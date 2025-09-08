聯準會放鴿 景順投信：非美資產吸引力升溫

美國聯準會主席鮑爾22日於傑克森霍爾（Jackson Hole）年會上表示，因應新風險浮現，聯準會正轉向更寬鬆的政策立場。7月非農就業人數僅增加73,000人，低於預期的110,000人，疲弱的就業數據加深了聯準會的擔憂。而近期由關稅引發的價格壓力被視為暫時性的，通膨預期維持穩定，景順投信表示，這顯示聯準會將會採取行動刺激疲弱的經濟。

景順投信認為，儘管聯準會沒有明確表示將於9月降息，但已釋出門檻降低的訊號，因此預期聯準會將於9月開始降息，並在年底前再降一次，以刺激經濟動能。由於寬鬆的政策立場符合市場預期，這將有助於風險資產的表現。

景順投信表示，川普政府高關稅與美元貶值政策，使資金加速流向新興市場與歐亞地區；歐洲降息、日本薪資回升、中國擴大基建，皆提升非美資產吸引力。 隨著對等關稅的不確定性逐漸消退，全球企業展現高度韌性，為2025年風險資產進一步上漲奠定基礎。企業獲利預期持續改善，將有助股市延續漲勢。

景順多元收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）經理人Alexandra Ivanova指出，美國國內政策的不確定可能延續至2025年底，非美資產的吸引力持續增強。其中，英國第二季GDP年增1.4%，勞動市場收縮趨緩，房貸利率下滑與家庭儲蓄充裕，顯示經濟可能已觸底，並有望於年底前進一步改善，未如市場先前預期般疲弱。

資產配置方面，景順投信看好歐洲、英國及亞洲股票；債券則偏好美國以外的全球企業與主權債券，以及新興市場當地貨幣債券。在貨幣配置上，歐元與英鎊具備相對優勢。整體而言，分散配置至非美市場不僅有助於降低集中風險，也能提升投資組合對潛在上漲機會的敏感度與反應力

景順多元收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）自2025年4月「對等關稅」震撼彈引發市場劇烈震盪以來，透過靈活調整資產配置，逐步擴大風險性資產的布局，在市場波動中順勢掌握反彈動能，提升投資組合的成長潛力。截至2025年7月31日，基金股票部位從4月的42%陸續拉升至49.5%，債券部位則由51.3%降至45.6%，現金部位也從6.5%降至2.1%， 顯示基金團隊對風險性資產的信心明顯回升，並積極掌握市場反彈契機。

以市場比重來看，基金在美國的配置從6月的24.5%降至7月的22.4%，同時增加歐洲核心市場的部位，包括德國（由4.0%升至5.5%）、法國（由4.4%升至5.3%）與荷蘭（由2.8%升至3.4%）；其中，英國占比23.6%，是基金配置最多的市場，顯示看好歐洲景氣復甦與企業基本面。

景順多元收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）採用Q彈全球多元資產配置策略，隨著市場變化調整股債投資比例，並堅持以股息加債息雙重打底。基金操作偏好能穩定或逐年提高股息發放的公司，確保股息收入與股價都有上升潛力；債息收入則涵蓋投資等級、非投資等級、新興市場與政府債券等，打造股、債息雙收益來源，提升投資勝率。