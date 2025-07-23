印度經濟成長有底氣，三大新興產業具潛力
過去十年，印度一直是成長最迅速的市場之一，國內股市市值於過去10年飆升6倍，於2024年11月達到5.4兆美元(註1)。展望2025年，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，除了普惠金融、消費飆升及製造業復興等三個主要結構性投資趨勢將持續成長外，能源進化、房地產及資料中心相關產業也可望成為新興投資焦點。
根據國際貨幣基金組織預測，印度2025會計年度國內生產毛額(GDP)成長將達到7%，是主要經濟體中最高(註2)，在市值部分，印度於全球股市市值中的佔比從2013年的僅1.6%上升至2024年11月的4.3%，位居新興市場第二(註3)。
此外，受惠外國投資人資金流入飆漲，印度在MSCI所有國家亞洲（日本除外）指數中的權重已從2020年底的不到10%翻倍上升至22% (註4)。Shekhar指出，2025年印度可望持續成為投資熱點，這樣的成長在各類市值及子行業中產生多種投資機會，擴大可投資範圍並為投資人提供更廣泛的選擇。
隨著印度股市規模的不斷擴大、獲利持續成長，Shekhar表示，投資團隊持續在2025年尋找具有巨大成長潛力的新興產業及帶來的投資機會。
新興產業一：能源進化
隨著印度城市化及資料中心的需求日益成長，發電量預期將會飆升，Shekhar表示，電力產業的資本支出將出現上升趨勢，過去六年發電量已增加三倍以上，預期電力設備、電纜及工程解決方案將從這一趨勢中受益。
新興產業二：房地產
受機構需求日益成長、快速城市化及政府支持措施的推動，印度房地產業持續上漲，此外Shekhar指出，印度資訊科技及製造業的興起均提振商業房地產需求。
新興產業三：資料中心
受龐大的年輕人口、日益普及的數位化以及對數位服務與數據儲存的高需求推動，印度資料中心市場正迅速發展。Shekhar表示，到2026年，印度資料中心產業預計可吸引57億美元投資(註5)
景順印度股票基金聚焦成長股，除了瞄準金融、消費、製造三大利多主題外，投資團隊致力尋找新興產業帶來的投機契機，投資組合偏重印度經濟成長更為強勁的領域，統計至2024年12月底，基金1年、2年、 3年、5年及10年績效皆為同類型第一，印度仍是2025年最有機會的新興市場之一，股市近期修正也為投資人提供很好的進場時機。
景順印度股票基金--看準投資趨勢，乘勝追擊
|績效(%)
|1年
|2年
|3年
|5年
|10年
|本基金
|24.58
|58.90
|44.46
|95.83
|170.97
|同類平均
|13.22
|37.88
|20.36
|66.57
|106.93
|排名
|1
|1
|1
|1
|1
資料來源：晨星，截至2024年12月31日，美元計價，該基金級別為A-年配息股 美元，同類型為台灣核備之境外印度股票類別(共19檔)。
註1 資料來源：Motilal Oswal，2024年11月
註2 資料來源：貨幣基金組織，2024年10月的《世界經濟展望》
註3 資料來源：Motilal Oswal，2024年11月
註4 資料來源：MSCI，2024年11月
註5 資料來源：仲量聯行，2024年6月
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。
Inv25-0028