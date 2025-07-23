全球投資，別讓美股一手包辦

然而，美股相對優勢可能正逐漸消退，景順投信表示，除了美國政府政策對經濟與美元的支撐力道減弱外，中國在製造與科技領域的競爭力日益提升、歐洲也即將啟動自身的財政刺激方案，這些因素都可能削弱美股的相對優勢，對投資人而言，正是重新檢視並分散資產配置至不同區域市場的良好時機。

景順投信認為，現階段除了參與美國，其他地區同樣具備投資潛力，景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) 配置並不依賴美國成長股，統計至2025年5月底，英國及歐洲市場比重近34%，歐洲比重較高的主因在於該基金由景順英國亨利環球股票團隊管理，團隊更熟悉歐洲市場，且歐股價格遭到低估。

在投資策略上，基金鎖定有股息、有成長、買低估三大方向，尋找兼顧股息與成長的好股票，著重股息成長力道，是一檔專注於股息及資本增值的全球型基金，今年更榮獲LSEG理柏台灣基金獎-環球收益股票五年期的肯定 (註1) ，傑出的表現已連續兩年獲LSEG理柏台灣基金獎青睞。

除了股息與成長，經理人也同時關注公司的內在價值，在股價被低估時入手，以期達到長期超越市場的表現，統計至2025年5月底，基金在2年、3年及5年排名為同類型第一，適合重視股息，又不想錯過成長機會的投資人。

展望後市，景順投信表示，政策不確定性正在拖累消費者信心，在聯準會繼續放緩降息週期之際，美國經濟前景面臨挑戰，整體而言，預期貿易戰對非美國經濟體的成長衝擊將小於美國。