波動下的投資王道：有成長、有股息、買低估
川普新政帶來不確定性，美國總統川普宣布關稅解放日，資產市場經歷了動盪的四月天，在關稅戰市場震盪下，景順投信表示，投資更需要「有成長、有股息、買低估」！
過去企業配發高股息往往是投資人的心頭好，但傳統的高股息概念一味地追求高股息，常常會陷入過度偏重金融、能源與工業類股，而忽略了同時兼具股息也有成長性的公司，此外一旦公司與產業進入高度成熟階段，雖然具有穩定的股息配發，但卻也失去了成長動能。
而正在成長期的公司，為了能預留資金進行資本支出或企業購併、擴張，雖不能將大量獲利配出，卻也持續提供了股息成長率，同時兼具股息與成長。
景順投信指出，過去每十年的週期中，股息收入提供了總報酬率很大的支持外，在經濟的長週期中，經濟的紅利除了提供資本利得的空間，藉由股息政策還可以窺知該公司的體質健全程度，顯示有「股息」相伴總能渡過股市的波動。
不單只有股息的配發，景順投信表示，能夠兼顧「股息」及「成長」高股息2.0策略的股息成長公司，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，表現可望更為突出。
景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)尋找兼顧股息與成長的好股票，著重股息成長力道、沒有風格或產業偏誤，是一檔專注於股息及資本增值的環球核心基金。
基金由亨利環球股票團隊管理，今年更榮獲LSEG理柏台灣基金獎-環球收益股票五年期的肯定(註1) ，傑出的表現已連續兩年獲LSEG理柏台灣基金獎青睞。除了股息與成長，經理人也同時關注公司的內在價值，在股價被低估時入手，以期達到長期超越市場的表現，適合喜歡股息也追適當成長的投資人。
註1：資料來源為Lipper，獎項評選期間至2024年12月31日。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
