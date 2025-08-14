Presentación del Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invertimos en una cartera diversificada, principalmente de bonos con grado de inversión denominados en EUR. Sin limitaciones de índices de referencia ni de duración, tenemos libertad para adaptarnos a las fluctuaciones del mercado.

La oportunidad para los inversores

Los bonos corporativos de mejor calidad siguen ofreciendo una rentabilidad relativamente atractiva, a pesar de haber caído a medida que han empezado a bajar los tipos de interés. Aunque los diferenciales de crédito (la prima de rendimiento con respecto a los bonos gubernamentales) son reducidos, creemos que el entorno para la renta fija de mejor calidad sigue siendo propicio. Los nuevos recortes de los tipos de interés también deberían resultar favorables.

Hasta un 30% en bonos gubernamentales y high yield

Aunque se trata de una cartera de activos con grado de inversión, el equipo tiene flexibilidad para asignar hasta un 30% a bonos high yield y bonos gubernamentales.

Gestión activa de la duración

Sin restricciones sobre la duración, podemos mitigar el riesgo o aprovechar las oportunidades.

Poco o ningún riesgo de cambio

Dado que la mayoría de las posiciones de la cartera están denominadas en EUR, el riesgo de cambio es escaso o nulo para quienes invierten en esta divisa.

¿Por qué este fondo?

Mediante un exhaustivo análisis crediticio que combina estudios internos y externos, buscamos empresas de buena calidad cuyos bonos tienen una valoración atractiva. El objetivo es maximizar la rentabilidad mediante una exposición al riesgo crediticio aceptable y fundamentada.

Consideramos el perfil de riesgo/rentabilidad de cualquier bono en relación con los activos monetarios, la deuda pública de los países 'core' y el resto del universo de renta fija. Solo asumimos riesgos que consideramos que serán recompensados de forma adecuada.

Nuestro enfoque es flexible, práctico y se adapta al mercado. Nos centramos en el riesgo y la rentabilidad absolutos y no nos condiciona ningún índice. De esta forma, podemos asumir más riesgo cuando surjan oportunidades interesantes o reducirlo en periodos en los que consideremos que no es justificable.

Nuestro enfoque, contrastado a lo largo del tiempo, se basa en el análisis fundamental y otorga gran importancia a las valoraciones. El equipo de gestión del fondo cuenta con el apoyo de analistas dotados de un amplio abanico de recursos.

  • Para obtener más información sobre los riesgos, consulte los documentos legales. El valor de las inversiones y de cualquier renta fluctuará (esto puede ser en parte resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio) y los inversores podrían no recuperar el importe total invertido. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, que es la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Los cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo invertirá en derivados (instrumentos complejos), lo que generará apalancamiento y podría conllevar grandes fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo puede invertir en valores con dificultades que pueden suponer un significativo riesgo de pérdida de capital. El fondo puede invertir en bonos contingentes convertibles, lo que podría dar lugar a un riesgo significativo de pérdida de capital ante ciertos acontecimientos extremos.
Conoce al equipo

Julien Eberhardt y Tom Hemmant son los responsables de la gestión del fondo y cuentan con el apoyo del resto del equipo de renta fija de Invesco. Juntos, los dos gestores del fondo cuentan con casi 40 años de experiencia en el sector.

Gracias a la flexibilidad de nuestro mandato y a los recursos del equipo de análisis crediticio, creemos que el fondo puede ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo en esta importante clase de activos de obtención de rentas.

Preguntas frecuentes

Diversificación: los bonos desempeñan un papel esencial a la hora de diversificar las carteras y ayudar a mitigar las pérdidas durante periodos de rentabilidades negativas de la renta variable.

Obtención de rentas: los bonos proporcionan rentas fijas a intervalos regulares en forma de pago de cupones.

Un bono corporativo es deuda emitida por una empresa para captar capital. Cuando se compra un bono corporativo, en realidad se está prestando dinero a la empresa a cambio de una serie de pagos de intereses, pero estos bonos también pueden negociarse de forma activa en el mercado secundario.

Un bono gubernamental representa deuda emitida por un gobierno y se vende con el fin de financiar el gasto. Los bonos gubernamentales se consideran inversiones de bajo riesgo, ya que están respaldados por un gobierno. Debido a su reducido riesgo, suelen ofrecer unos tipos de interés bajos.

Los bonos high yield suelen tener calificaciones crediticias inferiores a BBB- de Standard & Poor's y Fitch, o inferiores a Baa3 de Moody's. Los bonos high yield tienen más probabilidades de incurrir en impago y una mayor volatilidad en los precios. Por lo tanto, ofrecen unos tipos de interés más elevados que los bonos con grado de inversión.

La duración mide la sensibilidad de un bono a las variaciones de los tipos de interés. El tiempo hasta el vencimiento y el tipo del cupón de un bono son dos factores que afectan a su duración. Por lo general, cuanto mayor sea la duración de un bono, más aumentará su precio cuando bajen los tipos de interés y viceversa.

La duración de una cartera de renta fija se calcula como la media ponderada de la duración de cada uno de los bonos de la cartera, por lo que el equipo de gestión del fondo puede modificarla activamente según sus necesidades, para reducir o aumentar el riesgo de la cartera.

  • Datos a 31 de octubrede 2024, salvo mención expresa. Este es un material de marketing y no es un consejo de inversión. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos reglamentarios que exigen imparcialidad en las recomendaciones de inversión o de estrategia de inversión, como tampoco lo son las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para obtener información sobre nuestros fondos y los riesgos relevantes, consulte los Documentos de información clave/Documentos de información clave para el inversor (idiomas locales) y el Folleto (inglés, francés, alemán, español, italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en  www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.

    EMEA3991580/2024
