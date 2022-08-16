茶的ESG程度有多高？

茶是世上公認最大宗消費的飲品。據稱英國人每天喝掉1億杯茶。1然而，土耳其、愛爾蘭和伊朗人每天喝掉的茶比英國人還多。

2022年，預計全球將消耗約68億公斤的茶。2正因茶的消耗量如此龐大，茶業與多數農業活動一樣，具有巨大的環境保護、社會責任和公司治理（ESG）足跡。

茶的起源？

中國是茶的故鄉。根據神話，大約4700年前，中國皇帝神農氏坐在樹下，風將一些樹葉吹入僕人準備的沸水中，於是，茶就此誕生。

英文的tea或chai，名稱有何玄機？

除了少數例外之外，茶這種世上最深受喜愛的飲品在英文中稱為tea或cha。不論是英語的Tea、法語的thé、西班牙語的té或南非荷語tee，字根均來自中國東部沿海地區的「te」一字，這個字是荷蘭航運商人將茶葉運往歐洲和南非時傳播至海外。同時，chai源於漢語詞彙「cha」，印地語的chai和阿拉伯語的chay等使用cha字變體的國家和語言是經由陸路從舊絲路的貿易商取得茶葉。所以，請記住，tea經由海路傳播，cha則是由陸路傳播。

森林砍伐與氣候變遷

以肯亞為例，當地約有300萬人在製茶業工作。3產茶為肯亞及其他地區的環境先後帶來了連帶的威脅：為種植作物而砍伐森林衝擊了生物多樣性，而茶葉萎凋和乾燥的過程則仰賴造成環境汙染的柴火。

印度出產了全球約四分之一的茶，4森林砍伐在印度也是嚴重問題。位於印度東北部的阿薩姆邦爲當地主要的茶葉種植地區。阿薩姆有五分之四的茶園經理憂心氣候變遷的影響。

據科學期刊《自然》（Nature）指出，「氣候變遷使阿薩姆邦的降雨益加極端，導致整體降雨量減少，出現旱災及豪雨的情況越來越多。暴雨造成土壤侵蝕與積水，進而影響茶樹的根部生長，產量因此下滑」。