波動下的投資王道：有成長、有股息、買低估

川普新政帶來不確定性，美國總統川普宣布關稅解放日，資產市場經歷了動盪的四月天，在關稅戰市場震盪下，景順投信表示，投資更需要「有成長、有股息、買低估」！

過去企業配發高股息往往是投資人的心頭好，但傳統的高股息概念一味地追求高股息，常常會陷入過度偏重金融、能源與工業類股，而忽略了同時兼具股息也有成長性的公司，此外一旦公司與產業進入高度成熟階段，雖然具有穩定的股息配發，但卻也失去了成長動能。

而正在成長期的公司，為了能預留資金進行資本支出或企業購併、擴張，雖不能將大量獲利配出，卻也持續提供了股息成長率，同時兼具股息與成長。

景順投信指出，過去每十年的週期中，股息收入提供了總報酬率很大的支持外，在經濟的長週期中，經濟的紅利除了提供資本利得的空間，藉由股息政策還可以窺知該公司的體質健全程度，顯示有「股息」相伴總能渡過股市的波動。