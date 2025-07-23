掌握多元收益，提升投資勝率
受川普政策不確定性衝擊，市場波動加劇，該如何制定具備多元收益來源、同時兼顧資本增值與風險控管的投資策略？景順投信表示，能靈活配置股票與債券的「多元收益成長策略」，有望成為全方位收益解方。
全球貿易關係和政治聯盟的重新洗牌，顯示全球經濟及政治格局正在迅速變動，受此影響，2025年上半年全球市場的不確定性指數飆升，其中，聯準會繼續放緩降息週期之際，美國經濟前景面臨挑戰。
景順投信指出，十多年來，外國投資人一直將投資盈餘轉為美元資產，這種趨勢可能開始有所轉變。根據統計，2025年美國經濟成長預測放緩的幅度比全球其他地區更大，因此在川普2.0的時代下要追求收益，更需要廣闊的投資視野，這也意謂著投資人可藉此機會將投資組合分散配置至不同地區及資產類別，來追求穩定與成長。
除了多元配置，長期投資也需要有穩定的收益來源。景順投信表示，股息結合債息的雙重收入來源能讓投資組合有更多底氣，但傳統高股息概念容易一味地追求高股息，忽略能同時兼具股息也有成長性的公司，而能夠兼顧「股息」及「成長」的股息成長股，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，表現可望更為突出。
景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)採用Q彈全球多元資產配置策略，隨著市場變化調整股債比，並堅持以股息加債息雙重打底。股息偏好穩定或逐年提高股息發放的公司，確保股息收入與股價都有上升潛力；債息收入則涵蓋投資等級、非投資等級、新興市場與政府債券等，打造股、債息雙收益來源，提升投資勝率，該基金亦榮獲晨星評等五顆星(註1)肯定。
展望後市，景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)經理人Alexandra Ivanova表示，通膨的發展仍是主要關注焦點，這將決定各國央行貨幣政策立場；其次是美國政府政策的執行方向，這些政策將影響成長和通膨，最後則是其他國家的因應措施將如何影響市場和整體通膨情況。
註1資料來源：晨星，統計至2025年4月30日。晨星(Morningstar)星號評等：該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較；2.對基金長期表現的評定；3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險詳見公開說明書或投資人須知。
