成長放緩、通膨降溫、寬鬆貨幣週期，三利多加持
聯準會在2024年9月宣布調降政策利率2碼，市場進入降息循環，債券市場吸引力大幅提升，面對逐漸寬鬆的市場環境，哪種債券可以擁有最大化收益並能降低風險？景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Lyndon Man表示，隨著成長放緩、通膨降溫，再加上開啟降息週期帶來的寬鬆貨幣環境，將為高品質和對存續期敏感的資產類別提供有利的支撐，尤其是高評級企業債券。
從基本面來看，全球經濟周期正走向放緩收縮階段外，Lyndon Man表示，隨著勞動市場狀況持續正常化，通膨將繼續朝著央行目標的方向發展，並提供債市更多投資機會。通常在經濟周期走向放緩或甚至是收縮的環境下，高評級企業債券良好的防禦特性浮現，表現可望領先風險性資產及非投資級等級債券。
除了整體經濟環境有利高評級企業債券表現，Lyndon Man指出，以殖利率角度來說也非常具吸引力，儘管過去幾個月已有所上漲，但高評級企業債券殖利率仍處於15年來所未有的水準，這意味投資人可以繼續在優質投資中鎖定具吸引力的收益。
最後，技術面因子也是支撐市場的原因之一。Lyndon Man指出，美國聯準會在9月開啟降息週期，並可望持續至2025年上半年，預期投資人會將部分已累積的現金及貨幣市場基金餘額轉向該資產類別，以尋求較高收益。
景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)聚焦全球優質發債企業，不拘泥於債息收入，採主題式選債追求超額報酬，平均信評為A-(註1)、無BB級以下債券 (註2)，透過跨區跨界全球選債，抵禦低利環境與風險，實現一致、穩定的投資成果，統計至今年9月底，1年、2年、3年及10年績效皆為同類型基金第一。此外，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，同時提供穩定月配息級別，讓投資人多一項配息選擇。
以主題式選債策略尋找全球投資機會，追求超額報酬
|績效(%)
|1年
|2年
|3年
|5年
|10年
|本基金
|15.11
|21.37
|-2.67
|5.35
|37.28
|同類平均
|13.16
|17.87
|-3.81
|3.08
|26.09
|排名
|1
|1
|1
|3
|1
資料來源：晨星，截至2024年9月30日，美元計價，本基金為景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) C-年配息股 美元，成立日期為2009年9月1號。同類型基金共8檔，在晨星分類為Global Corporate Bond - USD Hedged類別。皆為含息績效。
註1：資料來源：景順，截至2024年8月底。單一債券信評採S&P、Moody’s、Fitch中擇優選一；現金部位則視同為AAA最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分，如AAA換算為1點積分，BBB-換算為10點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。
註2：資料來源：景順，截至 2024 年8 月底。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險詳見公開說明書或投資人須知。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html) 查詢。
Inv24-0408