基金公告 - 景順2028到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

|景順全系列基金114年第4季非營業日公告
|景順全系列基金114年第3季非營業日公告
|景順全系列基金114年第2季非營業日公告
|景順系列基金113年配息公告
|景順2028到期精選新興債券基金修約公告
|景順全系列基金114年第1季非營業日公告
|景順系列基金113年配息期前公告
|景順全系列基金113年第4季非營業日公告
|景順全系列基金113年第3季非營業日公告
|景順系列基金配息期前公告
|景順2028 到期精選新興債券基金108年配息公告
|景順2028到期精選新興債券基金108年配息期前公告
|景順2028到期精選新興債券基金109年第1季非營業日公告
|景順2028到期精選新興債券基金108年第4季非營業日公告
|景順2028到期精選新興債券基金108年第3季非營業日公告
|景順2028到期精選新興債券基金108年第2季非營業日公告
|景順2028到期精選新興債券基金108年第1季非營業日公告
|景順2028到期精選新興債券基金107年第4季非營業日公告
|景順2028到期精選新興債券基金募集公告
您將透過此連結至非景順投信之網站，其他業者經營之網站均由各該業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項)，本公司對該網站之資訊內容無權管理亦不負擔任何責任。