全球經濟新秩序下的投資對策！

2025年全球投資市場在動盪與機會中持續前行，除了高關稅與地緣政治風險加劇市場波動外，美元資產的吸引力也逐漸減弱。景順投信表示，在川普2.0時代，追求穩健收益更需具備全球視野，投資人可藉此機會，將資產分散至不同地區與類別，以提升投資組合的穩定性與成長潛力。

除了多元配置，在追求長期投資成果的路上，穩定的收益來源至關重要。景順投信指出，若投資策略僅依賴資本利得，容易在市場波動中承受較大壓力，因此，能結合股息與債息的「股債雙息」多元收益成長策略，能為投資組合提供更穩固的支撐。

景順多元收益成長基金(基金之配息來源可能為本金）具備靈活的全球多元資產配置策略，不依賴美國成長股，根據統計，截至2025年5月底，基金在英國及歐洲市場的配置比重接近43%，歐洲配置比例較高的主要原因在於，許多歐洲企業的營收不僅依賴本地經濟，更與全球需求密切相關。此外，目前歐洲股市整體評價偏低，具備相當的投資吸引力。

投資如同一場馬拉松，需要耐力與靈活兼備，景順多元收益成長基金(基金之配息來源可能為本金)投資團隊洞察景氣循環與市場變化，靈活調整股債配置，致力於為投資人打造「股息＋債息」的雙重收益來源。股票部分精選具備成長潛力與穩定配息的優質企業，特別著重股息成長性；債券部分則靈活布局投資等級與非投資等級債券，追求穩定債息，同時降低整體投資組合波動風險，適合同時追求收益與成長機會的投資人。