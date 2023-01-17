2023全球及亞洲ESG展望

永續投資 聚焦ESG趨勢：聖嬰現象、適應、轉型及投資啟示
近期由聖嬰現象引發的高溫熱浪、乾旱及洪澇等災害成為市場焦點。相關現象讓投資人及思想領袖開始關注氣候適應及相關投資機會。
2022年，是ESG議題得到廣泛關注的一年，很多人對這個高度複雜的話題發表了多方的意見和觀點，今天的文章我們將分享對全球及亞洲ESG展望。景順集團ESG團隊在2023年特別關注的主題包括：
1) 瞭解ESG投資的複雜性
全球：普遍的困惑 – 在複雜多變的ESG環境中支援我們的客戶
ESG在全球以公開的方式迅速發展，再加上缺乏明確的定義、對新規則的不同解釋以及個人價值觀的多樣性，大家對ESG領域普遍存在著困惑。我們支援客戶的主要專案是：
亞洲：ESG投資的機會和能力不斷擴大
與歐洲(30%)相比2，亞洲ESG資產管理規模的滲透率仍處於成長的早期階段(占整體市場資產管理規模的3%)，但與全球發展類似，ESG的實施可能會更加細微，同時複雜性也會不斷增加。
2) ESG中“S”的增長
全球：隨著生活成本的上升，社會方面的議題越來越多
在去年的景順ESG討論中，社會議題占30%左右，而環境和治理問題占60% -70%5。我們有充分的理由預計，2023年，社會問題將占更大的比重：
亞洲：理解社會供應鏈的影響
許多即將出爐的盡職治理調查要求和國家氣候計畫將對供應鏈產生直接影響，特別是在亞洲和中國。
3) 氣候適應和轉型帶來的機會
全球：氣候適應和過渡計畫 – 人會遷徙，植物會進化嗎?
政府和企業都在積極研究適應和過渡計畫：
亞洲：投資轉型的機會，同時考慮轉型和物理風險
目前，亞洲大多數地區現在都制定了淨零承諾，並製定了支持能源轉型的政策，無論是在可再生能源、電動汽車還是氫氣開發方面。潛在的投資考慮包括：
4) 定義ESG -監管和揭露的發展
全球：全球ESG監管措施持續加強，強調標準和透明度
亞洲：解決“漂綠”和透明度標準化問題
正如我們所分享過的，亞洲至今已經有超過200項ESG法規，其中有許多反映了歐洲和美國的發展10，特別是：
跨國公司實現這些略有不同的框架的方法是擁有一個跨越全球地理位置的專有內部標準。在景順，我們一直對我們的定義對照保持透明，並預計在2023年期間花更多時間圍繞ESG方法的這一範圍進行推廣。
邁向 2023 年
2023 年必將是 ESG 進一步發展的豐收年，也無疑會在這個不斷變化的格局中帶來更多驚喜。
資料來源：
1 Invesco https://www.invesco.com/apac/en/institutional/insights/esg/2021-esg-investment-stewardship-report.html
2 Morgan Stanley Research
3 Morningstar and Morgan Stanley
4 Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/news/ccxgf-policy-review-esg-reporting-094000222.html
5 Invesco https://www.invesco.com/apac/en/institutional/insights/esg/2021-esg-investment-stewardship-report.html
6 World Benchmarking Alliance https://www.worldbenchmarkingalliance.org/research/2021-just-transition-assessment/
7 Full-report-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2021.pdf (climatepolicyinitiative.org)
8 WEF
9 World Benchmarking Alliance https://www.worldbenchmarkingalliance.org/research/2021-just-transition-assessment/
10 Invesco https://www.invesco.com/apac/en/institutional/insights/esg/esg-regulation-in-asia.html
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv23-0019
您將透過此連結至非景順投信之網站，其他業者經營之網站均由各該業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項)，本公司對該網站之資訊內容無權管理亦不負擔任何責任。