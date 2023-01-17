投資觀點

2023全球及亞洲ESG展望

2023年1月17日
Alexander Chan
陳 浩揚
景順亞太區ESG策略總監
2022年，是ESG議題得到廣泛關注的一年，很多人對這個高度複雜的話題發表了多方的意見和觀點，今天的文章我們將分享對全球及亞洲ESG展望。景順集團ESG團隊在2023年特別關注的主題包括：

1) 瞭解ESG投資的複雜性

全球：普遍的困惑 – 在複雜多變的ESG環境中支援我們的客戶

ESG在全球以公開的方式迅速發展，再加上缺乏明確的定義、對新規則的不同解釋以及個人價值觀的多樣性，大家對ESG領域普遍存在著困惑。我們支援客戶的主要專案是：

  • 產品和解決方案創新：2022年，景順集團推出了幾項策略，重點聚焦與氣候、淨零排放和農業/食品相關的主題。雖然我們仍然認為，這一可持續發展主題在整個ESG格局中所占的比例將相對較小，但我們預計，2023年我們的客戶對這些具有明確性和可衡量性的可持續發展成果的解決方案的興趣將會提高。
  • 統整資料來源：景順集團在各種產品和策略中，利用了50多個不同的ESG資料，這就需要大量的資料治理和技術來使這些資料得到有效利用，而且這一資料還在不斷增長。1我們的客戶也面臨著類似的資料整合、操作和結構化的挑戰，以實現可用於報告和產品解決方案的清晰訊號。在2022年，我們推出了ESG中心，在這方面幫助我們的內部和外部客戶。在2023年，我們預計這將成為幫助我們的客戶進行投資組合揭露的關鍵推動因素。
  • ESG的語言：景順諮詢團隊對美國1500名財務顧問進行了調查，並就如何與個人投資者展開ESG對話提供了明確的建議。市場討論顯示，2022年8月引入的 MIFID  II適用性規則要求歐洲的顧問向客戶詢問可持續性偏好，結果顯示，約20-40%的客戶在明確的可持續性偏好上勾選“是”。在2023年，我們預期會有更多的機會幫助我們的客戶更清晰地瞭解ESG環境。

亞洲：ESG投資的機會和能力不斷擴大

與歐洲(30%)相比2，亞洲ESG資產管理規模的滲透率仍處於成長的早期階段(占整體市場資產管理規模的3%)，但與全球發展類似，ESG的實施可能會更加細微，同時複雜性也會不斷增加。

  • 深化ESG整合：儘管排除是ESG投資的常見執行方式，但基於結果導向的參與的角色將愈來愈重要，我們預計該地區將繼續加強廣泛基礎和系統的整合。
  • 適用於更多資產類別：投資方法的多樣性也適用於資產類別。例如：Morningstar的資料顯示，ESG  ETFs在亞洲的滲透率已從10%增長到20%3以上。該地區將看到越來越多的ESG工具和方法。
  • 資料來源更加全面：近年來ESG資料覆蓋率有大幅提高；中國最新的ESG資料覆蓋率為30%4，企業揭露、資料提供商的透明度以及另類資料能力將是值得關注的有趣話題。景順集團還與清華大學五道口金融學院建立了合作關係，共同分析研究中國碳排放資料的專有替代方法。

