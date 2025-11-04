Investimenti nel reddito fisso tramite ETF

Per gli investitori che cercano un'esposizione mirata ai segmenti a più alto rendimento del mercato del reddito fisso, i nostri ETF sulle obbligazioni subordinate potrebbero essere una soluzione. Gli ETF Invesco AT1 Capital Bond e Invesco Euro Corporate Hybrid si concentrano rispettivamente sulle obbligazioni convertibili contingenti Additional Tier 1 (AT1) e sul debito ibrido societario europeo, due aree note per il loro potenziale di reddito e la loro complessità strutturale. Questi ETF sono concepiti per fornire un accesso diversificato agli strumenti che si collocano più in basso nella struttura del capitale.

Gli AT1 sono un tipo di debito ibrido emesso principalmente dalle banche europee come capitale regolamentare. Si collocano appena al di sotto del debito senior all'interno della struttura del capitale, ed è questa subordinazione a determinare il loro rendimento più elevato piuttosto che la rischiosità dell'emittente.

Le obbligazioni societarie ibride sono simili ai titoli AT1 sotto vari punti di vista, incluso il fatto di essere emesse da società con bilanci solidi e rating creditizi investment grade. La differenza più evidente è che i titoli AT1 sono emessi soltanto da istituzioni finanziarie, mentre le obbligazioni societarie ibride sono emesse da società che operano nel settore dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni e in altri settori non finanziari. Le obbligazioni societarie ibride possono essere interessanti per le società emittenti perché le agenzie di rating creditizio le considerano in parte obbligazioni e in parte azioni; ciò significa che possono supportare le metriche di credito dell’emittente.