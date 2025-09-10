Settore immobiliare commerciale statunitense e globale: outlook per il quarto trimestre 2025

È stato un anno di cambiamenti significativi nei modelli di crescita economica e commerciale globale. I dazi doganali e le guerre commerciali hanno interrotto i flussi commerciali globali, contribuendo al rallentamento della crescita nelle principali economie. Considerando il quadro economico attuale, riteniamo che i settori immobiliari con rendimenti più elevati e flussi di reddito meno legati al ciclo economico siano maggiormente in grado di sovraperformare.

Ecco alcuni dati principali del nostro attuale outlook sul settore immobiliare commerciale statunitense e globale. Per un approfondimento sui nostri outlook post Labor Day 2025, ti invitiamo a leggere l' outlook sul settore immobiliare statunitense e l' outlook sul settore immobiliare globale.

Principali tendenze che influenzano il mercato immobiliare oggi:

Dazi doganali: meno incertezza, costi più elevati

La risoluzione dei negoziati sui dazi doganali potrebbe ridurre l'attuale incertezza geopolitica. L'impatto economico complessivo rimane incerto, ma la combinazione di una maggiore fiducia e di una revisione delle catene di approvvigionamento dovrebbe portare a un miglioramento della locazione di magazzini.

Maggiore domanda di affitti a fronte dell'inaccessibilità degli alloggi

L'aumento dei costi di proprietà spinge sempre più persone a optare per l'affitto. L'offerta limitata di nuovi alloggi ridurrà il numero di immobili sfitti, con una crescita degli affitti più forte prevista per gli affittuari con redditi più elevati che scelgono immobili di fascia media.

Impatto del rallentamento dell'immigrazione su alcuni settori

La variazione nel numero di lavoratori stranieri potrebbe esercitare una pressione crescente sui settori che in genere dipendono maggiormente dalla manodopera poco qualificata, tra cui l'edilizia e il settore manifatturiero.

Maggiore potenziale di crescita trainato da tendenze secolari

Il rallentamento della crescita a breve termine pone l'attenzione sui fattori trainanti a lungo termine. Data center, magazzini, settore manifatturiero, residenze per anziani e strutture mediche ambulatoriali potrebbero trarne beneficio.

Focus sulla domanda visto il rallentamento del settore edilizio

Gli elevati tassi di interesse, la carenza di manodopera dovuta all'immigrazione, l'aumento dei costi dei materiali edili dovuto ai dazi doganali e la ridotta disponibilità di crediti per l'edilizia dovrebbero frenare la costruzione di nuovi edifici.

Sostegno all' intelligenza artificiale (IA) e ai cambiamenti tecnologici

Diversi mercati stanno introducendo misure politiche per incoraggiare ulteriori investimenti in questo settore.

Nel valutare l'impatto di queste tendenze sui rendimenti degli investimenti immobiliari, è importante anche il punto di partenza in termini di prezzi relativi e tassi di interesse locali. Per maggiori dettagli e un approfondimento su questi dati principali dei nostri outlook post Labor Day 2025: outlook sul settore immobiliare statunitense e outlook sul settore immobiliare globale.