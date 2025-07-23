關稅戰開打，印度內需型消費弱化川普貿易威脅
連漲九年的印度股市，自去年底開始走弱，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，儘管短期內不利因素引發印度股市的獲利了結賣壓，但印度經濟主要由內需驅動，關稅戰風險較低，配合減稅及近五年來首次降息，長線表現仍令人期待。
印度股市年初以來大幅修正，主因在於外部因素導致市場情緒波動，而非印度市場本身的基本面，Shekhar指出，印度未來數年的 GDP成長排名仍躋身世界前茅外，面對川普近期的關稅戰則展現韌性。
Shekhar表示，不同於許多國家，印度對於出口貿易的依存度不高；換言之，印度經濟相對更加仰賴內需消費，國內生產毛額超過 60% 來自國內私人消費(註1)。儘管川普關稅戰引發全球貿易緊張情勢可能對其它國家帶來顯著影響，但印度受影響的程度預料將較低，這在新任美國政府的貿易政策下將成為優勢。
此外，印度已積極採取進一步行動，強化國際關係，印度總理莫迪在2月13日會見美國總統川普，透過積極對話進一步強化印度在國際舞台的經濟與戰略利益。
為了刺激消費及經濟成長，Shekhar指出，印度政府在2月推出兩項關鍵政策，首先，透過調整所得稅級距，針對個人所得稅進行減稅，減稅幅度相當於GDP的0.3%，藉此支持並提振內需消費。其次，拜通膨降溫之賜，印度啟動暌違近五年的首次降息，政策利率下調1碼至6.25%。貨幣寬鬆加上減稅，可望在未來提振經濟成長。
景順印度股票基金(註2)已成立逾30年，成功度過各種市場週期，投資團隊擁有深入的市場知識，且投資流程歷經時間考驗，展現高品質股票的辨識能力。Shekhar表示，現階段基金聚焦金融、消費、製造業等長期結構性機會領域外，能源轉型及數據中心相關產業也成為新興投資焦點，相關產業可望帶來潛在投資機會。
註1 資料來源：Morgan Stanley, 2024年9月。
註2：A-年配息股 美元，基金成立日為1994年12月2日。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公該說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
Inv25-0078