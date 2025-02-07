景順的環境和氣候風險管理方針

我們想成為最以客戶為本的資產管理公司，就此而言，採用全方位應對環境和氣候投資風險的方針至關重要。其中包括：

公司治理： 由董事會和高級管理層對環境和氣候風險執行實體層面的監督和領導

由董事會和高級管理層對環境和氣候風險執行實體層面的監督和領導 投資策略： 將環境風險（特別是氣候風險）納入投資流程的一部分，尤其是針對重大風險因素

將環境風險（特別是氣候風險）納入投資流程的一部分，尤其是針對重大風險因素 風險管理： 全面的風險管理框架，包括由數據和科技工具支持的風險監控、投資組合回顧和風險升級

全面的風險管理框架，包括由數據和科技工具支持的風險監控、投資組合回顧和風險升級 揭露：我們對環境和氣候風險管理方針的報告和揭露保持透明度

有關更多詳情，請參閱：

景順的公司盡職治理報告: 概述景順的ESG方針，包括公司治理、策略、ESG工具、行業合作夥伴:

景順的公司TCFD報告：景順應對氣候風險方針的報告符合氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）的要求，包括公司治理、策略、風險管理，以及指標與目標：

有關更多詳情，請瀏覽此處 ，進一步了解我們的ESG方針：

如中英文版本有任何歧異或不相符之處，應以英文版本為準。

本文所提及之公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。