendimenti annuali per vari investimenti (2014-2024)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 2024

REITs
30,14%

REITs
3,18%

US
Small cap
21,31%

 Emerging markets
37,28%		 US
Aggregate
0,01%		 US
Large cap
31,49%		 US
Large cap
20,95%		 REITs
41,27%		 MLPs
21,63%		 MLPs
26,56%		 US Large Cap
32,8%

US
Large cap
13.69

US
Large cap
0.91

MLPs
18.31

 International stocks
25.03		 High yield
–2.40		 REITs
26.00		 US Small cap
19.93		 MLPs
39.85		 Commodities
16.09		 US Large cap
26.5		 Global Stocks
26,6%

US
Aggregate
5,97%

US
Aggregate
0,55%

High yield
18,27%

 US Large cap
21,69%		 REITs
–4,62%		 US Small cap
25,52%		 Emerging markets
18,50%		 Commodities
27,11%		 High yield
-11,19%		 International stocks
18,24%		 US Small Cap
19,0%
Global 60/40 
5,94%		 Global 60/40
–0,49%

US
Large cap
12,05%

Global 60/40
17,09%

 US Large cap
–4,78%		 International stocks
22,66%		 Global 60/40
13,8%		 US Large cap
26,43%		 US Aggregate
-13,01%		 US Small cap
16,88%		 Global 60/40
17,9%

US Small cap
4,89%

International stocks
-0,81%

Commodities
11,77%

 US Small cap
14,65%		 Global 60/40
–6,00%		 Global 60/40
19,12%		 International stocks 
8,39%		 US Small cap
14,78%		 International
-16.79%		 Global 60/40
15,61%		 Global HY
16,5%

MLPs
4,80%

High yield
-2,97%

Emerging
markets
11,19%

 High yield
7,50		 US Small cap
–11,01%		 Emerging markets
18,88%		 US Aggregate
7,51%		 International stocks 11,86% Global 60/40
-18,38%		 High yield
13,45%		 Emerging Markets
14,7%

High yield
2,21%

US Small cap
-4,41%

REITs
8,52%

 REITs
5,23% 		 Commodities–11,25%

High yield
14,08%

 High yield
5,19%		 Global 60/40
9.53%		 US Large cap
-20,41%		 REITs 
11,36%		 Commodities
12,4%

Emerging
markets
–2,19%

Emerging
markets
-14,85%

 Global 60/40 
6,82%		 US Aggregate
3,54%		 MLPs
–12,42%		 US Aggregate
8,72%		 Commodities
-3,12%		 High yield
5,28%		 US Small cap
-21,56%		 Emerging markets
9,83%		 European Stocks
8,6%

International
stocks
–4,90%

Commodities
-24,66%

 US Aggregate
2,65%

Commodities 1,70%

 International stocks
–13,79%

Commodities
7,69%

 REITs
-5,12%		 US Aggregate
-1,54%		 Emerging markets
-22,37%		 US Aggregate
5,53%		 Global REITs
8,4%

Commodities
–17,01%

MLPs
-32,49%

International stocks
1,00%

 MLPs
–6.52%		 Emerging markets
–14.58%		 MLPs
6,56%		 MLPs
-28,84%		 Emerging markets
-2,47%		 REITs
-27,46%		 Commodities
-7,91%		 Global Agg
4,9%

Fonte: Bloomberg

Un portafoglio diversificato ha offerto rendimenti più elevati rispetto alle obbligazioni, con meno rischi rispetto alle azioni.

Le azioni hanno generato rendimenti maggiori rispetto alle obbligazioni, ma anche perdite più consistenti. Le obbligazioni hanno limitato le perdite, ma con guadagni inferiori rispetto alle azioni. Un portafoglio bilanciato consente di trovare un equilibrio tra rischio e rendimento.

Gamma di rendimenti annualizzati di azioni, obbligazioni e misti

Fonte: Bloomberg. Basato su rendimenti mensili a rotazione (1987-2024)

È possibile investire in modo sicuro e avere successo

Anche dopo il pensionamento, il potenziale di crescita resta un elemento cruciale per la durata del portafoglio. In questo esempio, un investitore dispone di un portafoglio da 1 milione di euro, da cui preleva ogni anno il 5% per finanziare la propria pensione.

Un portafoglio composto al 100% da obbligazioni rischia di esaurirsi. Un portafoglio interamente azionario offre la crescita maggiore, ma con rischi più elevati.

Un portafoglio 50/50 (azioni/obbligazioni) offre una crescita bilanciata grazie alla diversificazione.

È possibile investire in modo sicuro e avere successo

Fonte: Rendimenti storici da FactSet e Ibbotson Associates, 31/12/2023. Si assume un tasso di prelievo annuo del 6%. Le azioni sono rappresentate dall’indice S&P 500 e le obbligazioni dall’indice Bloomberg US Aggregate. Non è possibile investire direttamente in un indice. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.

    Informazioni Importanti

    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all’utilizzo da parte dei clienti professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio.

    Le informazioni riportate sono aggiornate ad aprile 2025, salvo ove diversamente specificato.

    Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche.