Presentación del Invesco Euro Corporate Bond Fund

Fund Manager Julien Eberhardt
MFin, CFA
Invertimos en una cartera diversificada, principalmente de bonos con grado de inversión denominados en EUR. Sin limitaciones de índices de referencia ni de duración, tenemos libertad para adaptarnos a las fluctuaciones del mercado.Consulta todos los detalles del producto
Los bonos corporativos de mejor calidad siguen ofreciendo una rentabilidad relativamente atractiva, a pesar de haber caído a medida que han empezado a bajar los tipos de interés. Aunque los diferenciales de crédito (la prima de rendimiento con respecto a los bonos gubernamentales) son reducidos, creemos que el entorno para la renta fija de mejor calidad sigue siendo propicio. Los nuevos recortes de los tipos de interés también deberían resultar favorables.
Mediante un exhaustivo análisis crediticio que combina estudios internos y externos, buscamos empresas de buena calidad cuyos bonos tienen una valoración atractiva. El objetivo es maximizar la rentabilidad mediante una exposición al riesgo crediticio aceptable y fundamentada.
Consideramos el perfil de riesgo/rentabilidad de cualquier bono en relación con los activos monetarios, la deuda pública de los países 'core' y el resto del universo de renta fija. Solo asumimos riesgos que consideramos que serán recompensados de forma adecuada.
Nuestro enfoque es flexible, práctico y se adapta al mercado. Nos centramos en el riesgo y la rentabilidad absolutos y no nos condiciona ningún índice. De esta forma, podemos asumir más riesgo cuando surjan oportunidades interesantes o reducirlo en periodos en los que consideremos que no es justificable.
Nuestro enfoque, contrastado a lo largo del tiempo, se basa en el análisis fundamental y otorga gran importancia a las valoraciones. El equipo de gestión del fondo cuenta con el apoyo de analistas dotados de un amplio abanico de recursos.
Para obtener más información y los KIDs/KIIDs, consulta la página de producto del fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund.
Julien Eberhardt y Tom Hemmant son los responsables de la gestión del fondo y cuentan con el apoyo del resto del equipo de renta fija de Invesco. Juntos, los dos gestores del fondo cuentan con casi 40 años de experiencia en el sector.
Gracias a la flexibilidad de nuestro mandato y a los recursos del equipo de análisis crediticio, creemos que el fondo puede ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo en esta importante clase de activos de obtención de rentas.
Diversificación: los bonos desempeñan un papel esencial a la hora de diversificar las carteras y ayudar a mitigar las pérdidas durante periodos de rentabilidades negativas de la renta variable.
Obtención de rentas: los bonos proporcionan rentas fijas a intervalos regulares en forma de pago de cupones.
Un bono corporativo es deuda emitida por una empresa para captar capital. Cuando se compra un bono corporativo, en realidad se está prestando dinero a la empresa a cambio de una serie de pagos de intereses, pero estos bonos también pueden negociarse de forma activa en el mercado secundario.
Un bono gubernamental representa deuda emitida por un gobierno y se vende con el fin de financiar el gasto. Los bonos gubernamentales se consideran inversiones de bajo riesgo, ya que están respaldados por un gobierno. Debido a su reducido riesgo, suelen ofrecer unos tipos de interés bajos.
Los bonos high yield suelen tener calificaciones crediticias inferiores a BBB- de Standard & Poor's y Fitch, o inferiores a Baa3 de Moody's. Los bonos high yield tienen más probabilidades de incurrir en impago y una mayor volatilidad en los precios. Por lo tanto, ofrecen unos tipos de interés más elevados que los bonos con grado de inversión.
La duración mide la sensibilidad de un bono a las variaciones de los tipos de interés. El tiempo hasta el vencimiento y el tipo del cupón de un bono son dos factores que afectan a su duración. Por lo general, cuanto mayor sea la duración de un bono, más aumentará su precio cuando bajen los tipos de interés y viceversa.
La duración de una cartera de renta fija se calcula como la media ponderada de la duración de cada uno de los bonos de la cartera, por lo que el equipo de gestión del fondo puede modificarla activamente según sus necesidades, para reducir o aumentar el riesgo de la cartera.
