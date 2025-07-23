高評級企業債攻守兼備，波動市場中的明智選擇
川普政策牽動市場敏感神經，全球經濟與投資環境充滿變數，在這樣充滿挑戰與不確定的時代，具備什麼特色的債券能在動盪市場中脫穎而出？景順投信指出，面對政策反覆帶來的波動環境，兼顧收益與風險的高評級企業債券，是投資人不可忽視的投資標的。
景順投信表示，在關稅等不確定因素下，投資人傾向購入優質資產，其中環球高評級企業債券的發行商通常擁有穩健的資產負債表和償付能力，能夠在市場低迷時期中保持財務穩定，違約風險相對較低，年初至今表現強韌。
此外，環球高評級企業債券目前的殖利率高於5%(註1)，利差大於2020年上半年疫情期間及2018年緊縮時期，景順投信表示，較高的殖利率意味著投資人有望獲得更好的報酬，同時風險相對較低。
景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)，聚焦全球優質發債企業，平均信評為A-(註2)，避免側重單一國家，採主題式選債追求超額報酬，投資組合有8成以上投資等級債券配置，其餘用於挑選明日之星與次順位債券，增加報酬機會，並依據各經濟體信貸週期全球配置，降低美國偏誤風險，今年更是獲得LSEG理柏台灣基金獎-環球企業債券 美元十年期的肯定(註3)。
展望後市，景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Lyndon Man表示，隨著貿易協定的進行以及政治局勢極度動盪，市場在短期內將持續波動，市場及投資組合表現的關鍵，將取決於美國與主要交易夥伴，尤其是歐盟和中國達成協議的速度與程度。若能迅速解決，將有利信用利差和美國中長期債券；若出現延遲或談判破裂，則殖利率曲線將進一步變陡，將不利於風險資產表現。
註1：資料來源為BlackRock Aladdin，截至2025年3月31日。
註2：資料來源為景順，截至2025年3月31日。單一債券信評採S&P、Moody’s、Fitch中擇優選一；現金部位則視同為AAA最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分，如AAA換算為1點積分，BBB-換算為10點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。
註3：資料來源為Lipper，獎項評選期間至2024年12月31日。
