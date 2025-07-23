全球投資，別讓美股一手包辦
隨著川普政策牽動國際神經、地緣政治風險不斷升溫，投資若集中於單一市場，將面臨更高的不確定性，這時候，全球型基金如同投資版圖上的避風港，只是多數全球型基金仍以美國為主要投資地區，景順投信表示，在美國經濟前景充滿挑戰的情況下，投資人可選擇真正分散區域配置的全球型基金，以降低美國市場過度集中的風險。
根據MSCI指數觀察，歷史上美國股市相對於非美市場的表現呈現高度波動，像是在1970至1980年代以及2000年代，美股的表現皆落後於非美市場，直到2018年才突破歷史高點，並在此後大幅上揚。景順投信指出，近年美股的超額報酬來自多重因素推力，包括疫情期間大規模退稅資金流入股市、超低利率環境、AI熱潮以及美元的強勢表現。
然而，美股相對優勢可能正逐漸消退，景順投信表示，除了美國政府政策對經濟與美元的支撐力道減弱外，中國在製造與科技領域的競爭力日益提升、歐洲也即將啟動自身的財政刺激方案，這些因素都可能削弱美股的相對優勢，對投資人而言，正是重新檢視並分散資產配置至不同區域市場的良好時機。
景順投信認為，現階段除了參與美國，其他地區同樣具備投資潛力，景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) 配置並不依賴美國成長股，統計至2025年5月底，英國及歐洲市場比重近34%，歐洲比重較高的主因在於該基金由景順英國亨利環球股票團隊管理，團隊更熟悉歐洲市場，且歐股價格遭到低估。
在投資策略上，基金鎖定有股息、有成長、買低估三大方向，尋找兼顧股息與成長的好股票，著重股息成長力道，是一檔專注於股息及資本增值的全球型基金，今年更榮獲LSEG理柏台灣基金獎-環球收益股票五年期的肯定(註1) ，傑出的表現已連續兩年獲LSEG理柏台灣基金獎青睞。
除了股息與成長，經理人也同時關注公司的內在價值，在股價被低估時入手，以期達到長期超越市場的表現，統計至2025年5月底，基金在2年、3年及5年排名為同類型第一，適合重視股息，又不想錯過成長機會的投資人。
展望後市，景順投信表示，政策不確定性正在拖累消費者信心，在聯準會繼續放緩降息週期之際，美國經濟前景面臨挑戰，整體而言，預期貿易戰對非美國經濟體的成長衝擊將小於美國。
|績效(%)
|1年
|2年
|3年
|5年
|本基金
|11.71
|43.36
|53.41
|116.13
|同類平均
|12.23
|29.35
|28.51
|70.41
|排名
|3
|1
|1
|1
資料來源：晨星，截至2025年5月底。本基金級別為景順環球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)A股 美元，同類型基金共18檔，美元計價，在晨星分類為Global Equity Income類別。皆為含息績效，過去績效不為未來績效之保證。
註1：資料來源為Lipper，獎項評選期間至2024年12月31日。
