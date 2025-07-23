高評級企業債攻守兼備，波動市場中的明智選擇

此外，環球高評級企業債券目前的殖利率高於5% (註1) ，利差大於2020年上半年疫情期間及2018年緊縮時期，景順投信表示，較高的殖利率意味著投資人有望獲得更好的報酬，同時風險相對較低。

景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)，聚焦全球優質發債企業，平均信評為A- (註2) ，避免側重單一國家，採主題式選債追求超額報酬，投資組合有8成以上投資等級債券配置，其餘用於挑選明日之星與次順位債券，增加報酬機會，並依據各經濟體信貸週期全球配置，降低美國偏誤風險，今年更是獲得LSEG理柏台灣基金獎-環球企業債券 美元十年期的肯定 (註3) 。

展望後市，景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Lyndon Man表示，隨著貿易協定的進行以及政治局勢極度動盪，市場在短期內將持續波動，市場及投資組合表現的關鍵，將取決於美國與主要交易夥伴，尤其是歐盟和中國達成協議的速度與程度。若能迅速解決，將有利信用利差和美國中長期債券；若出現延遲或談判破裂，則殖利率曲線將進一步變陡，將不利於風險資產表現。

註1：資料來源為BlackRock Aladdin，截至2025年3月31日。

註2：資料來源為景順，截至2025年3月31日。單一債券信評採S&P、Moody’s、Fitch中擇優選一；現金部位則視同為AAA最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分，如AAA換算為1點積分，BBB-換算為10點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。

註3：資料來源為Lipper，獎項評選期間至2024年12月31日。