2023全球及亞洲ESG展望

1) 瞭解ESG投資的複雜性

全球：普遍的困惑 – 在複雜多變的ESG環境中支援我們的客戶

ESG在全球以公開的方式迅速發展，再加上缺乏明確的定義、對新規則的不同解釋以及個人價值觀的多樣性，大家對ESG領域普遍存在著困惑。我們支援客戶的主要專案是：

亞洲：ESG投資的機會和能力不斷擴大

與歐洲(30%)相比2，亞洲ESG資產管理規模的滲透率仍處於成長的早期階段(占整體市場資產管理規模的3%)，但與全球發展類似，ESG的實施可能會更加細微，同時複雜性也會不斷增加。

2) ESG中“S”的增長

全球：隨著生活成本的上升，社會方面的議題越來越多

在去年的景順ESG討論中，社會議題占30%左右，而環境和治理問題占60% -70%5。我們有充分的理由預計，2023年，社會問題將占更大的比重：

社會報導： 今天，社會問題的報導和全球社會問題的管理有很大差異。世界基準聯盟的社會轉型基礎評估說明了這一點。2022 年 1 月，他們在體面工作、道德行為和尊重人權等廣泛範疇內根據 18 項社會指標對全球 1000 家公司進行了調查。平均分數只有5.2分（滿分20分），很明顯地，各公司在方法上存在許多差距。 6

亞洲：理解社會供應鏈的影響

許多即將出爐的盡職治理調查要求和國家氣候計畫將對供應鏈產生直接影響，特別是在亞洲和中國。

供應鏈對發行人選擇的影響： 隨著新的供應鏈法規的頒佈，在以ESG為重點的基金中納入或排除發行人，必須超越對單一資料提供商的依賴，以擁有強大基礎的ESG流程和資料來評估發行人。

3) 氣候適應和轉型帶來的機會

全球：氣候適應和過渡計畫 – 人會遷徙，植物會進化嗎?

政府和企業都在積極研究適應和過渡計畫：

亞洲：投資轉型的機會，同時考慮轉型和物理風險

目前，亞洲大多數地區現在都制定了淨零承諾，並製定了支持能源轉型的政策，無論是在可再生能源、電動汽車還是氫氣開發方面。潛在的投資考慮包括：

領導轉型： 亞洲企業向實現淨零承諾的轉變將意味著加大綠色收入和綠色資本支出投資。中國的3060目標和1+N框架將為轉型領導者及潔淨和可再生技術創造機會。

4) 定義ESG -監管和揭露的發展

全球：全球ESG監管措施持續加強，強調標準和透明度

歐盟SFDR： 在2022年，企業花了大量時間實施歐盟SFDR，整個市場出現了不同的方法。在2023年，我們預計將看到包括可持續投資等專案在內的標準進一步整合。這也將是關於主要不利影響指標的第一輪全面報告，很可能被視為今年進一步完善後的第一次發佈。

亞洲：解決“漂綠”和透明度標準化問題

正如我們所分享過的，亞洲至今已經有超過200項ESG法規，其中有許多反映了歐洲和美國的發展10，特別是：

ESG基金訊息揭露： 在亞洲，香港證監會和新加坡金管局在過去兩年中都發佈了ESG基金資訊揭露的公告，因此我們很可能會看到進一步的實施，並預計亞洲ESG基金將在這一更大的標準監管規範下成長。

跨國公司實現這些略有不同的框架的方法是擁有一個跨越全球地理位置的專有內部標準。在景順，我們一直對我們的定義對照保持透明，並預計在2023年期間花更多時間圍繞ESG方法的這一範圍進行推廣。