2) ESG中“S”的增長

全球：隨著生活成本的上升，社會方面的議題越來越多

在去年的景順ESG討論中，社會議題占30%左右，而環境和治理問題占60% -70%5。我們有充分的理由預計，2023年，社會問題將占更大的比重：

  • 社會報導：今天，社會問題的報導和全球社會問題的管理有很大差異。世界基準聯盟的社會轉型基礎評估說明了這一點。2022 年 1 月，他們在體面工作、道德行為和尊重人權等廣泛範疇內根據 18 項社會指標對全球 1000 家公司進行了調查。平均分數只有5.2分（滿分20分），很明顯地，各公司在方法上存在許多差距。6 
  • 人權：歐盟在 2022 年 8 月公佈了其行動計劃，美國也在 2022 年夏季推出了人權採購立法。盡職治理調查在可取得數據的限制下，這些計畫的發展為投資者實施盡職治理調查帶來了額外壓力。2022 年，景順集團開始在我們的數據中增加最新內容，即兒童權利評分，該評分代表營運、產品和服務中的人權。該分數來自全球兒童論壇，該組織由瑞典王室設立，目的在推動更好的人權數據和意識。它對全球 3000 多家公司進行評分，包括重要性評估、申訴機制、工作年齡指標等。
  • 一次性薪酬：大量的股東決議案可能是我們將在2023年投票季看到的一個主題。嚴重的市場動盪可能導致企業發行股票給員工，以彌補預期現金獎勵的減少。景順集團對投票的政策是，應在薪酬計畫的整體背景下以及所看到的業績記錄中考慮一次性投票。

亞洲：理解社會供應鏈的影響

許多即將出爐的盡職治理調查要求和國家氣候計畫將對供應鏈產生直接影響，特別是在亞洲和中國。

  • 供應鏈對發行人選擇的影響：隨著新的供應鏈法規的頒佈，在以ESG為重點的基金中納入或排除發行人，必須超越對單一資料提供商的依賴，以擁有強大基礎的ESG流程和資料來評估發行人。
  • 建立在地供應鏈：盡職治理調查要求、潛在制裁和最近的國家氣候計畫也將使供應鏈從全球相互依存轉變為更加區域化和在地化的供應鏈。例如，亞洲和中國仍然主導著電動汽車原料和可再生零件的全球供應，看到供應鏈動態如何變化將是非常有趣的。

3) 氣候適應和轉型帶來的機會

全球：氣候適應和過渡計畫 – 人會遷徙，植物會進化嗎?

政府和企業都在積極研究適應和過渡計畫：

  • 氣候適應：指人與自然適應氣候變化風險的能力。最直接的問題是物理風險。雖然目前還沒有一個普遍認同的適應框架或定義，但人們意識到氣候正在變化，而且它正在影響每個人。雖然有人呼籲將人口完全遷移到受極端天氣影響較小的地區，但保護棲息地不受這些變化的影響，可能會更加受到重視。因此，在不斷變化的世界中，需要重點關注棲息地保護、洪水和乾旱管理、節水和節能，以及針對不斷變化的天氣條件進行改造房產等行動。2022年，適應融資僅占已發行綠色債券總量的10%左右，但我們預計這一比例將在2023年大幅增長，並特別強調將收益用於新興市場。7 
  • 生物多樣性：雖然我們距離氣候變化對生物多樣性影響的準確模型還很遙遠，但投資者被要求使用新的數據來源來考慮這些問題，並且越來越多的人致力於解決這些問題。可持續金融揭露法規主要不利影響指標 (PAI) 第 7 項尤其如此。未來需要把重點放在公司正在採取的有意義和可量化的行動上，以減輕其業務對當地生物多樣性的影響。氣候、生物多樣性和糧食安全之間的相互作用非常重要。隨著生物多樣性融資越來越受歡迎，潛在的氣候抵消與自然資本之間的關聯變得越來越明顯，許多碳抵消項目也擁有生物多樣性效益。以碳抵消形式出現的以自然為本的解決方案，有助於減少排放和增強基於自然的恢復力。世界經濟論壇報告指出，到2030年，以自然為本的解決方案可以減少37%的二氧化碳排放量，將全球暖化上升溫度保持在攝氏2度以內8，而且成本比其他流行的選項更低。然而，許多人警告在考慮此選項時要謹慎，因為種植非當地樹木等快速修復方式可能會導致當地生物多樣性和生態系統服務滅絕的風險，這可能會產生破壞性（且代價高昂）的影響。這是一個引起熱議的話題，我們預計在 2023 年會看到更多相關的爭論。所有這些趨勢都會引起人們對這個話題重要性的興趣和理解。
  • 轉型：對於企業來說，我們正密切關注2022年11月COP27期間啟動的過渡計畫工作組。過渡計畫工作組的磋商一直持續到2023年2月，但我們已經看到公司發佈了各自版本的過渡計畫，預計2023年將有更多報告發佈。過渡計畫工作組(TPT)由英國財政部於2022年4月發起，有4個關鍵領域供企業考慮，包括：在氣候變化和適應能力方面的高水準目標、短中長期的行動、治理和問責機制以及應對環境和利益相關者風險的措施。該工作組本質上被稱為氣候財務相關揭露工作組（TCFD），但更側重於公平過渡。這一點很重要，因為在2021年11月，世界基準聯盟調查了180家石油和天然氣、電動汽車和汽車製造商。報告發現，絕大多數高排放企業都未能展示出為實現公正轉型所做的努力9

