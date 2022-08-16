茶的ESG程度有多高？

永續投資 聚焦ESG趨勢：聖嬰現象、適應、轉型及投資啟示
近期由聖嬰現象引發的高溫熱浪、乾旱及洪澇等災害成為市場焦點。相關現象讓投資人及思想領袖開始關注氣候適應及相關投資機會。
茶是世上公認最大宗消費的飲品。據稱英國人每天喝掉1億杯茶。1然而，土耳其、愛爾蘭和伊朗人每天喝掉的茶比英國人還多。
2022年，預計全球將消耗約68億公斤的茶。2正因茶的消耗量如此龐大，茶業與多數農業活動一樣，具有巨大的環境保護、社會責任和公司治理（ESG）足跡。
茶的起源？
中國是茶的故鄉。根據神話，大約4700年前，中國皇帝神農氏坐在樹下，風將一些樹葉吹入僕人準備的沸水中，於是，茶就此誕生。
英文的tea或chai，名稱有何玄機？
除了少數例外之外，茶這種世上最深受喜愛的飲品在英文中稱為tea或cha。不論是英語的Tea、法語的thé、西班牙語的té或南非荷語tee，字根均來自中國東部沿海地區的「te」一字，這個字是荷蘭航運商人將茶葉運往歐洲和南非時傳播至海外。同時，chai源於漢語詞彙「cha」，印地語的chai和阿拉伯語的chay等使用cha字變體的國家和語言是經由陸路從舊絲路的貿易商取得茶葉。所以，請記住，tea經由海路傳播，cha則是由陸路傳播。
森林砍伐與氣候變遷
以肯亞為例，當地約有300萬人在製茶業工作。3產茶為肯亞及其他地區的環境先後帶來了連帶的威脅：為種植作物而砍伐森林衝擊了生物多樣性，而茶葉萎凋和乾燥的過程則仰賴造成環境汙染的柴火。
印度出產了全球約四分之一的茶，4森林砍伐在印度也是嚴重問題。位於印度東北部的阿薩姆邦爲當地主要的茶葉種植地區。阿薩姆有五分之四的茶園經理憂心氣候變遷的影響。
據科學期刊《自然》（Nature）指出，「氣候變遷使阿薩姆邦的降雨益加極端，導致整體降雨量減少，出現旱災及豪雨的情況越來越多。暴雨造成土壤侵蝕與積水，進而影響茶樹的根部生長，產量因此下滑」。
以泡一杯茶的碳排量來看，任何加奶的飲品都會增加二氧化碳排放量。
此外，也有研究顯示，部分茶包袋可能有另一項環境隱憂 - 塑膠微粒。5根據加拿大麥吉爾大學（McGill University）的研究，茶包袋雖然通常爲紙製品，但內含少量用來密封茶包的塑膠。
「公允價值」
全球最大宗的茶葉出口國包含了中國、斯里蘭卡、肯亞和印度等新興市場；而各種社經和政治問題影響了茶葉生產。
這些地區的工作條件往往無法達到全球標準。低薪、健康風險、臨時工和缺乏醫療管道都是當地茶業面臨的挑戰。例如，2021年，一家大型必需消費品公司表示，該公司位於坦尚尼亞的茶園約聘工人被閃電擊中身亡。
小農也面臨土地和工作遭到大型跨國企業併吞的風險。
美國茶葉協會主席Peter F. Goggi接受《世界茶葉新聞》（World Tea News）採訪時表示：「為了確保供應鏈的各個參與者獲得與其工作相當的公允價值，現在是時候向零售商施壓了。」6
景順方法
2021年，景順與一家跨國必需消費品公司進行了三項主動議合行動，該公司的產品組合中擁有大量茶葉業務。
該公司已承諾，確保其茶葉、豆製品和其他產品的供應鏈在2023年之前實現「零毀林」（deforestation-free）。該公司在景順專屬ESG評等平台ESGintel上的ESG評分為2，即表現良好且逐步改善（1為最高分，5為最低分）；不過，它在「環境保護」和「社會責任」方面得分為3。
其同樣擁有大量茶葉業務的競爭對手獲得的ESG評分為3，在「環境保護」和「社會責任」則分別被評為4和3，表示亟需改進。
