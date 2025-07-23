印度經濟成長有底氣，三大新興產業具潛力

過去十年，印度一直是成長最迅速的市場之一，國內股市市值於過去10年飆升6倍，於2024年11月達到5.4兆美元 (註1) 。展望2025年，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，除了普惠金融、消費飆升及製造業復興等三個主要結構性投資趨勢將持續成長外，能源進化、房地產及資料中心相關產業也可望成為新興投資焦點。

根據國際貨幣基金組織預測，印度2025會計年度國內生產毛額(GDP)成長將達到7%，是主要經濟體中最高­ (註2) ，在市值部分，印度於全球股市市值中的佔比從2013年的僅1.6%上升至2024年11月的4.3%，位居新興市場第二 (註3) 。

此外，受惠外國投資人資金流入飆漲，印度在MSCI所有國家亞洲（日本除外）指數中的權重已從2020年底的不到10%翻倍上升至22% (註4) 。Shekhar指出，2025年印度可望持續成為投資熱點，這樣的成長在各類市值及子行業中產生多種投資機會，擴大可投資範圍並為投資人提供更廣泛的選擇。

隨著印度股市規模的不斷擴大、獲利持續成長，Shekhar表示，投資團隊持續在2025年尋找具有巨大成長潛力的新興產業及帶來的投資機會。

新興產業一：能源進化

隨著印度城市化及資料中心的需求日益成長，發電量預期將會飆升，Shekhar表示，電力產業的資本支出將出現上升趨勢，過去六年發電量已增加三倍以上，預期電力設備、電纜及工程解決方案將從這一趨勢中受益。