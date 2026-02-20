Renta variable

Renta variable sistemática

El Equipo Invesco Quantitative Strategies (IQS) utiliza tecnologías de vanguardia e información basada en datos para encontrar las oportunidades de inversión más recientes para nuestros clientes.

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Renta variable sistemática

>40.000 mill. USD en activos de clientes

Gestionamos más de 40.000 millones de USD y acomodamos nuestras estrategias a las necesidades de nuestros clientes. 1

50 profesionales de la inversión

Equipo amplio y con experiencia, formado por 50 profesionales de la inversión. 1

>40 años invirtiendo en renta variable sistemática

Llevamos más de 40 años gestionando renta variable sistemática. 1

Una forma más inteligente de invertir en renta variable sistemática

El Equipo Invesco Quantitative Strategies combina su experiencia global con un enfoque colaborativo para ofrecer soluciones de inversión en renta variable sistemática. Llevamos décadas invirtiendo en este segmento, contamos con capacidades avanzadas de análisis y nos centramos en construir carteras innovadoras y estrategias multifactoriales diseñadas para ayudar a nuestros clientes a lograr resultados estables y ajustados al riesgo.

 
  • Estrategia multifactorial: Los factores exclusivos (value, momentum y quality) orientan estrategias disciplinadas. Este proceso analítico nos permite construir carteras sólidas y ajustadas al riesgo con las que esperamos hacer frente a diversas condiciones del mercado.
  • Implementación flexible: Nuestras estrategias abarcan fondos de inversión colectiva, mandatos segregados, ETFs y estructuras indexadas. Gracias a esta flexibilidad, nuestros clientes pueden acceder a soluciones personalizadas, ajustadas a sus objetivos y necesidades operativas.
  • Experiencia colaborativa: Los 50 profesionales internacionales que forman el equipo comparten perspectivas acerca de todas las clases de activos y están muy conectados al mundo académico. Esta cultura incentiva la innovación y nos ayuda a personalizar nuestros productos para lograr los objetivos de cada cliente.

Amplia gama de vehículos y estructuras

Utilizamos toda la gama de vehículos y estructuras disponibles. Gestionamos fondos de inversión tradicionales en varios territorios, una amplia gama de mandatos segregados y también estructuramos (wrap) con éxito nuestras estrategias en ETFs de gestión activa y estructuras de índices. Nuestros productos son esencialmente independientes de cualquier estructuras y vehículo de estrategias.

Notas
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta los documentos legales para más información sobre los costes.

Fondos destacados

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Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc

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Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF

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Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF Acc

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Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF

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Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF

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Preguntas frecuentes

La idea de la inversión sistemática o cuantitativa surge de la convicción de que las emociones pueden obstaculizar el éxito en la inversión. Las estrategias sistemáticas buscan indicios sobre determinadas características de los valores que expliquen parte de su riesgo o rentabilidad, denominados factores.

En un enfoque sistemático, las carteras de inversión se crean analizando una gran variedad de datos para comprender las tendencias económicas y empresariales.

Los datos pueden proceder de los fundamentales de las empresas (como los balances), las señales de precios o las fuentes de datos alternativas (como los datos de las tarjetas de crédito, el análisis PNL de las conferencias de resultados o, incluso, los informes de analistas).

Estos datos pueden utilizarse para crear carteras basadas en las necesidades y los perfiles de riesgo de cada persona, tanto en ETFs como en fondos de inversión de gestión activa.

Un factor es una característica cuantificable de un valor. Un enfoque de inversión multifactorial consiste en invertir en un grupo de valores con características similares. Por ejemplo, podría tratarse de bajas ratios PER, baja volatilidad, alta rentabilidad por dividendo o baja capitalización bursátil.

Nuestro equipo se centra en los factores value, momentum y quality. En el factor value analizamos las acciones que presentan valoraciones atractivas. Para el momentum analizamos la dinámica de precios o beneficios de una acción. En el factor quality analizamos la solidez del balance, la gestión y la rentabilidad de una empresa.

A menudo, incluso quienes tienen experiencia en la inversión cuantitativa subestiman la importancia de la creación de carteras. La gente tiende a centrarse en los datos, que podríamos equiparar al motor de un coche de carreras, pero, al igual que en este caso, un coche no sirve de nada sin ruedas. La creación de carteras es un proceso similar: nuestro objetivo es plasmar en las carteras la mayor parte posible de los resultados de nuestros análisis, sin dejar de lado un estricto control del riesgo y una gestión avanzada de los costes de transacción.

Nuestro proceso de inversión puede adaptarse de forma muy flexible a las necesidades de cada persona. Un ámbito concreto de personalización es la integración ESG. Además de la experiencia en relación con los factores ESG y nuestra capacidad de manejar enormes cantidades de datos, la integración ESG también se reduce, en última instancia, a saber construir carteras.

Hemos desarrollado un proceso de dos pasos especialmente eficaz para la integración ESG de la forma más transparente. Permite diferenciar los factores ESG y la rentabilidad, ayuda a establecer el riesgo ESG y permite un análisis de atribución preciso. Integramos las cuestiones ESG tanto en diferentes fondos estándar como en cuentas segregadas con una personalización determinada.

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  • Notas

    1 Datos a 30 de septiembre de 2025.

     

    Consideraciones de riesgo

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

     

    Información importante

    Datos a 30/09/2025 procedentes de Invesco salvo mención expresa.

    El presente es material de marketing y no proporciona asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión o de estrategia, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización. Es posible que no todas las clases de acciones de este fondo estén disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni necesariamente se adaptan a todos los inversores.

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