基金公告 - 景順三至六年機動到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

請透過以下連結獲取所需投資者公告:

景順系列基金114年7月配息公告
景順系列基金114年7月配息期前公告
景順全系列基金114年第3季非營業日公告
景順系列基金114年4月配息公告
景順系列基金114年4月配息期前公告
景順全系列基金114年第2季非營業日公告
景順系列基金114年1月配息公告
景順系列基金114年1月配息期前公告
景順三至六年機動到期優選新興債券基金修約公告
景順全系列基金114年第1季非營業日公告
景順系列基金113年10月配息公告
景順系列基金113年10月配息期前公告
景順全系列基金113年第4季非營業日公告
景順系列基金113年7月配息公告
景順系列基金113年7月配息期前公告
景順全系列基金113年第3季非營業日公告

景順系列基金113年4月配息公告

景順系列基金113年4月配息期前公告

景順全系列基金113年第2季非營業日公告

景順系列基金113年1月配息公告

景順相關目標到期債券基金長期無法交割之情事公告

景順系列基金113年1月配息期前公告
景順全系列基金113年第1季非營業日公告

景順系列基金112年10月配息公告
景順系列基金112年10月配息期前公告
景順全系列基金112年第4季非營業日公告
景順系列基金112年7月配息公告
景順系列基金112年7月配息期前公告
景順全系列基金112年第3季非營業日公告
景順系列基金112年4月配息公告
景順系列基金112年4月配息期前公告
景順全系列基金112年第2季非營業日公告
景順系列基金112年1月配息公告
景順系列基金112年1月配息期前公告
景順全系列基金112年第1季非營業日公告
景順系列基金111年10月配息公告

景順系列基金111年10月配息期前公告
景順全系列基金111年第4季非營業日公告

景順系列基金111年7月配息公告
景順系列基金111年7月配息期前公告
景順全系列基金111年第3季非營業日公告
景順系列基金111年3月配息公告
景順全系列基金111年第2季非營業日公告
景順系列基金111年3月配息期前公告
景順系列基金111年1月配息公告
景順系列基金111年1月配息期前公告
景順全系列基金111年第1季非營業日公告
景順三至六年機動到期優選新興債券基金非營業日公告

景順三至六年機動到期優選新興債券基金募集公告