亞洲：投資轉型的機會，同時考慮轉型和物理風險

目前，亞洲大多數地區現在都制定了淨零承諾，並製定了支持能源轉型的政策，無論是在可再生能源、電動汽車還是氫氣開發方面。潛在的投資考慮包括：

  • 領導轉型：亞洲企業向實現淨零承諾的轉變將意味著加大綠色收入和綠色資本支出投資。中國的3060目標和1+N框架將為轉型領導者及潔淨和可再生技術創造機會。
  • 公平轉型：考慮到煤炭資產處於生命週期的早期階段，現有的經濟和就業依賴以及能源安全方面的考慮，促進公平轉型在亞洲至關重要。需要有創新的融資機制，而印尼最近的公正能源轉型計畫可能是一個值得關注的有趣的試點模式。這種過渡機制還可以促進更多的私人資本投資於轉型，有助於解決投資轉型風險。
  • 物理風險：無論是急性風險(事件驅動的變化，如巴基斯坦的洪水或中國的乾旱)或長期慢性風險(如熱浪或高溫)，物理風險的影響在亞洲愈來愈重要。評估特定行業的氣候物理風險對擱淺資產、供應鏈中斷和通膨價格的影響越來越重要，也進一步加強了在投資過程中進行基礎廣泛的ESG和氣候風險整合的重要性。  

4) 定義ESG -監管和揭露的發展

全球：全球ESG監管措施持續加強，強調標準和透明度

  • 歐盟SFDR：在2022年，企業花了大量時間實施歐盟SFDR，整個市場出現了不同的方法。在2023年，我們預計將看到包括可持續投資等專案在內的標準進一步整合。這也將是關於主要不利影響指標的第一輪全面報告，很可能被視為今年進一步完善後的第一次發佈。
  • 其他地區：英國FCA在2022年第四季發佈了自己的ESG標籤和揭露指南，並將在2023年1月之前就這些指南進行諮詢。擬議的規則與歐盟SFDR提案截然不同，而與美國證券交易委員會（SEC）的提案比較接近，後者預計也將在2023年上半年推出。同樣地，加拿大證券管理機構也正在ESG監管方面設立標準。

亞洲：解決“漂綠”和透明度標準化問題

正如我們所分享過的，亞洲至今已經有超過200項ESG法規，其中有許多反映了歐洲和美國的發展10，特別是：

  • ESG基金訊息揭露：在亞洲，香港證監會和新加坡金管局在過去兩年中都發佈了ESG基金資訊揭露的公告，因此我們很可能會看到進一步的實施，並預計亞洲ESG基金將在這一更大的標準監管規範下成長。
  • 分類法：中國推出的綠色債券原則也認可了歐盟分類法或共同基礎分類法，這是操作互通性邁出的一大步。亞洲將有更多地區採用分類法，標準的明確性將促進更多可持續的投資，儘管跨境流動將取決於互通性。

跨國公司實現這些略有不同的框架的方法是擁有一個跨越全球地理位置的專有內部標準。在景順，我們一直對我們的定義對照保持透明，並預計在2023年期間花更多時間圍繞ESG方法的這一範圍進行推廣。

ESG基金命名法
邁向 2023 年

2023 年必將是 ESG 進一步發展的豐收年，也無疑會在這個不斷變化的格局中帶來更多驚喜。

 

 

