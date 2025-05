Points de vue présentés

NA2071399

Renseignements importants

Les renseignements fournis sont de nature générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels, et le lecteur ne devrait pas s’y fier. Le lecteur devrait consulter son propre comptable, avocat ou autre professionnel pour obtenir des conseils adaptés à sa situation particulière avant de prendre quelque mesure que ce soit. Les renseignements contenus dans le présent document proviennent de sources jugées fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie.

Ce document fait référence au marché américain et son contenu peut ne pas s’appliquer au Canada.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Pour les fonds communs de placement, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions de vente et de rachat, des frais liés aux distributions ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Pour les FNB, à moins d’indication contraire, les taux de rendement pour les périodes de plus d’un an sont les rendements totaux composés historiques annuels qui comprennent les fluctuations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des commissions de courtier ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d’Invesco Canada Ltée à invesco.ca

Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur à la date indiquée et ne correspondent pas nécessairement à celles d’Invesco Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont fondées sur le contexte actuel et peuvent changer sans préavis; elles ne visent pas à donner des conseils en placement précis. Les énoncés prévisionnels ne garantissent pas le rendement. Ils comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Même si ces énoncés sont fondés sur des hypothèses considérées comme étant raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne différeront pas substantiellement des prévisions.

Les produits dont il est question sur la page de blogue d’Invesco Canada sont offerts uniquement aux investisseurs canadiens.