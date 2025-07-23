掌握多元收益，提升投資勝率

除了多元配置，長期投資也需要有穩定的收益來源。景順投信表示，股息結合債息的雙重收入來源能讓投資組合有更多底氣，但傳統高股息概念容易一味地追求高股息，忽略能同時兼具股息也有成長性的公司，而能夠兼顧「股息」及「成長」的股息成長股，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，表現可望更為突出。

景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)採用Q彈全球多元資產配置策略，隨著市場變化調整股債比，並堅持以股息加債息雙重打底。股息偏好穩定或逐年提高股息發放的公司，確保股息收入與股價都有上升潛力；債息收入則涵蓋投資等級、非投資等級、新興市場與政府債券等，打造股、債息雙收益來源，提升投資勝率，該基金亦榮獲晨星評等五顆星 (註1) 肯定。

展望後市，景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)經理人Alexandra Ivanova表示，通膨的發展仍是主要關注焦點，這將決定各國央行貨幣政策立場；其次是美國政府政策的執行方向，這些政策將影響成長和通膨，最後則是其他國家的因應措施將如何影響市場和整體通膨情況。

註1資料來源：晨星，統計至2025年4月30日。晨星(Morningstar)星號評等：該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較；2.對基金長期表現的評定；3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。