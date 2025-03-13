Private Credit

Private Credit team

Our Global Private Credit team is organizationally and economically aligned — including reporting to a single CIO. We leverage proprietary tools, established credit libraries, and sector expertise that has been built over decades of experience to deliver attractive total returns and preserve capital for investors.

100+

private credit professionals

 

As of March 31, 2024

28

years of average experience for senior investment team

1989

inception year of private credit platform 

Explore more in Private Credit

Direct Lending

Our direct lending team has decades of experience in sourcing, underwriting, and executing senior secured loans in the core middle market. Our capabilities have made us a trusted partner to leading deal sponsors seeking capital and investors seeking compelling sources of risk-adjusted returns.

Senior Secured Loans

Our investment philosophy is grounded in a fundamental bottom-up risk assessment of each asset we invest in coupled with top-down macro risk positioning tied to broader economic trends and processes.

Distressed Credit and Special Situations

We believe that inefficient markets can provide attractive risk-adjusted returns regardless of economic cycles. Our integrated global credit platform provides a competitive edge in sourcing, diligence, and execution.

Multi-Strategy Private Credit

This approach has the ability to leverage the Invesco Private Credit platform and allocate across private asset classes based on market environment or investor risk/return objectives.