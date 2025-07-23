川普潛在政策不影響聯準會短期決策

美國大選結果塵埃落定、川普強勢回歸，聯準會也如市場預期再降1碼，並表示不會因為川普的政策可能會提高成長和加速通膨，而早一步調整貨幣政策。景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Lyndon Man表示，儘管川普政策可能使聯準會的決策複雜化，即便聯準會寬鬆路徑方面不那麼激進，但未來貨幣政策要轉為升息的門檻仍高，整體而言現階段環境仍相當有利於債市，特別是高評級企業債券。

隨著成長放緩和通膨降溫，再加上政策利率達到頂峰，為高評級企業債券資產類別創造支撐背景外，從評價面看，Lyndon Man指出，以殖利率角度來說，高評級企業債券提供高水準並具有吸引力的殖利率，且有足夠的緩衝空間去抵禦未來利率可能出現的波動，意味著投資人可以透過投資高品質的標的來鎖定具吸引力的收益率。