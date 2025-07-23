關稅戰開打，印度內需型消費弱化川普貿易威脅

連漲九年的印度股市，自去年底開始走弱，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，儘管短期內不利因素引發印度股市的獲利了結賣壓，但印度經濟主要由內需驅動，關稅戰風險較低，配合減稅及近五年來首次降息，長線表現仍令人期待。

印度股市年初以來大幅修正，主因在於外部因素導致市場情緒波動，而非印度市場本身的基本面，Shekhar指出，印度未來數年的 GDP成長排名仍躋身世界前茅外，面對川普近期的關稅戰則展現韌性。

Shekhar表示，不同於許多國家，印度對於出口貿易的依存度不高；換言之，印度經濟相對更加仰賴內需消費，國內生產毛額超過 60% 來自國內私人消費(註1)。儘管川普關稅戰引發全球貿易緊張情勢可能對其它國家帶來顯著影響，但印度受影響的程度預料將較低，這在新任美國政府的貿易政策下將成為優勢。