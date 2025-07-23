川普潛在政策不影響聯準會短期決策
美國大選結果塵埃落定、川普強勢回歸，聯準會也如市場預期再降1碼，並表示不會因為川普的政策可能會提高成長和加速通膨，而早一步調整貨幣政策。景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Lyndon Man表示，儘管川普政策可能使聯準會的決策複雜化，即便聯準會寬鬆路徑方面不那麼激進，但未來貨幣政策要轉為升息的門檻仍高，整體而言現階段環境仍相當有利於債市，特別是高評級企業債券。
隨著成長放緩和通膨降溫，再加上政策利率達到頂峰，為高評級企業債券資產類別創造支撐背景外，從評價面看，Lyndon Man指出，以殖利率角度來說，高評級企業債券提供高水準並具有吸引力的殖利率，且有足夠的緩衝空間去抵禦未來利率可能出現的波動，意味著投資人可以透過投資高品質的標的來鎖定具吸引力的收益率。
景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)聚焦全球優質發債企業，平均信評為A-(註1)，8成以上投資等級配置，其餘用於挑選明日之星與次順位債券，增加報酬機會，並依據各經濟體信貸週期配置，降低美國偏誤風險，統計至今年10月底，1年、2年、3年及10年績效皆為同類型基金第一。
展望後市，Lyndon Man表示，現階段在全球看到許多投資機會，但從區域角度而言，偏好歐洲而非美國，原因之一是歐洲債券價格已反映較多衰退風險，比美國債券更具吸引力。更重要的是，從信用週期角度來看，歐洲市場不像美國明顯出現週期末期特性，因為歐洲市場原本就比較重視債券持有人利益，美國則是較偏重股東利益。
|績效(%)
|1年
|2年
|3年
|5年
|10年
|本基金
|14.14
|20.31
|-4.11
|3.25
|33.56
|同類平均
|12.34
|16.59
|-5.09
|1.02
|22.95
|排名
|1
|1
|1
|2
|1
資料來源：晨星，截至2024年10月31日，美元計價，本基金為景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) C-年配息股 美元，成立日期為2009年9月1號。同類型基金共8檔，在晨星分類為Global Corporate Bond - USD Hedged類別。皆為含息績效。
註1：資料來源：景順，截至2024年9月底。單一債券信評採S&P、Moody’s、Fitch中擇優選一；現金部位則視同為AAA最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分，如AAA換算為1點積分，BBB-換算為10點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險詳見公開說明書或投資人須知。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html) 查詢。
