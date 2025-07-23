印度五大關鍵長期結構性機會

過去十年，印度一直是成長最迅速的市場之一，儘管GDP成長速度相較去年放緩，但預計仍將維持在6.5%左右 (註1) ，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，儘管經歷短期波動，印度經濟長期驅動力依然堅實，展望未來，有五大關鍵長期結構性機會值得關注。

印度市場今年以來歷經修正，主要是因為外部因素導致市場情緒波動，而非印度市場自身的基本面因素所致，Shekhar表示，在印度政府持續的改革、國內資金流入日益增加以及數位設施不斷推動下，印度經濟成長可望保持穩健。

除了內資捧場，印度在MSCI新興市場指數中的權重也從2018年底的不到10%，上升至2024年底的18% (註2) ，隨著印度股票市場規模不斷擴張，搭配五大關鍵長期成長機會，印度可望持續成為投資熱點，

關鍵長期成長機會一：家庭儲蓄投入金融市場

在數位化的推動下，家庭儲蓄出現結構性改變，境內投資人更能輕易的參與投資，越來越多資金投入資本市場與金融資產。

關鍵長期成長機會二：消費爆炸性成長