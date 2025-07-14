基金公告 - 景順全球優選短期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)

|景順全球優選短期非投資等級債券基金核准清算公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月21日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月18日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月17日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月16日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月15日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月14日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金114年7月11日之淨資產價值低於新臺幣捌億元公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金達清算標準公告
|景順系列基金114年6月配息公告
|景順系列基金114年6月配息期前公告
|景順全系列基金114年第3季非營業日公告
|景順系列基金114年5月配息公告
|景順系列基金114年5月配息期前公告
|景順系列基金114年4月配息公告
|景順系列基金114年4月配息期前公告
|景順系列基金114年3月配息公告
|景順全系列基金114年第2季非營業日公告
|景順系列基金114年3月配息期前公告
|景順系列基金114年2月配息公告
|景順系列基金114年2月配息期前公告
|景順系列基金114年1月配息公告
|景順系列基金114年1月配息期前公告
|景順系列基金113年12月配息公告
|景順全系列基金114年第1季非營業日公告
|景順系列基金113年12月配息期前公告
|景順系列基金113年11月配息公告
|景順系列基金113年11月配息期前公告
|景順系列基金113年10月配息公告
|景順系列基金113年10月配息期前公告
|景順系列基金113年9月配息公告
|景順系列基金113年9月配息期前公告
|景順全系列基金113年第4季非營業日公告
|景順系列基金113年8月配息公告
|景順系列基金113年8月配息期前公告
|景順系列基金113年7月配息公告
|景順系列基金113年7月配息期前公告
|景順系列基金113年6月配息公告
|景順系列基金113年6月配息期前公告
|景順全系列基金113年第3季非營業日公告
|景順系列基金113年5月配息公告
|景順系列基金113年3月配息期前公告
|景順系列基金113年2月配息公告
|景順系列基金113年2月配息期前公告
|景順系列基金113年1月配息期前公告
|景順系列基金112年配息公告
|景順全系列基金113年第1季非營業日公告
|景順系列基金112年配息期前公告
|景順系列基金112年11月配息公告
|景順系列基金112年11月配息期前公告
|景順系列基金112年10月配息公告
|景順系列基金112年10月配息期前公告
|景順系列基金112年9月配息公告
|景順全系列基金112年第4季非營業日公告
|景順系列基金112年9月配息期前公告
|景順系列基金112年8月配息公告
|景順系列基金112年7月配息公告
|景順系列基金112年6月配息公告
|景順全系列基金112年第3季非營業日公告
|景順系列基金112年5月配息公告
|景順系列基金112年5月配息期前公告
|景順系列基金112年4月配息公告
|景順系列基金112年4月配息期前公告
|景順系列基金112年3月配息公告
|景順全系列基金112年第2季非營業日公告
|景順系列基金112年3月配息期前公告
|景順系列基金112年2月配息公告
|景順系列基金112年2月配息期前公告
|景順系列基金112年1月配息公告
|景順系列基金112年1月配息期前公告
|景順系列基金111年1月配息公告
|景順系列基金111年1月配息期前公告
|景順系列基金110年配息公告
|景順系列基金110年配息期前公告
|景順全系列基金111年第1季非營業日公告
|景順系列基金110年11月配息公告
|景順系列基金110年11月配息期前公告
|景順系列基金110年10月配息公告
|景順系列基金110年10月配息期前公告
|景順系列基金110年9月配息公告
|景順系列基金110年9月配息期前公告
|景順全系列基金110年第4季非營業日公告
|景順系列基金110年8月配息公告
您將透過此連結至非景順投信之網站，其他業者經營之網站均由各該業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項)，本公司對該網站之資訊內容無權管理亦不負擔任何責任。