成長放緩、通膨降溫、寬鬆貨幣週期，三利多加持

聯準會在2024年9月宣布調降政策利率2碼，市場進入降息循環，債券市場吸引力大幅提升，面對逐漸寬鬆的市場環境，哪種債券可以擁有最大化收益並能降低風險？景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Lyndon Man表示，隨著成長放緩、通膨降溫，再加上開啟降息週期帶來的寬鬆貨幣環境，將為高品質和對存續期敏感的資產類別提供有利的支撐，尤其是高評級企業債券。

從基本面來看，全球經濟周期正走向放緩收縮階段外，Lyndon Man表示，隨著勞動市場狀況持續正常化，通膨將繼續朝著央行目標的方向發展，並提供債市更多投資機會。通常在經濟周期走向放緩或甚至是收縮的環境下，高評級企業債券良好的防禦特性浮現，表現可望領先風險性資產及非投資級等級債券。

除了整體經濟環境有利高評級企業債券表現，Lyndon Man指出，以殖利率角度來說也非常具吸引力，儘管過去幾個月已有所上漲，但高評級企業債券殖利率仍處於15年來所未有的水準，這意味投資人可以繼續在優質投資中鎖定具吸引力的收益。

最後，技術面因子也是支撐市場的原因之一。Lyndon Man指出，美國聯準會在9月開啟降息週期，並可望持續至2025年上半年，預期投資人會將部分已累積的現金及貨幣市場基金餘額轉向該資產類別，以尋求較高收益。